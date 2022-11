Miami, EE.UU.– Hoy tratamos El Capítulo 42 y el programa Espera en México. El Programa Espera en México fue eliminado el mes pasado, y este mes, hace apenas unos días, fue eliminado el Capítulo 42, o más bien fue bloqueado temporalmente.

¿Qué quieren decir estos puntos y porqué estamos hablando de manera conjunta? Pues básicamente para la época del Covid en la administración de Donald Trump, el presidente implementó tanto el programa Espera en México como el Capítulo 42.

Este Capítulo permitía que personas, por razones sanitarias, fueran expulsadas de los Estados Unidos sin ningún tipo de cuestionamiento, y en ocasiones también implementaban el programa Espera en México, que básicamente la persona esperaba en ese país para su audiencia, su aplicación de asilo, y solamente entraba a los fines de asistir a la audiencia de Migración de Estados Unidos.

Estos dos programas o proyectos han sido eliminados, y ¿cuáles son las consecuencias de esto? Realmente ya como el programa de Espera en México fue anulado, las personas que sí van a tener un proceso, y que pasan a este escrutinio de la ley al momento de intentar entrar por la frontera, entonces va a hacer sus procesos dentro del país.

Mientras, con la eliminación del Capítulo 42, la sección D de la ley que establece que una persona debe pasar por una entrevista Miedo Creíble, que se va a implementar.

Esto se implementaba antes de la creación de este programa, que fue creado en marzo de 2020.

Ahora, mucho ojo. Pues a una persona ahora sí se le va a preguntar cuál es la razón por la que están de entrada a Estados Unidos.

Si una persona no se pasa, o realmente tiene un caso que amerite, entonces no va a pasar de lo que son las reglas del miedro creíble. Esto quiere decir que independientemente de que el Capítulo 42 no se esté implementando, las personas si no pasan la entrevista del miedo creíble, entonces igualmente va a pasar por un proceso de deportación y expedito.

Lo único que esto ha cambiado es que a las personas se les de la oportunidad de decir la razón por la cual está tratando de entrar a los Estados Unidos. Sí es cierto que hubo mucha arbitrariedad y puede ser que alguna persona su vida corría peligro, y por los temas de salubridad, que básicamente era lo que el Capítulo 42 permitía, que una persona fuese expulsada sin ningún tipo de cuestionamiento por cuestiones de salubridad.

Ahora sí se le va a dar la oportunidad de responder a la pregunta de cuál intenta ingresar a EE.UU., pero ojo, esto no quiere decir que si alguna persona no tiene un caso.