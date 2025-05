La DGA afianza su rol clave en las finanzas y en el comercio exterior de RD

La Dirección General de Aduanas (DGA) ha consolidado su papel como pilar fundamental en el fortalecimiento fiscal y comercial de la República Dominicana, al registrar un superávit recaudatorio de casi RD$1,000 millones en abril, muy por encima de las proyecciones presupuestarias.



Este desempeño, que se suma a casi cinco años consecutivos de superación de metas bajo la actual gestión, contribuye a sostener subsidios estratégicos como el de los combustibles, fondos de desastres y otras partidas sensibles del gasto público. El resultado está vinculado con una transformación operativa que incluye el despliegue de tecnología avanzada en los procesos de verificación y la modernización legal e institucional de la entidad, a partir de la promulgación de la nueva Ley de Aduanas de 2021 y sus reglamentos subsiguientes.



Este avance aduanero ha generado externalidades económicas notables, como la reducción del tiempo promedio de despacho de mercancías de nueve días a dos, logrando movilizar más de 100 mil contenedores en solo 24 horas, lo que ha ahorrado unos RD$2,000 millones en costos logísticos para la economía nacional. A este dinamismo se suma el hecho de que las exportaciones se han convertido, por primera vez, en la mayor fuente de divisas fuertes del país, con un promedio mensual superior a US$1,000 millones, según lo informado por el director de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón.



Dijo que esa transformación posiciona al país como un hub logístico regional, respaldado por puertos y aeropuertos reconocidos internacionalmente por su eficiencia, lo cual fortalece la atracción de inversiones y la integración dominicana en las cadenas de suministro globales. En la Entrevista Especial de elCaribe y CDN, Sanz Lovatón sostuvo que la economía local está valorada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las agencias de riesgos internacionales, como la principal en crecimiento de América Latina. “Y eso es gracias al timoneo efectivo que tenemos en el equipo económico que dirige Luis Abinader. En Aduanas terminamos el mes de abril, inclusive generando un superávit en la recaudación. O sea, de dinero que no se esperaba, por encima de lo presupuestado. Eso es muy importante y significativo, porque eso viene a auxiliar a las cuentas públicas en el tema del subsidio al combustible, en el tema de la asistencia a los fondos de desastres y muchísimas otras cosas”, apuntó.



Una relación numérica entregada a elCaribe indica que abril de 2025 cerró con recaudaciones por RD$21,438.81 millones y un cumplimiento de meta del 104% (un incremento respecto a 2024 de 4.7%, equivalente a RD$994.6 millones).



Sustentado en la aritmética, Sanz Lovatón asegura que en la institución que dirige se ha superado de manera constante la meta recaudatoria que existía a la llegada de la actual gestión, en agosto de 2020. El gobierno de Abinader está en un segundo mandato, iniciado en agosto de 2024, lo que significa que el director de Aduanas lleva casi un lustro en el cargo.

Atribuyó la mejora recaudatoria a una serie de factores, entre ellos la implementación de tecnología en los sistemas de verificación de valores y cargas, que han ido generando un círculo de cumplimiento en cuanto a las declaraciones fiscales que asisten a la institución y que alimentan sus arcas.

“Y yo creo que ese es un resultado. Primero, es un todo. Y segundo, en la DGA hay una serie de mejoras tecnológicas y de nuestros sistemas. Para empezar, tenemos una ley diferente a la anterior, que era de 1942; es de 2021. Pero no es solo de promulgación de la ley, porque después que tú la promulgas, tienes que hacer reglamentos para aplicar la ley. Ahí tenemos el ejemplo de la Ley de Migración, que se promulgó en 2004 y llegamos hasta 2011-2012 sin un reglamento y la ley era simplemente teórica. Nosotros en Aduanas publicamos la ley en 2021 y después de haberla publicado hicimos reglamentos en 2022, en 2023, en 2024 y estamos entregando reglamentos ahora en 2025, que lo hacen mucho más fácil. El mundo aduanero se ha modernizado”, expuso.

