Email it

En principio, les debo mencionar que la visa de inversionista los Dominicanos no la tienennemos. Básicamente este tipo de visado consiste en que una persona haga una inversión en los Estados Unidos, es decir, que invierta en un negocio y este a su vez al estar funcionando genere empleos a otras personas. Esto permite que pueda residir temporalmente pero de manera indefinida dentro de los Estados Unidos.

Los Dominicanos no tienen opción a este visado porque este se genera a través de un acuerdo de comercio y aún no lo existe entre los Estados Unidos y República Dominicana, no se ha firmado.

Entonces, aclarado esto, existen opciones que un Dominicano tiene para poder obtener este tipo de visado. Lo primero sería ver si tiene una segunda nacionalidad y que ésta califique, es decir, que este segundo país tenga acuerdo firmado con los Estados Unidos y pueda entonces aplicar a la visa de inversionista E2, residir en los Estados Unidos y emprender con su negocio. Así que la persona interesada debe verificar su ascendencia familiar.

En caso de que no tenga alguna posibilidad por ascendencia familiar, existen países que aceptan dar la nacionalidad a través de donaciones o de inversiones, o de depósitos en cuentas bancarias y en ocasiones también porque pertenezcas algún tipo de asociación.

¿Cuáles son estos países? Podríamos mencionar; Turquía, Jordania, Egipto, Granada son algunos de los países que tienen muchos programas de inversión y también de depósito de cuentas bancarias, de donaciones que pueden otorgar la nacionalidad y luego de ser nacionalizado puedes aplicar a la visa de inversionista.

Estas Inversiones pueden variar pero existe un aproximado de $100,000. También existen otros países que tienen muchos programas como Austria e incluso Israel que aceptan otorgar la nacionalidad si la persona se convierte al Judaismo.

https://www.jmiimmigrationfirm.com

[email protected]

Teléfono: +1 (786) 567-6196 ext 100

Número de Whatsapp: +1 (786) 355-7097

Dirección: 1451 W. Cypress Creek Road, Suite 300, Fort Lauderdale, FL, 33309, EE. UU.