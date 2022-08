Email it

Miami, EE.UU.- Le hablaremos de qué hacer en el caso de que su pasaporte esté dañado, se haya mojado, quemado, maltratado, deteriorado o por ejemplo que uno de tus hijos haya hecho algún dibujo en el documento, o en el visado.



Básicamente la recomendación esencial es aplicar nuevamente al visado y aplicar nueva vez para la obtención del pasaporte que haya resultado dañado.



Esto es porque las autoridades migratorias son bastantes estrictas, y también las líneas aéreas, porque desean evitar algún tipo de problema o enfrentamiento con estas autoridades de Estados Unidos.



También para evitar cualquier tipo de problema o un trato engorroso, dígase que no le permitan abordar, o que ya estando dentro de Estados Unidos, en el puerto de entrada, no le permitan pasar por algún tipo de presunción de que incluso, ese visado no sea original.



Entonces lo ideal es definitivamente aplicar para un nuevo pasaporte y nueva visa de turista, y para ello hay que hacer básicamente lo mismo que realizaste para obtener el visado como: llenar el formulario DS-160 y poner las informaciones que requieren, igualmente la parte donde te preguntan si alguna vez has tenido un visado, colocar Sí.



También, en el espacio donde se te pregunta el número de visado, aprovechar para colocar que este se deterioró o resultó dañado y pos eso estás haciendo la aplicación nuevamente.



En muchos de los consulados de Estados Unidos, dependiendo del país, puede que traten esto como algún tipo de renovación, pero por ejemplo el de Guadalajara, México, indica en su página que se trata como si fuera una aplicación inicial, por primera vez.



Hay que tener mucho ojo de cuál es el proceso. Como les digo, usualmente es un proceso que se trata como una renovación y no requiere entrevista.



En el caso de que requiera entrevista, porque quieran hacer algún tipo de cuestionamiento, pues hay que acudir con el pasaporte deteriorado y mostrar que ciertamente sufrió un incidente. Lo ideal es que también trates de hacer un reporte al consulado, escribiéndole que el documento sufrió daños y por esto aplicarás nueva vez.



En el caso de pérdida, debe hacerse un reporte policial y entonces acudir con evidencia a la entrevista de que sigues calificando para la Visa B1/B2.



Tenemos que recordar que los requisitos para la Visa B1/B2 son: mostrar arraigo en el país en que se reside, tener la capacidad económica para poder costear los viajes que se van a realizar, y en ocasiones tener un itinerario del viaje que vas a realizar.