Wellington Arnaud destaca su trayectoria política, vinculos con la base, así como el rol equilibrado del presidente

Luis Abinader y una convención transparente son los garantes de la unidad para el proceso de elección de futuro candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Moderno (PRM)..



Así lo describió el miembro de esa organización Wellignton Arnaud, quien con intenciones de ser la cara de la boleta que PRM presente en los comicios del 2028, describió que el candidato idóneo debe ser alguien con liderazgo cercano, alguien que genere confianza, tenga compromiso y contacto con la gente.



Al participar de la entrevista especial de elCaribe-CDN, Arnaud, donde fue abordado aspecto a riesgos de posible división en esa organización política en el proceso de escoger a un candidato que garantice la continuidad del PRM en el poder, afirmó que la división es algo del pasado y que “con la participación del presidente Abinader como árbitro, que es el principal líder del PRM, está garantizada la unidad”.



“El presidente ha sido muy cuidadoso y se ha manejado extremadamente bien, vamos a decir, con el trato entre cada uno de los compañeros. Él ha sido bastante equilibrado, de manera que eso es una garantía porque al final no se le puede tener miedo a los procesos democráticos”, expresó.



Al enfatizar que no se puede tener miedo a la democracia, ni temor de que las bases elijan al candidato que quieren, afirmó que la garantía de la unidad es hacer una convención transparente, donde todos tengan la oportunidad de participar sin ningún tipo de trauma, esa es la garantía.



Arnaud, quien explicó tener 25 años ininterrumpidos de trabajo político en el territorio nacional, destacó que el mecanismo más idóneo de elección del candidato es el que establece los estatutos del partido: una elección con su padrón.



Aunque reconoció que todavía no es momento de estar involucrado en temas de precandidatura debido al impedimento de ley, así como su enfoque en priorizar los objetivos del gobierno de Abinader, el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), agradeció lo que considera muestras espontáneas de afecto y reconocimiento por parte de miembros de su organización política.



“Me siento cómodamente posicionado, de cara a que cuando llegue el momento nosotros podamos salir airosos de este proceso”, manifestó al describir que cuando tomó la decisión de competir en el proceso interno del PRM en el año 2019 junto a Abinader y el expresidente Hipólito Mejía, lo hizo con la intensión de dar a conocer sus ideas y de ir forjando el camino en busca de la primera magistratura de la nación.



“Lo que pasó en Santiago es una muestra, que esa trayectoria y todos esos años y que mi participación en la convención del 2019, la gente lo tiene fresco y está valorando, validando y con la muestra de cariño y afecto que se dio de forma espontánea porque esa no era una actividad de Wellinton Arnaud”, dijo en referencia a la ovación que le hicieran en un evento organizado por el exministro de Salud Pública, Plutarco Arias.



Expresó que siempre estarán las posibilidades de alianza entre los que tienen el deseo de encabezar la boleta electoral por el partido del gobierno, sin embargo esto será de acuerdo al interés y objetivo de los precandidatos.



“Hay personas que piensan, bueno, hay compañeros que si no son favorecidos no se integraran. Eso, al final, con el comportamiento equilibrado que ha tenido el presidente, el compañero que no sea favorecido, que quiera tomar otro rumbo se irá solo porque no tiene justificación debido al buen trato que ha tenido el presidente con todos y hay otros que han demostrado que son personas democráticas”, comentó.



Convención del PRM



Al ser cuestionado respecto a cómo el partido de gobierno garantizaría un respaldo de las bases de la organización no se han sentido identificados o valorados en las dos gestiones del gobierno del PRM, de cara a los comicios del 2028, el dirigente explicó que lo más importante es mantener la validación de la población, y que la gente siga entendiendo que su partido gobierna mejor y que cada centavo del pueblo se está invirtiendo para mejorar la calidad de vida de la gente.



De igual manera, el perfil de la persona que busca sustituir a Luis Abinader en la presidencia.

Arnaud, manifestó no tener aspiraciones de ocupar algún cargo durante el proceso de escogencia de las nuevas autoridades del partido y que respalda que el actual presidente de la República, sea, al mismo tiempo el de la organización.



“Estando él como presidente del partido, yo me siento garantizado”, dijo al ponderar el trabajo que ha realizado José Ignacio Paliza en esa posición y entendiendo, que al ser un hombre de “extrema” confianza del primer mandatario, probablemente este podría ocupar alguna función de dirección en el PRM.

Trayectoria política de Wellington Arnaud

Arnaud, quien fue en dos ocasiones (2010-2016 y 2016-2020), diputado del Congreso Nacional por la circunscripción #1 del Distrito Nacional, tiene una trayectoria política tanto en el PRM como en el Partido revolucionario Dominicano (PRD) donde fue presidente de la Juventud y vicepresidente de la organización a nivel nacional. También ocupó la vicepresidencia a nivel mundial de la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas (IUSY).



En el partido de gobierno además de precandidato, ha sido director político de la campaña y en cuatro ocasiones, miembro de comisiones organizadoras de convención de la organización.