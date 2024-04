El centro médico vanguardista realizó en 2023 cerca de 300 cirugías robóticas, y capta pacientes extranjeros

Cuando pocos apostaban al turismo de salud en la República Dominicana, en la mente del doctor Rafael Sánchez Español se gestaba un ambicioso proyecto que más tarde catapultaría al Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) como un referente de la medicina moderna. El pasado 7 de abril abrió sus puertas el Homs Health and Wellness Center, un moderno y completo complejo de salud diseñado con una visión vanguardista del futuro de la medicina. Su ubicación e impacto afirman a Santiago como epicentro del turismo de salud del país.



Este hito en el sector lleva a interrogantes tales como ¿Qué mueve a un extranjero a tomar un vuelo hacia un pequeño país del Caribe en busca de servicios de salud? ¿Cuáles son los procedimientos más demandados? ¿Hacia dónde se encamina la medicina y cuáles desafíos traen estas innovaciones?



Sánchez Español, junto a miembros del Consejo Administrativo del HOMS, responde a estas y otras preguntas de actualidad y expone su valoración sobre el futuro de la medicina en la Entrevista Especial elCaribe-CDN.



Participaron en la entrevista Héctor Sánchez Navarro, director de cirugía robótica; José de Jesús Álvarez Torres, director médico; y Mirlán de los Santos, gerente de salud del hospital.



Hoy, el doctor Sánchez Español puede hablar del Homs Health and Wellness Center como una realidad, gracias al apoyo de un equipo que creyó en su visión.



El HOMS es miembro de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud desde hace 12 años. Desde sus inicios, entre sus planes estuvo acoplar la plataforma tecnológica y humana al turismo sanitario.



Sánchez Español destaca que en el año 1982 la medicina estaba fundamentada únicamente en el diagnóstico del médico, sin evidencias para consumar un procedimiento adecuada. Cuenta que gracias a la tecnología aplicada a la salud, una cirugía de apendicitis, que antes se hacía abierta y representaba un trauma adicional al paciente, pasó a ser mínimamente invasiva.



Al precisar las ventajas de la cirugía robótica, que describe como “el presente en evolución”, resalta que esta permite discernir con mayor precisión entre un tejido y otro, además de contribuir a la rápida recuperación del intervenido.



“Obviamente eso cuesta, pero el hospital hizo el esfuerzo cuando nadie creía en esto, porque apostaba a la modernidad y eso iba a influir en el turismo de salud, y hoy en día el hospital es la plataforma tecnológica más completa del país”, afirmó el presidente del Consejo Administrativo del HOMS.



Su afirmación la respalda Héctor Sánchez Navarro, director de cirugía robótica del HOMS, quien asegura que son precisamente los servicios innovadores los que colocan a este hospital como un centro de referencia.



Este posicionamiento del que hablan lo sustentan en el hecho de ser los primeros en el país en desarrollar cirugía robótica hace cerca de 12 años. Además, de la puesta en servicio desde el 2011 de un centro para pacientes oncológicos.



A estos aportes, se suma el establecimiento de unidades especializadas diferenciadas como el centro cardiovascular, que brinda desde consultas hasta cirugías mínimamente invasivas.



En su apuesta por la innovación y de ir al compás con las tendencias, la administración abrió un espacio para la medicina no tradicional, basada en células madres y ozonoterapia.

José Álvarez, Federico Jovine, Andrea Salazar, Nelson Rodríguez, Rafael Sánchez Español, Héctor Sánchez Navarro, Alba Nely Familia, Mirlán de los Santos y Julissa Céspedes.

No obstante, Santiago se anota el privilegio de ser único en el país en brindar procedimientos como cirugía de obesidad y digestiva por robótica.



“El concepto es seguir desarrollando el hospital en dos vertientes; seguir ostentando la bandera de hospital general de excelencia como una prestadora de salud privada, pero ir diferenciándose en servicios, no solo como servicios individuales de médicos, sino como unidades acreditadas especializadas que busca el paciente internacional”, enfatiza Sánchez Navarro, también director internacional del centro.



En esa línea se enmarcan otros proyectos que se aproximan, como crear una unidad exclusiva de Estomatología Oral y Estética, que según explicó, es el primer servicio que busca el turista de salud. La segunda atención que busca el paciente internacional son los servicios de cirugía plástica.



La cirugía oncológica robótica de próstata, de la mano del doctor David Samadi, y la cirugía bariátrica y metabólica, representan la tercera demanda a nivel nacional, indicó el galeno.