Katherine Hernández, Nelson Rodríguez, Manuel Estrella, Eduardo Sanz Lovatón, Félix M. García C., Alba Nely Familia, Julissa Céspedes y Federico Jovine, en la parte preliminar de la Entrevista Especial de elCaribe y CDN en la que se abordaron temas de índole diversa.

La baja de tiempo de despacho provisional en aduanas ha ahorrado a la economía dominicana cerca de dos mil millones de pesos que no se pagaron en energía eléctrica, en almacenamiento y en seguridad en los puertos.



“Entonces eso también le dice al mundo que si tú produces en Colombia y quieres vender en Minnesota, o produces en Argentina y quieres vender en La Florida, tú tienes un sitio como República Dominicana con la conectividad aérea por el turismo, que posee la infraestructura y que además tiene puertos y aeropuertos clasificados ante el mundo, como que despachan la mercancía rápido y con seguridad. Eso nos va convirtiendo en un hub logístico y es lo que ha generado estadísticas tan impresionantes como la de que promediamos más de 1,000 millones de dólares al mes en exportación. Hace cuatro o cinco años hablábamos de 700, hablábamos de 650, hoy hablamos de 1,000 millones de dólares. Eso es porque nuestros puertos y aeropuertos se han convertido en centros de comercio ágiles con los que se puede trabajar”, expuso el funcionario público.



“Pero las importaciones siguen siendo altas y la balanza comercial desfavorable a nuestro país”, se le comenta.



Parte de lo expresado por el director de Aduanas fue esto: “Sí, por supuesto, somos una economía de servicios. Somos una economía orientada a los servicios, inclusive ahora es que por primera vez las exportaciones se convierten en el primer elemento de ingresos de divisas fuertes a la economía. O sea, son el primer renglón de divisas fuertes del país. Ahora, la segunda fuerza es el turismo y después las remesas. O sea, fíjate cómo las remesas y el turismo siguen siendo dos de las tres principales fuentes de ingresos duros del país”, dijo.



Las estadísticas de 2024 sobre esas áreas que cita Yayo son estas: las exportaciones totalizaron US$13,852.8 millones, igual al 34.5% de todo lo generado por los ramos que aportan divisas; el turismo sumó US$10,974.4 millones (27.4%), las remesas US$10,756 millones (26.8%), y la inversión extranjera directa un total de US$4,512 millones (11.3%).

Eduardo Sanz Lovatón, Lucia Zorrilla, Degnis de León y Olga Fernández, todos de la DGA.

“O sea, no tiene nada de malo que las importaciones sean parte importante de nuestra economía. Lo que estamos es combinando eso por primera vez con un criterio claro de fortalecer y de ayudar nuestras exportaciones. Y no solo de zona franca, sino también nuestras exportaciones agrícolas y nuestras exportaciones en mano de obra ya mucho más clasificadas”, explicó.



Recordó que cuando se hablaba de las exportaciones dominicanas en los años 70, los 80 y los 90, se mencionaban textiles, ropa. “Tú hablabas de insumos muy básicos. Hoy se habla de robótica, tecnología, de insumos médicos. Fíjate cómo nos vamos diversificando”, resaltó.



Citó, a modo de ejemplo, la existencia de un parque de zona franca en Santiago, por Villa González, donde se produce la mayoría de los insumos médicos que usan los mejores hospitales de EE.UU.



Entre esos insumos que resalta están los estetoscopios. “Hablo de aquellos con lo que se hacen los procedimientos como el cateterismo, que son procedimientos cardiólogos. Noten cómo nos vamos sofisticando en nuestro capital humano y en nuestra mano de obra y nos vamos convirtiendo en lo que una vez se habló de lo que eran los tigres de Asia, cuando se hablaba de Singapur, de Taiwán y de otras economías que producían artefactos de última tecnología”, indicó.



