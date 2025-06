Autoridades buscan niña arrastrada por cañada durante aguacero en Villa Mella

Santo Domingo Norte, RD. – La angustia embarga al sector El Primaveral de Villa Mella, donde las autoridades y la comunidad realizan una intensa búsqueda para localizar a Yuleidy Serrano Santana, una niña de cinco años que fue arrastrada por una cañada alrededor de las tres de la tarde de este jueves, durante un fuerte aguacero.

La situación la reportó inicialmente por Órbito Santana, abuelo de la menor, quien explicó que Yuleidy jugaba junto a su hermanita y dos tíos menores cuando ocurrió la tragedia. “Estaba acostado cuando los muchachos me dijeron que se la llevó la cañada. Me metí al agua a buscarla, pero no la encontramos”, relató con evidente dolor.

De su lado, Rosalina Santana, madre de la niña, visiblemente afectada, dijo: “Yo no estaba en la casa. Me dijeron que mi papá estaba enfermo, pero cuando llego, resulta que la niña había sido arrastrada. Solo le pido a Dios que me la devuelva con vida”, expresó entre lágrimas y con evidente desesperacion.

La búsqueda comenzó con ayuda de los comunitarios y posteriormente se integraron organismos de socorro, incluyendo bomberos, Defensa Civil, Policía Nacional y equipos del 911. El intendente del Cuerpo de Bomberos informó que la cañada desemboca en el río Yuca, por lo que se ha extendido el operativo a lo largo de más de un kilómetro y medio.

Drones y equipos caninos se han desplegado para intentar localizar a la menor. Sin embargo, las condiciones del terreno, la acumulación de basura y la humedad han dificultado la labor de los perros rastreadores.

Betty Gerónimo supervisa labores de búsqueda de niña en Villa Mella

La alcaldesa del municipio, Betty Gerónimo, acudió al lugar para supervisar las labores. “Tenemos más de 50 colaboradores trabajando. Estamos haciendo todo lo posible para encontrar a Yuleidy con vida”, aseguró.

El presidente de la Junta de Vecinos, Daniel Tavarez, informó que es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo en la comunidad, y confirmó que el puente en construcción que conecta la zona tiene solo unos meses. “Estamos aquí todos orando y haciendo lo que humanamente se pueda”, dijo.

Las autoridades han cambiado el perímetro de búsqueda hacia el residencial Villa de los Milagros, en la avenida Jacobo Majluta, donde se presume que la niña pudo haberse detenido por el cúmulo de basura acumulada en ese tramo de la cañada.