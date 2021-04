Dice Pro Dominicana aplana el camino para atraer más inversiones

Elimina pagos de registros; reduce burocracia en procesos y se enfoca en abrir nuevos espacios para exportaciones

Pro Dominicana está inmersa en un proceso de reformulación para introducir un proyecto de ley que responda a las necesidades actuales del circuito de la Inversión Extranjera Directa (IED), porque si bien es una normativa que ha tenido un buen funcionamiento, hay aspectos del mismo proceso de inversión que no se circunscriben solo a los servicios que se ofrecen en la citada institución.

“Necesitamos que los procesos disminuyan, que se eficienticen y disminuya la burocracia que muchas veces envuelve el registro de la inversión. Eso, con el fin de que el inversionista tenga un incentivo para ver a República Dominicana como lugar de atracción”, planteó la directora ejecutiva de Pro Dominicana, Biviana Riveiro, en una entrevista especial para Multimedios del Caribe junto a la subdirectora general, Lidia Aybar.

Ambas explicaron que “estamos viendo como otros países de la región han elevado sus inversiones porque crean incentivos”. Lo que busca República Dominicana es ver más allá de la formalización de la inversión a nivel económico, para abarcar el circuito que tiene que ver con propiedad industrial, energía y otros, con particularidades que estén abordados en ese proyecto de ley referido.

La gestión de Riveiro está atacando y eliminando trabas que pesaban mucho para los inversionistas y podían espantar a quienes querían colocar sus capitales en suelo dominicano. Por ejemplo, fue lanzado el Registro Nacional de Inversión, eliminando el costo que tenía realizar ese paso. “Para que tengan una idea, registrar inversión extranjera directa en el país costaba en Pro Dominicana un mínimo de 30 mil pesos y podía llegar a los 200 mil, solo por hacer trámite de registro. Ahora eso es gratuito y digital; es virtual”, informó Riveiro en la conversación.

Y agregó que simplemente hay que cumplir con los requisitos de registro, y uno de los principales, además de proporcionar información de los inversionistas y la casa matriz, garantizar que la inversión haya llegado o entrado al país. Pro Dominicana trabaja en proyectos como la Ventanilla Única de Inversión para ser puerta de entrada, aunque cada institución lleve sus procesos.

“Pero que sean procesos requisados, acortados y mejorados en aquellas cosas que no tengan necesariamente que ver con la modificación de una ley. Porque si la ley me establece que tengo, por ejemplo, un plazo de 45 días para un proceso, entonces el ministerio se me va trancar en que tiene 45 días, pero quizás ese proceso puede hacerse en 15 y llevar a 15. Queremos que cada funcionario público que tiene que ver con un proceso de inversión y exportación posea la misma visión de ayuda y de colaboración hacia el productor y el inversionista. A veces hay funcionarios que entienden que hacen su trabajo poniéndosela difícil a un individuo. Hay que decir que nosotros somos servidores públicos y estamos aquí para facilitar, cumpliendo siempre con lo que dice la ley. Estamos para facilitar los procesos y para que las reglas de juego sean claras y estables”, apuntó.

La línea de Pro Dominicana va en la dirección de garantizar los derechos de los inversionistas. Su directora explicó que hay una visión que debe cambiarse. A modo de ejemplo, indicó que “cuando un proceso tarda dos años, se trata de un tiempo en el que no se puede exportar y eso deja pérdida”.

De otro lado, tomando en cuenta los números que ofreció la directora de Pro Dominicana, a los dos renglones básicos en los que se enfoca el organismo (exportación y atracción de inversión) les ha ido bien, a pesar de la crisis sanitaria por la pandemia de covid-19. De hecho, las proyecciones que tiene la institución apuntan a que el país cerraría 2021 con IED de US$3,000 millones, exportaciones por US$10,000 millones y una llegada importante de turistas, que si bien no se asomará a la cifra que visitaba el país antes de la pandemia, será relevante en este contexto.

Respondiendo a preguntas formuladas por Osvaldo Santana, director de elCaribe, Biviana Riveiro explicó que Pro Dominicana (que se llamaba hasta hace meses Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana -CEI-RD-) busca ser una entidad estratégica para promover productos, bienes y servicios que ofrece el país hacia los mercados internacionales y busca atraer IED en proyectos y rubros. Tiene dos componentes principales del andamiaje económico y sus principal rol es ser ente de promoción, de ayuda y de aliado estratégico.

Dijo que parte del proceso de evolución que ha vivido Pro Dominicana especialmente en lo referente a los nombres que ha tenido (ha sido Centro Dominicano de Promoción de Exportación –Cedopex-, Oficina de Promoción de Inversiones de República Dominicana (OPI-RD) y luego CEI-RD) se debe en gran manera a que para la gente era muy difícil identificar lo que hacía, sobre todo cuando se denominó CEI-RD.

Con el tema de posicionar el país, acuñando lo que sería una mejor práctica establecida en los mercados internacionales, se venía gestando la idea, bajo un proceso de consultoría con el Banco Interamericano de Desarrollo, de cambiar la denominación. La directora de Pro Dominicana resaltó que hay casos de entidades homólogas en otras naciones a las que les ha ido bien. Algunas de ellas son Pro Colombia y Pro Perú, que consiguieron al cambiar de denominación un mayor posicionamiento y sentido de pertenencia que a veces les falta a los dominicanos para exigir lo que son.

La relación con China Popular avanza

La conversación con las funcionarias de Pro Dominicana fue amplia. Incluyó el tema de China, país con el que República Dominicana tiene casi tres años de relaciones diplomáticas. Hacia el “gigante asiático” se exporta aguacate hass, cacao en grano, banano, tabaco, productos mineros y de zonas francas.

Esta semana se celebró el Foro Virtual de Comercio e Inversión Chino-Dominicano, organizado por el Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional (CCPIT), la Embajada China en República Dominicana y la ProDominicana, en el cual se firmó la Iniciativa para la Creación del Comité Empresarial Domínico-Chino entre el CCPIT y ProDominicana. 16,000 representantes gubernamentales y de asociaciones siguieron el evento, por vía de la plataforma Zoom.

Las exportaciones fluyen a pesar del mal momento

Según estadísticas de Pro Dominicana, las exportaciones totales de marzo de 2021 crecieron 37% con relación a marzo de 2020. Totalizaron US$1,116.4 millones. Marzo de 2021 fue el mes con mayor valor exportado desde 2012.

Las exportaciones de marzo de este año subieron 29 %, comparadas con igual mes de 2019 (un año antes de la pandemia). “Las exportaciones de marzo muestran una recuperación del posicionamiento del sector exportador en los mercados internacionales”, aseguró la directora de Pro Dominicana.

Resaltó que el comportamiento es explicado por el crecimiento de las exportaciones de cigarros “Puros”, en un 94 %, equivalente a US$52 millones; incremento en las exportaciones de equipos eléctricos (con US$26.7 millones); aumento en las ventas de oro en bruto, en US$44.2 millones, en comparación con 2020; crecimiento de 42.5 % del sector zonas francas industriales y especiales y 32.4 % en las exportaciones nacionales. Según los datos aritméticos, los envíos a Estados Unidos se elevaron en US$170.9 millones (+44 %); las exportaciones hacia India se incrementaron en US$14.07 millones y las dirigidas hacia Haití subieron en US$28.6 millones. En el pasado mes de marzo, siempre partiendo de los datos oficiales de Pro Dominicana, sustentados a la vez en cifras de la Dirección General de Aduanas (DGA), las exportaciones hacia otros 87 mercados receptores de rubros dominicanos se fortalecieron importantemente.