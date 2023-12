El Gobierno suspendió las labores en las entidades públicas y el presidente Abinader aplazó su agenda de trabajo

La experiencia de lo ocurrido durante el mes pasado y el anuncio de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) de que las fuertes lluvias continuarán sobre el territorio dominicano, obligaron a las autoridades dominicanas a tomar medidas a tiempo para evitar tragedias por inundaciones repentinas, como ocurrió el pasado 18 de noviembre, cuando al menos 25 personas perdieron la vida por las precipitaciones.



El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declaró ayer 25 provincias en alerta, de las cuales cuatro fueron colocadas en rojo, debido a las lluvias generadas por un sistema frontal o frente frío que incide sobre el país.



Juan Manuel Méndez, director del COE, sostuvo que además de las lluvias, la presa de Valdesia ha llegado prácticamente a su cota máxima.



En alerta roja están el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Cristóbal y Peravia.

En alerta amarilla están Monte Plata, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, Azua, La Vega, Santiago, Duarte y Samaná.

Mientras que en verde están Sánchez Ramírez, La Altagracia, Hato Mayor, San Juan, Barahona, Independencia, Pedernales y El Seibo.



Mendez llamó a la población a no descuidarse a causa de la acumulación de precipitaciones en las últimas horas y las que se esperan.



La Onamet informó que a pesar de que el sistema frontal estará en proceso de debilitamiento, se mantendrá un ambiente húmedo e inestable, por lo cual volverán a generarse aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento, especialmente en horas de la tarde, hacia San Cristóbal, Peravia, El Gran Santo Domingo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná, entre otras.



Sobre las condiciones marítimas, la Onamet mantiene la recomendación en la costa atlántica, desde cabo Cabrón hasta cabo San Rafael, a todos los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de permanecer en puerto debido a vientos fuertes y olas peligrosas y desde cabo Cabrón hasta Monte Cristi navegar cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro. En la costa Caribeña el oleaje estará en condiciones normales.



Presidente suspende agenda



Debido a las condiciones climáticas, el presidente Luis Abinader suspendió su agenda de trabajo que incluía varias inauguraciones de obras construidas por el Ministerio de Turismo, en Las Galeras, provincia Samaná. La información la ofreció el propio mandatario durante una intervención en el programa Zol de la Mañana.



Abinader tenía previsto inaugurar la reconstrucción de la plaza de vendedores y habitacional de las vías de acceso a las playas; las provisiones sanitarias para el distrito municipal de Las Galeras e iba a entregar unidades vehiculares y motocicletas a la Policía Turística (Politur). También tenía programado, además, inaugurar los polideportivos de Samaná y Sánchez y a las 2:15 de la tarde tendría un almuerzo navideño con comunitarios en el Anfiteatro de Samaná.



Suspenden labores



El Ministerio de Administración Pública (MAP) suspendió ayer las labores en el sector público, a partir de las dos de la tarde, en las provincias que se encuentren bajo alerta roja.



Mediante un comunicado de prensa, el MAP informó que las labores quedaron suspendidas en el gran Santo Domingo (la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional), además de San Cristóbal y Peravia; así como en la ribera del río Nizao.



El documento explica que la medida se mantendrá hasta tanto el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) varíe la alerta roja en esas demarcaciones.



Previamente, el Ministerio de Trabajo instruyó a los empleadores de empresas en áreas localizadas por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) en alerta roja, a implementar todas las medidas internas que fueren necesarias para salvaguardar la seguridad de los trabajadores.



En tal sentido llamó a los empleadores a la flexibilización de su jornada de trabajo y a posponer las actividades comerciales no esenciales hasta que sea degradada la alerta roja y los trabajadores puedan retornar con seguridad a sus actividades regulares. Igualmente, el Ministerio de Trabajo aclaró que estas medidas no están condicionadas a la pérdida de cualquier beneficio, derecho o prerrogativa del trabajador.



Edesur activa plan



Edesur Dominicana activó su Plan de Contingencia en las provincias bajo su responsabilidad que se encuentran en alerta roja y amarilla.



El administrador general Milton Morrison declaró en sesión permanente al Comité de Emergencia de Edesur, y se tomaron medidas preventivas para atender las emergencias eléctricas que puedan presentarse en su zona de concesión.



Milton Morrison dijo que Edesur hará lo humanamente posible para restablecer el servicio lo antes posible, en casos de que ocurran averías, ya que, de acuerdo a los pronósticos, se esperan lluvias considerables.



En tanto que la Alcaldía Santo Domingo Este (ASDE) activó la Mesa de Prevención de Riesgos y Atención a Desastres, como medida de seguridad debido a un sistema frontal que ha generado fuertes lluvias en todo el territorio nacional. Durante la reunión, el alcalde Manuel Jiménez resaltó que el comité “está preparado ante cualquier eventualidad”.



MOPC refuerza equipos y brigadas

El Ministerio de Obras Públicas reforzó ayer con nuevas brigadas y equipos, los operativos de limpieza de imbornales, así como para el desahogo de importantes avenidas reportadas con inundaciones.

El viceministro de Mantenimiento Vial, Luis Bastardo, adelantó que estas decisiones se adoptan debido a que seguirán las lluvias hasta más allá de las 48 horas, al presentarse la situación de suelo saturado, con lo que se complica el tránsito vehicular y de peatones.



Refirió que brigadas del MOPC, integradas por 300 hombres laboran en estructuras, calles y avenidas con reportes de inundaciones, como el elevado de la avenida 27 de Febrero, Expreso Quinto Centenario (cercano a la avenida John F. Kennedy), avenida Rómulo Betancourt, calle Higuemota y avenida Gregorio Luperón, entre otras.