PUNTA CANA. En un acto que contó con la presencia del presidente Luis Abinader, la cadena hotelera Meliá Hotels International anunció la apertura de su parque temático Katmandú Park Punta Cana.



Se trata de una de las más importantes inversiones económicas realizadas por la cadena hotelera Meliá Hotels International de la mano de su partner Falcon´s Beyond, en la República Dominicana.



La apertura de Katmandú Park Punta Cana está pautada para el próximo 15 de marzo de 2023.



Previamente, el mandatario asistió al primer palazo para los inicios de trabajos de reconstrucción del hotel Paradisus Punta Cana, que se une a la amplia oferta turística y de entretenimiento de la reconocida firma hotelera con una inversión de 200 millones de dólares, proyectada para abrir a finales del 2025, con una generación de más de 2,200 empleos directos.



De igual forma, el presidente Abinader realizó el corte de cinta que formalmente deja inaugurado el hotel Falcon’s Resort by Meliá, con una inversión de 10 millones de dólares en un rediseño y cambio de marca, que crea un nuevo producto hotelero, asociado a la experiencia del parque y con un concepto de resort y entretenimiento.



Paradisus Palma Real



Recientemente la firma realizó la reapertura del Paradisus Palma Real tras una inversión de USD$55 millones, presentando un nuevo diseño en todas sus habitaciones, incluyendo 58 nuevas habitaciones Swim Ups, conceptos gastronómicos y experiencias optimizadas para sus huéspedes cuya remodelación es parte de la Fase I del Plan de Inversión anunciado en noviembre del 2021.

Katmandú Park



Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hotels International, dijo que la primera fase de Katmandú Park tiene una inversión de 80 millones de dólares y en una segunda fase se invertirán unos 90 millones de dólares más, para una totalidad de 170 millones de dólares.



Agregó que en la primera fase, Katmandú Park tendrá más 400 puestos de trabajos directamente y en la segunda alrededor de 200 empleos, para un total de 600 puestos de trabajo.



Aseguró que es un primer paso porque sus socios de Falcón’s Beyond, quienes tienen sede en Orlando, Florida, quieren seguir desarrollando tecnología en República Dominicana para exportar a nivel mundial.

“No hay otra cosa igual en toda Latinoamérica”, resaltó Escarrer al referirse al parque temático.



Destaca compromiso con República Dominicana



Gabriel Escarrer, manifestó que la inversión y compromiso con República Dominicana no hubieran sido posible sin el apoyo y el respaldo del presidente Abinader. “De los 47 países que está presente Meliá a nivel mundial siempre pongo como ejemplo la República Dominicana por ser el país que mejor ha sabido manejar el COVID 19 y la gran transformación acá del turismo”, indicó Escarrer, quien es CEO de Meliá Hotels International.