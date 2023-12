Caribe Migración: Perdón de Visas No Migrante

Hola mis amigos de Caribe Migración, en el día de hoy vamos a hablarles sobre el Perdón de Visas No Migrante. ¿Cómo una persona puede aplicar a un perdón? ¿Realmente todos los tipos de infracciones de migración aplicarían a un perdón?

La respuesta es No. No a todas las infracciones de migración se puede aplicar un perdón de visa de no migrante y para saberlo mi recomendación siempre será contactarse con un abogado y determinar si su caso califica o no para un perdón.

En general, los puntos que se toman a consideración para un perdón de una Visa de no Migrante son los siguientes; primero verificar el tiempo que ha transcurrido de la comisión de dicha infracción si es reciente o es una infracción que tiene un cierto periodo de tiempo. Tome en cuenta que mientras más tiempo haya transcurrido de esa infracción será mejor.

Lo segundo que se toma en cuenta es la seriedad de dicha infracción. Si por ejemplo, la persona cuando cometió dicha infracción lo hizo incluso de una manera inocente, que no tenia conocimiento o si la infracción es grave o seria, todo influye.

Y por último y no menos importante es si aplicar a este perdón va a afectar los intereses públicos de los Estados Unidos. La idea es que definitivamente no los afecte

Entonces ¿Cómo una persona aplica para este Perdón? Lo primero que tiene que verificar es si esos tres puntos los puede cubrir con evidencias y argumentos y por eso es que definitivamente hay que aplicarlo con conocimiento y asesoría de un abogado y lo segundo es que cuando vaya a hacer su aplicación de su visa de no migrante debe de hacer constar en su DS-160 que desea aplicar a dicho perdón y que le solicita el cónsul que lo recomiende para una revisión de dicho Perdón.

Igualmente en ventanilla debe de hacer saber a la persona que lo entreviste que está aplicando para que su caso sea considerado para perdón y para una revisión administrativa.

Bueno mis amigos esto es todo por el día de hoy. Recuerda siempre que si tienes alguna pregunta sobre este u otro tema de migración puedes comunicarte conmigo. Soy tu abogada Jenniffer Meléndez y me puedes contactar por [email protected]