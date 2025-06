“Esta decisión se burla de las víctimas”. Esta fue la afirmación del director de persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, respecto a la presentación periódica, fianza de 50 millones de pesos e impedimento de salida impuesto a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat en el caso Jet Set.



En tanto que la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, destacó que el fallo “no solo hiere la memoria de quienes ya no están, sino que también pone en entredicho la esperanza de cientos de familias que claman por justicia”.



“No puede haber paz mientras la impunidad tenga más peso que el dolor colectivo. Esto teja un sabor a injusticia”, sentenció respecto al fallo del caso donde se imputa, homicidio involuntario, golpes y heridas involuntarias.



El Ministerio Público adelantó que va a apelar la disposición de la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz Suárez, a fin de que sea la Corte de Apelación imponga prisión preventiva y prisión domiciliaria, por la magnitud del daño que ha traído para la sociedad dominicana y las 235 víctimas mortales, las más de 180 heridas y los más de 130 niños y niñas huérfanos.



Veloz Suárez, según lo expuesto por Camacho, dijo en la audiencia que se prolongó por aproximadamente 14 horas, que la calificación jurídica es la correcta y que además, coincidió en establecer que el Código Penal vigente no está acorde con los tiempos y hechos.



“La jueza se sumó a algo que dijo el Ministerio Público dentro de la audiencia, que hemos dicho fuera de la audiencia, y que fue una solicitud que hizo la señora procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, al Congreso de la necesidad de aprobar un nuevo Código Penal toda vez que el tratamiento a estos hechos es la consecuencia de un Código Penal del siglo XIX que no contempla otras formas de evaluación de este tipo de acontecimiento que realmente encaja en lo que se conoce como culpa consciente”, expresó a su salida de la audiencia.



Negligencia y sobrecarga



La investigación determinó que los propietarios del Jet Set sobrecargaron la estructura del techo de la discoteca mediante la instalación de climatización de gran volumen, incluyendo seis aires acondicionados de 15 y 20 toneladas cada uno, y tinacos de agua, todo ello sin realizar ningún estudio que garantizara la capacidad de la estructura para soportar dicho peso.



Los fiscales establecieron que los imputados recurrieron a soluciones paliativas inadecuadas, siempre con la intención de ahorrar recursos, a pesar de tener conocimiento directo y constante de los problemas graves del techo, mediante reportes visuales, fotografías, videos y comunicaciones de sus empleados.



La eliminación de una columna de la estructura para realizar un pórtico de hierro en el área de la tarima del local, jugó un papel clave en el colapso del techo de la estructura que desde el año 2011 venía experimentando un aumento en la cantidad de elementos encima, describe el informe pericial practicado a los escombros del lugar que cuyo techo se vino abajo la madrugada del 8 de abril



“Las antes referidas modificaciones, adecuaciones y ampliaciones realizadas a la edificación que albergaba el Jet Set, gestionadas por el imputado Antonio Espaillat López, fueron realizadas con total inobservancia de los reglamentos dirigidos a garantizar la calidad y la adecuada protección de los seres humanos”, detalla la solicitud de medida de coerción.

Acuerdo con coristas, sonidista y mánager

Los hermanos Espaillat, quienes siguen detenidos hasta que se cumpla con el pago de la fianza establecida por el tribunal, negaron ante la Oficina de Atención Permanente que incurrieran en amedrentamiento del testigo y querellante, Gregory Adames, refirieron que él recibió el trato “afable” de siempre y que éste procuró sostener contacto constante con la familia.



Afirman, además, el señor Espaillat ha dado respuesta oportuna y efectiva a todas las solicitudes documentales formuladas por el Ministerio Público, demostrando una actitud de apertura, colaboración y transparencia luego de la tragedia en la discoteca Jet Set.



Revelaron que arribado a acuerdos con más de cuarenta personas que se vieron directa o indirectamente afectadas por el trágico suceso ocurrido entre esos, varios miembros de la orquesta de Pérez y su hija Zulinka Pérez Lizardo.



Los recibos de descargos y desistimientos de acciones legales contra Espaillat y la empresa Inversiones E.Y L, por montos que van desde los RD$200 mil pesos hasta un millón cien mil pesos fueron firmados por coristas, manager y sonidista de la orquesta de quien en vida se llamó Roberto Antonio Pérez.