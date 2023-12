Elías Piña, Monte Plata, Bahoruco, El Seibo e Independencia, con atención especial en la gestión de Salcedo



El director del Programa de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Roberto Ángel Salcedo, luego de explicar la evolución que ha tenido la institución que dirige, que ha traspasado algunos de sus programas a otras instituciones, otros proyectos han mejorado y la implementación de nuevas iniciativas de impacto social, aseguró que la entidad es el principal brazo operativo del Gobierno en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.



Explicó que para implementar las distintas iniciativas este año la entidad ha recibido poco más de dos mil millones de pesos. “La acción social requiere de inversión y estamos haciendo, en áreas importantes, inversiones significativas”, apuntó. Entre las nuevas iniciativas citó con énfasis particular la que desarrollan en las cinco provincias más pobres.



Dijo que el detalle de cómo esos recursos se invierten está publicado en las páginas de transparencia del Gobierno y que está al alcance de todos los ciudadanos.



“Hicimos un levantamiento en las cinco provincias más pobres del país, Elías Piña, Bahoruco, Independencia, Monte Plata y El Seibo, lo que encontramos ahí fue que hay una dificultad para el acceso a los servicios”, expuso. Contó que un ciudadano de uno de esos lugares le explicó el sacrificio que las dificultades para el acceso a los servicios del Estado le generan a esas poblaciones.



“Mire, para buscar 500 pesos en un cajero del Banreservas tuvo que pagarle 200 pesos a un motor para que vaya conmigo a retirar esos 500 pesos; es que tienen que trasladarse kilómetros y kilómetros para encontrar un cajero”, detalló Salcedo. Sostuvo que a raíz de hallazgos como ese se desarrolla la idea de establecer las plazas comunitarias del Gobierno en áreas de más fácil acceso para esas personas.



“Entonces, estamos construyendo una plaza comunitaria para la gente de Bánica, Elías Piña, es en una zona rural prácticamente, con 15 mil habitantes y en esa plaza tendrán, el Banco de Reservas, la Policía Nacional, la JCE, las Farmacias del Pueblo, los Comedores Económicos, las ventas populares de Inespre, una oficina de Migración, el Plan Social, todos los servicios que requieran estarán concentrados ahí y eso se replicará en las cinco provincias más pobres del país”, apuntó Salcedo al detallar el alcance de esa iniciativa que busca facilitar el acceso a los servicios para esos ciudadanos.



Salcedo fue el entrevistado de esta semana del Almuerzo Semanal de Multimedios de elCaribe y CDN. El encuentro fue encabezado por el director de elCaribe, Nelson Rodríguez; la directora de CDN, Alba Nellys Familia y las comentaristas de Despierta con CDN, Julissa Céspedes y Katherine Hernández. Salcedo estuvo acompañado del director de Comunicaciones, Bárbaro Batista.



Un centro cultural para la 42



Otro de los nuevos programas que destacó Roberto Salcedo fue la intervención desde hace ya varios meses de la calle 42 de Capotillo, en la Capital.



“Procuramos una transformación no solo humanística sino también una readecuación de la zona; es un modelo que ha logrado aplicarse en distintos puntos del mundo con características similares a las de la 42”, explicó el funcionario.



Sobre el proceso operativo para poner en práctica ese proyecto, Salcedo explicó que se creó una mesa de trabajo compuesta por sociólogos, expertos en temas culturales y personas vinculadas al entorno de la referida calle. Dijo que también cuenta con una representación del Ministerio de Interior, la oficina senatorial y todos los actores vinculados al tema.



Detalló que el objetivo es lograr una primera intervención de 800 metros que están ocupados actualmente por 148 casas y negocios.



“Serán remozados, habrá un soterramiento del cableado en la 42; hemos estado trabajando con el Indotel y las prestadoras de servicios para el grueso del cableado que está ahí porque mucho de ese cableado ni siquiera se usa hoy día, los técnicos que trabajaron en el soterramiento de la Zona Colonial están trabajando con nosotros en la 42 y podemos augurar una transformación, desde el punto de vista urbanístico ahí, que comienza a condicionar un poco el cambio del individuo que se irá adaptando al nuevo ambiente”, subrayó Salcedo.



