El organismo identifica 18 proyectos específicos, de los cuales seis se ejecutan este año con US$1,200 MM

Con una cartera de préstamos de 1,500 millones de dólares en 18 proyectos específicos, de los cuales seis se ejecutan este año con 1,200 millones de dólares, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prioriza en la República Dominicana tres sectores de crecimiento y avance que son la energía, el saneamiento de las aguas y el tratamiento de los residuos sólidos, así como el cambio climático.



Agregado a esto, el BID tiene una estrategia estructurada para los próximos años orientada en temas de administración pública; infraestructura productiva y desarrollo del capital humano.



Así lo expuso la representante de la organización financiera internacional en el país, Katharina Falkner Olmedo, al participar en la entrevista especial elCaribe-CDN en la cual compartió, junto al jefe de Operaciones, Gilles Damais y la especialista en Administración, Vielka Pimentel, la visión del BID en la República Dominicana y los planes del organismo por los próximos años.



Al hablar de manera puntual sobre la cartera de préstamos en este territorio, Falkner Olmedo precisó que la organización tiene tres ventanas de empréstitos. La primera, dijo, es en el sector público con garantía soberana; la segunda, al sector privado sin garantía del Gobierno y la tercera, en innovaciones en el marco del laboratorio “BID LAB”.



“Obviamente, los montos grandes vienen del sector público. Hoy día tenemos en cartera dieciocho operaciones para mil quinientos millones de dólares. Estamos cerrando un programa de este año de seis operaciones adicionales para más o menos 1,200 millones de dólares y para el próximo año también tenemos un programa grande, pero tenemos que pensar que estamos aprobando, pero también hay proyectos que ya están cerrando. Vemos más o menos que siempre vamos a tener una cartera aquí de veinte a veintidós programas activos con el país”, detalló durante la entrevista.



Tras resaltar las ventajas que tiene la organización en el mercado en lo que respecta a los empréstitos, Falkner Olmedo sostuvo que las condiciones de los préstamos multilaterales y del Grupo BID son muy atractivos.



“En otras palabras, si yo hoy día voy al mercado, yo comparo lo que me cuesta el préstamo del BID contra lo que cuesta en el mercado. La diferencia, los ahorros, son más o menos el 3 %. Entonces es, digamos, muy atractivo para la República Dominicana. Habiendo dicho eso, sobre todo en momentos que hablamos de acción climática, residuos sólidos, agua, saneamiento y los temas más verdes, nosotros manejamos muchos fondos concesionales que podemos usar para seguir abaratando los préstamos de esas inversiones”, argumentó.



En la entrevista especial que fue conducida por el director de elCaribe, Nelson Rodríguez; la directora de CDN, Alba Nelly Familia; el subdirector de elCaribe, Héctor Linares y las comunicadoras Katherine Hernández y Julissa Céspedes, la representante del BID comentó, asimismo, que en términos de protección social en este momento la organización maneja el programa Supérate con un acompañamiento de 100 millones de dólares.



Los sectores priorizados



De acuerdo con lo explicado por Katharina Falkner Olmedo, en República Dominicana es importante apoyar en el sector energético porque es un área que muestra grandes desafíos en lo que respecta a la generación y a la distribución.



“En la generación de la energía porque todavía solamente el 17 % de la generación es por fuentes renovables, casi toda la energía viene de los hidrocarburos y sabemos que esto significa una dependencia que es algo que tratamos de ayudar al Gobierno de minimizar un poco. Y, en la energía, también el tema de la distribución, pues conocemos muy bien que la distribución tiene que ser más eficiente y estamos trabajando con el Gobierno en ese sentido”, dijo.



Otro sector en el que el BID apuesta e interviene de manera más intensa, según palabras de su representante, es en el saneamiento de las aguas y el tratamiento de los residuos sólidos.



“Para darles una idea, hemos visto con los expertos que hoy día en la República Dominicana solamente el 35 % de los hogares tiene acceso continuo a agua potable y cuando hablamos del alcantarillado solamente el 25 % de los hogares está conectado y cuando hablamos del tratamiento de las aguas servidas o de las aguas negras, solamente el 5 % de estas aguas está tratada. Significa que las aguas negras entran en nuestro suelo, subsuelo, ríos y en el mar”, contextualizó.



Igualmente, comentó, se pone mucho interés en el cambio climático tras resaltar que, de acuerdo a un estudio realizado por la misma organización, hoy día el país está perdiendo en promedio un 1 % del PIB en temas climáticos y que, de no hacerse nada al respecto, al 2030 ese número crecería en un 5 %.



