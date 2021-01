“Ciudad Sanitaria es para los más vulnerables”

El presidente del complejo de salud asegura que el centro representará un antes y un después en la medicina pública

“En los años 1946-1947, una época muy convulsa en la República Dominicana, la época de Trujillo, los estudiantes éramos prácticamente los médicos, porque de noche había tanto toque de queda que los profesores no podían ir a los hospitales. Nosotros éramos quienes operábamos a los que llegaban con heridas de puñaladas, hacíamos los partos, las cesáreas. Eso no solamente nos hizo mejores médicos, nos hizo mejores seres humanos”.

Es el relato de un doctor del demolido hospital Luis Eduardo Aybar, quien luego de 60 años de entrega a este centro médico, ahora le tocará dirigir a la moderna Ciudad Sanitaria enclavada en el populoso barrio María Auxiliadora. Hablamos del destacado neurocirujano José Joaquín Puello,

recientemente designado por el Poder Ejecutivo como presidente de dicho complejo de salud, todavía en fase de terminación. En entrevista para elCaribe, el galeno habló de sus planes en esta dirección y sus profundos anhelos de ver la transformación del servicio de salud pública dominicano. “Cuando era estudiante de medicina yo pensé en esto, porque yo viví en el hospital y veía las precariedades de la gente pobre. Todavía me fui a Inglaterra a estudiar y soñaba con que un día la República Dominicana contara con un hospital para la gente pobre. Un hospital que reflejara la dignidad de la gente y que además de eso tuvieran la posibilidad de una medicina de alto nivel, la misma que yo encontré cuando fui a estudiar a Inglaterra, y el sueño está ahí, es una realidad. Eso es lo que yo pretendo imprimirle a la Ciudad Sanitaria, un centro de compasión, no importa como llegue la gente”, explica.

Negó rotundamente que haya la mínima intención de privatizar este centro, como algunos grupos habían denunciado. Enfatiza en que el propósito es que las personas de escasos recursos puedan acceder a un centro de tecnología avanzada donde se valore la dignidad humana. Explica que la matrícula de pacientes de dicho hospital corresponde al régimen subsidiado. En respuesta a la pregunta sobre una eventual privatización, respondió “no hay posibilidad, porque desde el principio fue diseñado en la red pública y el Gobierno y el presidente Abinader, y la jefa del Gabinete de Salud, la vicepresidenta Raquel Peña, el SNS, el Ministerio de Salud, Senasa, todos sabemos que esa Ciudad Sanitaria es para los que no tienen la posibilidad de acceder a esta medicina”, dice.

Aclara que este hospital no va a ser la competencia del sector privado. “La medicina privada y las clínicas seguirán existiendo porque han hecho una gran labor a través de los 50 y 60 años que viene el desarrollo de la medicina privada, pero el enfoque de atención medica de Ciudad Sanitaria es para los vulnerables, para el chiripero, el agricultor que no tiene donde ir y los padres de familia que ganan un sueldo que apenas da para comer. Es una atención que será cubierta con su seguro Senasa y si no tienen, no vamos a rehusar pacientes por situaciones económicas, de índole político o religioso”, asegura.

El doctor Puello es cauto al momento de ofrecer una fecha de inauguración de la imponente obra de salud cuya construcción lleva 8 años. Anteriormente, las autoridades de salud anunciaron que estaría lista en diciembre, pero no fue posible. El presidente de Ciudad Sanitaria explica que la pandemia ha sido una limitante para cumplir con la planificación en la línea de tiempo acordada.

Añade que el hecho de que el centro haya sido diseñado con todos los requisitos de las normas Iso, permiso internacional para garantizar la calidad, implica mayor tiempo en el proceso de construcción.

Traslado de Escuela de Medicina



Plantea como plan a futuro lograr el traslado de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) a la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar. También aspira a que en un plazo de tres a cinco años este hospital pueda ser autosostenible.

“Hay otras ideas que yo he tenido que quizás algún día se puedan complementar. He pensado que quizás algún día la Escuela de Medicina de la UASD debe ser trasladada allá. Es un sueño que he acariciado durante muchos años”, dice Puello agrega que en cualquiera de los hospitales grandes de Estados Unidos y Europa la escuela de medicina está dentro o en las inmediaciones de estos. Explica que traer esta experiencia a República Dominicana será muy beneficioso y un asunto de eficiencia. Indica que por el crecimiento matricular de la universidad pública, se ha desbordado la capacidad y el espacio ha quedado pequeño para los estudiantes de medicina.

