Fortalecerán protocolo a raíz tragedia Jet Set; realizarán dos mil entrevistas a rescatistas y sobrevivientes

Cuando una tormenta, huracán u otro fenómeno meteorológico amenaza al país, entran en escena tres instituciones neurálgicas en el manejo de alertas tempranas, coordinación y respuesta. Estas son el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y la Defensa Civil.



A cuatro días de que se inicie formalmente la Temporada Ciclónica 2025, los directivos de los organismos de predicción y atención a emergencias de República Dominicana anunciaron que están preparados para responder ante los eventos que pudieran presentarse.



En la entrevista Especial de elCaribe-CDN, representantes de estas entidades ofrecieron detalles de los planes, protocolos y capacidad instalada para asistir a la población en esta temporada de huracanes que apunta a ser muy activa.



Juan Salas, presidente de la Comisión Nacional de Emergencia y director de la Defensa Civil; Edwin Olivares, subdirector del Centro de Operaciones de Emergencias; y Miguel Campusano, subdirector del Instituto Dominicano de Meteorología hablaron de los avances y desafíos en materia de prevención y respuesta a emergencias.



No es el número, es estar preparado



Cuando se avecina una temporada ciclónica, una de las inquietudes que afloran es si será activa. Sin embargo, a la luz del subdirector del Indomet, Miguel Campusano, un número no garantiza nada. Desde su óptica lo más importante es el impacto y que el fenómeno encuentre al país preparado.



“Siempre se está hablando del número de ciclones tropicales que se esperan que se formen en la cuenca atlántica. El tema no es el número de ciclones tropicales que se vayan a formar, la clave es estar preparado todos los años, dado que la República Dominicana está en el trayecto promedio de los ciclones tropicales”, concluyó.



Predicen 17 tormentas tropicales



En su apreciación, los números siempre son fríos, porque la dinámica atmosférica va evolucionando a través del año de la temporada ciclónica.



No obstante, informó que la mayoría de las agencias especializadas en estos pronósticos dan un promedio de entre 16 y 17 tormentas tropicales nombradas y por lo menos nueve podrían alcanzar categoría de huracán, y al menos cuatro de importante intensidad.



Su ubicación geográfica coloca a República Dominicana en una situación de vulnerabilidad ante eventos de carácter hídrico, situación que ha ido empeorando con el cambio climático.



“De manera que la Defensa Civil se prepara todo el año y en esa dirección, nosotros, este año también, con mucho tiempo, hemos estado haciendo aquellas medidas y acciones anticipadas para evitar situaciones de calamidad”, apuntó Juan Salas, titular de esta institución de socorro.



Si bien es cierto que el calendario de la temporada ciclónica marca desde el primero de junio al 30 de noviembre, ya en diciembre cayeron lluvias abundantes en zonas como Puerto Plata, que según el director de la Defensa Civil, es una de las provincias con mayor afectación.



“Y este año no se han hecho esperar. De manera que la combinación, que es lo que marca la temporada ciclónica, de vientos y fenómenos extremos también implica que nos preparamos todo el año”, puntualizó.

Edwin Olivares, Nelson Rodríguez, Juan Salas, Alba Nely Familia, Miguel Campusano, Jean Suriel y Federico Jovine.

Más de 2,700 albergues



Entre las novedades que trae este año el organismo figura la habilitación de un código QR donde la población puede ver los albergues temporales.



Además, una cantidad importante de iglesias puso a disposición de la comunidad sus instalaciones, lo que ha alimentado el catálogo de albergues y su clasificación. En general, la Defensa Civil dispone de 2.700 albergues.



“Esa cantidad de albergues pudiera alojar en una situación de crisis a más de medio millón de dominicanos. Eso es cumpliendo las normas internacionales de salubridad y de espacio físico. Y cumpliendo con todo lo que tiene que ver con la asistencia humanitaria, de género, de igualdad, de equidad, para atender incluso personas con discapacidad”, precisó Salas.



Agregó que aunque todavía se utilizan las escuelas como refugios, nunca será la primera opción.



El poder de la articulación



De cara a esta preparación, el mes pasado el Centro de Operaciones de Emergencia tuvo un ejercicio de actualización en temas de preparación y respuesta con el apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos

“Actualizamos lo que va a ser el plan de contingencia que conlleva toda esta parte de coordinación, que va desde el sistema local con los alcaldes, a nivel de la provincia, con las gobernadoras, el sistema de los comités de prevención, mitigación y respuesta, que al momento de ser activados están dentro de nuestra coordinación”, subrayó Edwin Olivares.