Desde su punto de vista, eso va agregando un valor, porque ya el que te hace un estetoscopio no es la misma persona que te hace un hotel. “Ya vamos generando un valor agregado, mejores salarios y convertimos esto en un círculo virtuoso para nuestra economía. Y ser parte de eso desde la Dirección de Aduanas es una gran satisfacción”, expresó.



Eduardo Sanz Lovatón acudió al encuentro reforzado de suficientes datos numéricos para responder a cada pregunta colocada sobre la mesa, y en compañía de un staff de la institución, conformado por Olga Fernández, asesora general; Degnis de León, gerente de Comunicaciones, y Lucía Zorrilla, subdirectora general de la DGA.

La República Dominicana exhibe gran fortaleza en Latinoamérica, según Sanz Lovatón.

Ese equipo de personas forma parte de los funcionarios que han trabajado para que la entidad pueda reafirmar su compromiso en la lucha contra el contrabando de ilícitos y otras amenazas, por ejemplo en la franja fronteriza con Haití, brindando apoyo logístico al J2 (de las Fuerzas Armadas), y al Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza -Cesfront-. Según el director de Aduanas, el Estado proporciona una respuesta coordinada contra los delitos transfronterizos. Y en eso, el organismo aporta su experiencia en el control de mercancías, mientras las fuerzas de seguridad se encargan de la vigilancia y la intervención táctica.





A los que se mueven fuera de regla





De acuerdo con las cifras suministradas, los esfuerzos en la zona fronteriza han dado como resultado durante la gestión, más de US$1.2 millones de divisas incautadas, más 10.6 millones de unidades de cigarrillos, 41,357 unidades de medicamentos y 41,468 artículos que infringen la propiedad intelectual.

Una medida reciente de la DGA ha sido la donación de 10 casetas móviles a las Fuerzas Armadas, para fortalecer la vigilancia militar en la frontera, frenar los ilícitos y la competencia desleal.



República Dominicana salió en 2024 del informe 301, después de casi tres décadas de permanencia ahí. Eso, según la DGA, es un reconocimiento internacional al compromiso con la Protección Intelectual y el comercio legítimo.

El director de Aduanas respondió a cada interrogante surgidas en la entrevista.

Revisión al “ojo por ciento” quedó atrás

Como parte de acciones recientes de Aduanas, el 29 de abril fueron destruidas 1,061,000 unidades de mercancía falsificada. Compuestas por 400,000 unidades de cables USB, 500,000 unidades de la parte superior y suelas para la elaboración de calzado, 100,000 unidades de cabezas de cargadores, 20,000 pares de calzado, 41,000 unidades de cosméticos. Las informaciones indican que simulaban marcas reconocidas, afectando potencialmente la propiedad intelectual.



Al titular de la entidad se le preguntó de qué manera se utiliza la tecnología para evitar las irregularidades dentro de las operaciones con los contenedores y carga que llegan por los puertos y aeropuertos, amén de que el país ha visto grandes incautaciones, por ejemplo, de estupefacientes que no se habían atrapado nunca antes.



Sanz Lovatón respondió: “Esto que voy a decir, a mí todavía me sorprende decirlo, porque a veces lo obvio es lo que más ignoramos. Cuando asumí la función, el 16 de agosto del 2020, para entonces solo entre el 35 y el 40 por ciento de la carga que entraba y salía del país era revisada por tecnología de rayos X”, indicó.



“Eso quería decir que el 60 por ciento, lo contábamos al ojo por ciento. Eso era sorprendente, y cuando llegamos a Aduanas lo primero que hicimos fue meterle mano a eso… Entonces, con la instalación de rayos X en Haina, más en Caucedo, con rayos X en Puerto Plata y en todos los aeropuertos hemos incrementado ese porcentaje al 96 por ciento”, dijo.