Aclara que la nueva escuela de medicina no sería exclusiva para la UASD, también recibiría estudiantes de otras escuelas debidamente acreditadas.

“La construcción de la escuela de medicina en Ciudad Sanitaria sería el segundo paso de gran importancia socioeconómico del barrio María auxiliadora. El 70 % de los estudiantes de Medicina de la UASD viven en la zona este y por la ubicación, ya no tienen que trasladarse hacia la UASD”, destaca.

Un hospital autosuficiente

No obstante, indica que el primer paso es que la Ciudad Sanitaria quede bien terminada y estén disponibles los recursos a necesitar en los primeros dos años. “Porque la idea que he tenido desde siempre es que sea autosuficiente. Solamente con Senasa y el régimen subsidiado la Ciudad se mantiene y la gente que tiene el seguro básico podrá ir”, puntualiza.

El neurocirujano explica que se debe apuntar a que no haya copagos, sino que el seguro lo cubra y que la Ciudad pueda mantenerse. Sostiene que la experiencia está. Resalta que Cecanot, con 13 años en servicio, antes de la pandemia producía más dinero que el que le otorgaba el Estado. “A medida que la Ciudad Sanitaria vaya creciendo y manejándose con transparencia, que no haya escape, que las compras y contrataciones se hagan de acuerdo a las leyes, que no haya que darle dinero a nadie que sea intermediario, que las cosas se hagan correctamente, nosotros debemos apuntar a que el Estado tendrá que sostenernos durante un tiempo, pero en mediano plazo debe ser autosuficiente” afirma.

Destaca que la Ciudad Sanitaria está llamada a impactar por lo menos un millón 250 mil personas.

La idea es que este moderno centro sea un lugar de referencia para los 43 hospitales que conforman la red pública nacional. Además de contar con todas las especialidades, la Ciudad Sanitaria tendrá un helipuerto para el traslado de pacientes, un centro para tratar los desechos contaminantes y un puesto de seguridad y monitoreo.

El doctor Puello visualiza al Luis Eduardo Aybar como un hospital altamente académico. Asegura que estará dotado de tecnología de punta y con un equipamiento a la vanguardia de la medicina moderna. “De ahí que la inversión haya sido tan cuantiosa, es obvio. También que se haya dilatado en el tiempo la construcción. Cuando cuentas lo que va a tener en términos de infraestructura tecnológica, cada hospital lleva resonancia magnética, tomografía, sonógrafo, mimógrafo, densitómetro. Esta es una Ciudad Sanitaria para la población más vulnerable del país”, sostiene.

El consagrado doctor precisa que la inversión pudieron estar rondando los 15 mil millones de pesos.

Al destacar las virtudes del hospital, afirma que en el país no hay habitaciones para pacientes como las que tiene este complejo, con aires acondicionados, wifi, baños propios, lavamanos para mejor higiene.

De acuerdo con el galeno, el centro contará con un sistema de osmosis para el tratamiento del agua.

Enfatiza en que la Ciudad Sanitaria va a ser el hospital de referencia de la red pública nacional.

Se necesitará construir un centro de atención |

“Tenemos la capacidad de realizar 500 sonografías por día. Eso es una idea de lo que esto va a significar para la población vulnerable dominicana, una Ciudad Sanitaria que va a contar con más de 100 camas de cuidados intensivos, con 50 y pico de quirófanos. Estoy hablando de una obra monumental desde el punto de vista de la infraestructura y arquitectura”, sostiene. El doctor destaca que los hospitales deben ir creciendo de acuerdo a las necesidades de la población. En ese sentido dijo que más temprano que tarde habrá que construir en las inmediaciones de la Ciudad Sanitaria un Centro de Atención Primaria para que la gente no tenga que ir al hospital a ponerse una vacuna o chequearse la presión. Ciudad Sanitaria es un complejo de salud de 13 edificios. Contará con un hospital materno infantil, centro de diagnóstico, de consulta externa, un clínico quirúrgico, de anatomía patológica, de cirugía experimental, de inmunohistoquímica y de histocompatibilidad.