El subdirector del organismo destacó como un avance las acciones que se vienen desarrollando en aras de empoderar a cada agencia, institución que está bajo el control operacional del COE en sus propios planes de contingencia.



“No podemos tener una buena coordinación si las instituciones propias a responder no tienen esta articulación”, sostuvo.



No obstante, uno de los grandes avances de cara a la temporada ciclónica, resaltó, es la integración del sector privado en el mecanismo de coordinación.



“El sector privado es vital de cara a las respuestas, ahora mismo tenemos un gran enlace en esta coordinación”, dijo. Regularmente, todo lo que son instalaciones críticas, como la energética y telefónica, el 90% depende del sector privado, precisó Olivares.

Miguel Campusano, Juan Salas y Edwin Olivares en la entrevista Especial elCaribe-CDN.

Radar en el Aeropuerto Las Américas



De su lado, el Instituto Dominicano de Meteorología también ha reforzado sus servicios meteorológicos con la contratación de especialistas en la materia de medios de comunicación a modo de llevar una información más acabada a la población.



En la emisión oportuna de alertas también se han dado pasos importantes. El ingeniero Miguel Campusano anunció que este año estará en funcionamiento un nuevo radar en el Aeropuerto de las Américas, que “va a triangular completamente la República Dominicana”.



Este equipo vendrá a fortalecer la reciente puesta en operación del radar doppler meteorológico banda C en la loma Isabel de Torres, Puerto Plata. Esta valiosa herramienta de última tecnología permitirá al país monitorear con mayor precisión fenómenos como huracanes, tormentas eléctricas, lluvias intensas y otros eventos atmosféricos de alto impacto. “Y eso, claro, es un gran avance para obtener informaciones más específicas donde estén ocurriendo las lluvias más intensas en un periodo de corto tiempo”, dijo.

Directivos de entidades de respuesta comparten con equipo Multimedios del Caribe.

Lecciones aprendidas del Jet Set



Como puntos de mejora, el subdirector del COE consideró que se debe seguir fortaleciendo la capacidad de respuesta. Esta consideración la hizo al ser preguntado sobre las lecciones aprendidas del trágico colapso del techo de la discoteca Jet Set, que dejó más de 230 víctimas mortales.



“Si bien tenemos un evento que sucedió en un solo lugar, no quisiéramos ver este evento en múltiples lugares. Creo que es uno de los grandes retos que tiene un país como el nuestro, que tiene unas condiciones a nivel de fallas sísmicas,14 fallas sísmicas, o sea, hay que mirar ese espejo hacia allá”, sostuvo.



“La lección aprendida que nos deja así a corto plazo, yo creo que a manera de respuesta, porque ya a manera de prevención hay otros organismos que tienen esa competencia y deben de agilizarlas”, dijo. No obstante destacó “la tremenda articulación que hubo ahí. En menos de 12 horas nosotros habíamos realizado 189 rescates de personas con vida”, expresó.

Técnicos destacan avances del país en materia de articulación.

Dos mil entrevistas en torno a Jet Set

El COE comenzó la semana pasada un proceso de evaluación de lecciones aprendidas del caso Jet Set. Incluye un levantamiento que recoge cerca de 2,000 entrevistas a rescatistas, sobrevivientes, y al liderazgo estratégico y operativo que estuvo presente.



El objetivo es discutir y revisar todos los protocolos de respuesta a eventos masivos.



También está en revisión para su fortalecimiento el protocolo de manejo de cadáveres en masa, informó Olivares.



“El país maneja eventos masivos diarios, porque tenemos un Metro que transporta miles de pasajeros, tenemos seis aeropuertos con capacidad internacional que transportan aviones con doscientos y trescientos pasajeros. Yo creo que son de los temas que nosotros vamos a acercar con un buen resultado de acciones”, adelantó. A raíz de la tragedia Jet Set, la Defensa Civil ha recibido más de tres mil solicitudes de aspirantes a voluntarios.

Defensa Civil

La Escuela Nacional de Gestión de Riesgos ha formado en los últimos cuatro años a más de ocho mil personas”.

15 mil voluntarios

Tenemos 15,000 voluntarios que se articulan justamente alrededor de la principal amenaza que tiene el país”