Sostuvo que la calle 42 del populoso sector de Capotillo contará también con un centro de innovación cultural. “De esa mesa de trabajo ha surgido la necesidad de que las personas puedan formarse culturalmente, porque hay mucho talento diseminado, y un centro donde la gente pueda formarse culturalmente asociado con la tecnología es importante”, sostuvo Salcedo.



Las jornadas de inclusión social



El director de Propeep explicó cómo se ejecutan los operativos de inclusión social que desarrolla la institución en combinación con otras entidades del Gobierno. Indicó que el papel de la institución es básicamente gestionar que las personas de escasos recursos reciban el mayor apoyo posible del Gobierno.



Puso como ejemplo el aspecto de la salud. En las jornadas participan entidades como el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y el Servicio Nacional de Salud. Sin embargo, dijo que ocurren casos que requieren de respuesta inmediata como el de alguna persona que necesita algún medicamento.



“Esas son cosas que no pueden esperar, y se resuelven más rápido, pero son unas 15 o 18 instituciones coordinadas que llegamos al territorio y por eso se siente el nivel de impacto”, resaltó Salcedo durante la entrevista.



Explicó que han desarrollado alianzas estratégicas con distintas instituciones, como el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep) y Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme).



“No hay forma de combatir la pobreza sino a través de la educación y por eso nosotros hacemos ese acercamiento”, apuntó el funcionario.



Puntualizó que uno de los programas que desarrolla con mayor interés es el de inclusión juvenil.

“Hemos logrado que más de 3 mil 500 jóvenes a través de becas puedan cumplir con la formación a través de convenios que hemos impulsado; lo que hacemos es la dinámica operativa del levantamiento de los datos”, aseveró.



Programas traspasados



El director del Programa de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia explicó que hubo algunos programas que antes eran ejecutados a través de esa institución y que fueron traspasados a otras entidades.



Uno de esos proyectos es el Plan Nacional de Alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo” que implementó el Gobierno y que en la actual gestión fue traspasado al Ministerio de Educación.

“Todos esos programas de vocación educativa han regresado al Ministerio de Educación; también hemos transferido el programa de desechos sólidos, fue transferido a la nueva unidad ejecutora Eco-5RD, que en combinación con el Fideicomiso de residuos sólidos está dándole seguimiento a la construcción de esos puntos de transferencia”, apuntó.



“Ahora lo que hacemos es atender iniciativas de desarrollo, son programas que no necesariamente están bajo el rigor de la planificación y que pueden surgir de la circunstancias, como las inundaciones generadas por las lluvias, situaciones en la frontera, que este brazo operativo de la Presidencia de la República entra en acción”, apuntó el funcionario en la entrevista.



Salcedo aclaró que el hecho de que esa institución atienda prioridades de la población vinculada a las emergencias no significa que no tenga programas planificados como los que ha enumerado más arriba. Dijo que actualmente en combinación con el Ministerio de Administración Pública y la Consultoría Jurídica de la Presidencia trabajan para reconfigurar la base legal de la institución y que tenga un carácter mucho más social.



El trabajo conjunto de las instituciones

El director del Propeep puso como ejemplo para explicar la dinámica de trabajo de las distintas instituciones del Gobierno que están focalizadas en el trabajo social, la asistencia que llevó el Estado a los afectados por las inundaciones del 18 de noviembre de este año. “Nosotros estuvimos responsabilizados en la provincia de Ocoa; toda la articulación interinstitucional estuvo bajo la supervisión de Proyectos Especiales, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Obras Públicas, Salud Pública, Vivienda, el Plan Social, los Comedores Económicos y el Ministerio Administrativo de la Presidencia, para reconstruir y acompañar a las familias que estuvieron afectadas”, dijo. Indicó que existe ese tipo de coordinación territorial entre las distintas instituciones del Estado con la finalidad de cumplir con el objetivo de dar asistencia social a las personas más excluidas económica y socialmente en todo el país.