“El cambio climático es ahora y nosotros, como República Dominicana, no estamos emitiendo mucho pero estamos muy vulnerables a los eventos climáticos (…) En otras palabras, en 2030 si no se hace nada, el 5 % del PIB lo vamos a perder por temas climáticos.”, advirtió.



“Puerto de Manzanillo es más que un puerto”



Con la frase de que “el Puerto de Manzanillo es mucho más que un puerto”, la representante del BID habló sobre las novedades y las bondades que la rehabilitación y ampliación del Puerto de Manzanillo tendrá.



“Sabemos que tenemos hoy día un puerto muy pequeño, que no está usado, llega un par de barco y está en estado deteriorado. La idea con este programa no es solamente habilitar el muelle, pero también ampliarlo. La idea es una ampliación que permita que dos naves grandes como de tamaño Panamax puedan venir sin problema. Eso es en la infraestructura, pero eso no va desarrollar en la zona y por eso el programa es mucho más grande”, resaltó.



Afirmó que lo que se queiere es desarrollar una zona con energía, zonas francas, parques industriales, pero para eso se necesita la infraestructura vial. “Y hoy día sabemos que las autopista Duarte, sobre todo Navarrete-Montecristi, tiene que estar rehabilitada para que pueda acomodar un tráfico más intenso de lo que es hoy día”, señaló.



Al comentar sobre el estatus actual del proyecto, Katharina Falkner Olmedo contó que hace unos siete días se abrió la licitación final y los oferentes están preparando sus pliegos. “Se anticipa recibir los pliegos en unos tres meses porque los oferentes tienen que hacer sus estudios y se está estimando que la adjudicación se podría dar en el próximo año en el primer trimestre”, enfatizó.

Katherine Hernández, Héctor Linares, Alba Nely Familia, Manuel Estrella, Katharina Falkner, Nelson Rodríguez, Vielka Pimentel, Julissa Céspedes y Gilles Damais. Katharina Falkner Olmedo mientras habla sobre estrategia y planes del BID. Representantes del BID almorzaron con ejecutivos y periodistas de elCaribe y CDN. Representante del BID mientras es entrevistada en el programa Despierta con CDN.

Harán cierre gradual de Duquesa



La República Dominicana es el quinto país del mundo que tiene el vertedero más grande a cielo abierto. Se trata del vertedero de Duquesa, en el cual el Banco Interamericano de Desarrollo trabaja para hacer un cierre gradual que se hará en cinco etapas, según compartió Falkner Olmedo. Los otros cuatro vertederos están en Indonesia, Lagos, Nairobi y en el Pacífico.



La representante del BID indicó que lo primero que se hará en Duquesa, que acumula 25 mil millones de toneladas de basura, es cerrarlo para sanar lo que ya hay y después, cubrirlo. “La idea es que este cierre se haga en cinco fases porque la basura sigue llegando y mientras se hace el cierre, ya se va a construir un relleno sanitario que tiene como unas capas que asegura que no haya ninguna emisión ni al cielo ni al suelo”, puntualizó.



Lo segundo que se hará, continuó, es la construcción de una planta de valorización. “Significa que viene toda la basura y esta planta estará sorteando que si es botella, es reciclaje; eso es orgánico, composta; eso chatarra, pues va al vertedero”, dijo.



Agregó que, paralelo a todo eso, hay que limpiar la infraestructura que ya existe allá, hay que hacer las rejas para asegurar que todo está sano. También se involucra un programa para las personas que hoy día viven allá.

La estrategia del BID en la RD

El Banco Interamericano de Desarrollo identificó tres temas a desarrollar como estrategia en el país tras reuniones con expertos, el sector público y privado, las universidades y la sociedad civil. El primero, es el de la administración pública y de la transparencia por ser un tema muy importante para el país. El segundo, refirió la representante del BID, es el que llaman como infraestructura productiva que ayuda a crecer y funcionar a la economía en lo que entra la energía, el transporte, los residuos sólidos, el agua, el saneamiento y la conectividad. El tercero es el del capital humano, apostando a la protección social y a la inserción laboral para que sobre todo los jóvenes puedan encontrar empleo.

Futuro

Para el próximo año, también tenemos un programa grande. Estamos aprobando, pero también hay proyectos que ya están cerrando”

Cartera

Vemos más o menos que siempre vamos a tener una cartera aquí de veinte a veintidós programas activos con el país”