300 cirugías robóticas en 2023



El Centro de Cirugía Robótica, con el objetivo de poner a disposición de los pacientes tecnología de última generación, brinda una amplia cartera de servicios como cirugías general, y de índole urológica, digestiva, obesidad y diabetes, hernias abdominales, reflujo gastroesofágico y oncológica.



Según datos divulgados por la dirección del hospital, el año pasado en el HOMS se realizaron cerca de 300 cirugías robóticas, entre todas las especialidades, abarcan las incursiones más recientes como ginecología.



El hospital tiene en su récord haber realizado en la última década 1600 cirugías robóticas. Las intervenciones más demandadas con este tipo de tecnología se efectúan a pacientes de cáncer de próstata, que representan el 50%. Seguido de la cirugía bariátrica, que ocupa el 30 %.



Héctor Sánchez Navarro destacó que los pacientes internacionales representan entre el 25 y el 28 por ciento de la cartera de clientes que busca estos tipos de servicios. De este grupo, la mayoría es de la comunidad dominicana en el exterior, de islas cercanas y de Estados Unidos.

Mirlán de los Santos, Héctor Sánchez Navarro, Rafael Sánchez Español y José Álvarez.

Desafíos del turismo de salud



Preguntado sobre los desafíos que presenta el turismo de salud en el país, dijo que es lograr que todos los prestadores que quieran incursionar en el área se motiven a acreditarse.



“Porque esto no solo posiciona a una institución como destino turístico, sino a la República Dominicana, porque es un sello de calidad”, valoró.



Seguidamente agregó: “Entiendo que lo estamos haciendo bien, y por esa razón Santiago en los últimos seis años ha sido reconocida como ciudad sanitaria”.



Un abrazo solidario



Además del liderazgo en servicios de salud, con un promedio de 13 mil cirugías al año en sus diferentes especialidades, el Hospital Metropolitano de Santiago ejercita su brazo solidario para sostener a los más desprovistos.



En esta labor social se enmarca la realización de jornadas de cirugía cardiovascular y de escoliosis. Estas cuentan con la colaboración de un prestigioso equipo médico local y con colegas provenientes de los Estados Unidos.

Miembros del Consejo Administrativo del HOMS durante la entrevista elCaribe-CDN.

Según explica Mirlán de los Santos, gerente de salud del hospital, por cada jornada, alrededor de 12 y 15 pacientes son beneficiados, entre ellos oncológicos.



En esa dirección se firmó un acuerdo con Senasa, régimen subsidiado para que los pacientes oncológicos sean atendidos en el hospital.



Desde sus inicios, la Fundación HOMS ha brindado más de 8 mil atenciones médicas, desde una resonancia magnética de cráneo hasta una cirugía de columna.



Desde sus orígenes, el HOMS se perfiló como un hospital que aporta al conocimiento y a la formación de profesionales de la salud, y pone al alcance de estos nuevos profesionales equipos de alta tecnología.

José de Jesús Álvarez Torres, director médico del HOMS, habla con orgullo de esta labor. Hoy el hospital cuenta con seis residencias médicas en: Emergenciología, Anestesia, Imágenes, Medicina Interna, Cirugías y Cuidados intensivos.



El ejecutivo informó que el centro solicitó al Ministerio de Salud la aprobación de la residencia en las áreas de Pediatría, Gastroenterología y Cardiología.

Directivos del HOMS comparten con ejecutivos y periodistas de Multimedios del Caribe.

Hay quienes dañan el buen nombre

El connotado médico se refirió al reclamo del Colegio Médico Dominicano en lo que llaman un festín de sentencias en detrimento de la clase.



Sánchez Español dijo que al margen de algunos casos, como en todas las profesiones, la clase médica en sentido general es íntegra, honesta y capacitada. Lamentó que en ocasiones haya personas que por el interés dañen el nombre de un médico que ejerce con dignidad, entrega y abnegación.



Por ejemplo, no considera justo que rechacen el expediente de un médico por un error de escritura en un récord, que muchas veces es producto del cansancio por largas jornadas de trabajo, menos que se catalogue como una mala práctica. Por otro lado, el presidente del Consejo Administrativo del HOMS, exhortó a mirar hacia el futuro del sector. Opina que debe fusionarse la medicina pública con la privada. Como beneficios, citó la optimización de los recursos médicos y las facilidades a los pacientes.