Con la asistencia de representantes de más de 1,000 Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias de Base (OCBs), el alcalde Manuel Jiménez dejó iniciado los trabajos para la conformación de cuatro Federaciones de Juntas de Vecinos, con las que procura de manera conjunta llevar a cabo los trabajos de mejoras que requiere el municipio.



Durante un acto realizado en el Polideportivo de Invivienda, el alcalde Manuel Jiménez llamó a toda la comunidad a integrarse a este proceso de estructuración y regulación de las Federaciones de Juntas de Vecinos, para que juntos trabajen por el desarrollo del municipio.



El funcionario local se mostró consciente de que si la comunidad no se organiza no se pueden ejecutar los cambios que se requieren para que su gente avance, al señalar que una comunidad en orden redundará en mayor seguridad y bienestar para la ciudadanía. “Esa fue nuestra promesa y no vamos a dejar que termine nuestro período 2020-2024 sin cumplirla, para asegurarnos que Santo Domingo Este esté listo para un gran desarrollo en cada una de sus comunidades”, dijo Jiménez frente a los munícipes y dirigentes comunitarios que se dieron cita al acto, tras indicar que el municipio se convertirá en un referente para la transparencia y la organización social.



Las federaciones estarán distribuidas en las tres circunscripciones del municipio: una en la C-1, una en la C-2 y dos en la C-3, por ser esta última la más grande con que cuenta la demarcación, cuyos trabajos para su conformación quedaron iniciados durante el congreso de este sábado.



Esto implica mayor respuesta a los problemas que requiere el municipio y lograr mayores conquistas para su gente, indicó por su parte el coordinador de las Juntas de Vecinos, Manolo Dotel, tras indicar que la institución está realizando un gran esfuerzo para regular a su gente y lograr un mejor ordenamiento de las comunidades, algo que asegura el municipio lo necesitaba con urgencia. “Ahora existe la disposición, tanto desde la Alcaldía como de los ciudadanos de todos los sectores para organizarse, de modo que el momento es idóneo para que todos juntos conformemos estas federaciones, la cual estará compuesta por unos 15 miembros que estarían dirigidos por un presidente”, sostuvo Dotel.