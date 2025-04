Ministro Andrés Bautista: Cuando se trata de problemas de la patria, todos estamos llamados a aportar soluciones

Santo Domingo.- Andrés Bautista García, ministro Administrativo de la Presidencia, reiteró este martes el llamado del presidente Luis Abinader a los expresidentes para que expongan sus aportes con posibles soluciones a la migración haitiana.

“Yo entiendo que cuando se trata de problemas de la patria, problemas del país, no hay que ser presidente para servir a la patria, los expresidentes también pueden servir en ese sentido, y creo que este llamado del presidente Abinader ha sido absolutamente sincero, para que cada cual aporte lo que tiene”, expresó el ministro Bautista García, al ser abordado por la prensa durante el Foro Regional. Retos del Sistema de la Integración, ante la agudización de la crisis migratoria en la región y la República Dominicana, realizado en el auditorio del Senado de la República.

Al ser cuestionado sobre el tema de que los partidos entienden que la invitación es un llamado a participar para legitimar lo que ya el presidente Abinader ha estipulado, de que solamente sería ir a ver, el ministro expresó que no hay necesidad de hacer predicciones.

“¿Por qué hay que hacer futurología? Yo entiendo que hay que esperar, porque si usted tiene un aporte, hágalo; si es válido, si es a favor de la República Dominicana, entonces se hará. Si no se hace, entonces critique, pero no antes. Eso son prejuicios”.

Bautista destacó que desde la primera vez que fueron convocados todos los partidos políticos, ellos enviaron representantes, y tiempo más tarde se fueron alejando, mientras la mayoría siguió participando, razón por la cual el Gobierno dominicano no podía quedarse de brazos cruzados para trazar medidas.

“Ante la inasistencia de los partidos que no fueron o no han ido a esa convocatoria, el Gobierno dominicano no podía estar de brazos cruzados porque la responsabilidad del presidente es gobernar, la responsabilidad de quien ejerce esa función es gobernar y hay que seguir hacia adelante”, detalló.