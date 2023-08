El día de hoy vamos a hablarles sobre los documentos que se necesitan a nivel consular, les recuerdo que en nuestro último video mencionamos sobre lo que pudiéramos hacer cuando se tiene una cita, el día de hoy aclararemos tema referente a los documentos en específico.

¿Estos documentos necesitan ser traducidos o ser apostillados? pues ahora mismo te daré la respuesta.

Si estás en un proceso consular, es decir, si tienes una petición de inmigrante, una petición para ser residente de los Estados Unidos pues van a solicitarle una serie de documentos y dentro de ellos por supuesto los documentos civiles que muchas veces los gestores o abogados tramitantes te solicitan sean traducidos o apostillados. Vamos a saber entonces si verdaderamente necesitas incurrir en estos gastos.

Bien, la respuesta es No. Como ya lo he mencionado, si tu idioma oficial es el español, que este es el caso de La República Dominicana, no necesitas traducir ningún tipo de documento, ni los documentos civiles ni los documentos que sometas que no se consideren documentos civiles. Debo volver a aclarar que esto no aplica en países donde el idioma oficial no sea latino, en este caso el español.

Entonces, ya sé que hacer con respecto a la traducción. Ahora bien ¿Debo entonces apostillar los documentos? la respuesta también es No. Todo lo que va al consulado está sujeto a lo que es un acuerdo de reciprocidad que tienen los Estados Unidos y la República Dominicana.

La Embajada de los Estados Unidos reconoce los documentos civiles como documentos válidos. Sí no sabes cuáles son estos documentos civiles te los doy a conocer; serían por ejemplo: acta de nacimiento, acta de matrimonio, actas de divorcio, certificados de defunción y también pues pasaporte, entre otros.

Este último documento, el pasaporte, es un documento oficial emitido por una entidad gubernamental de la República Dominicana en este caso, pues la emisión de este video es para público Dominicano, pero caso contrario debe verificar en su país para cerciorar la completa validez del documento.

Cuál otro documento podría mencionar que es muy importante, pues es el certificado de antecedentes penales, que también es un documento oficial emitido por una entidad gubernamental y tampoco merita apostillado.

Bueno mis amigos esto es todo por el día de hoy. Recuerda siempre que si tienes alguna pregunta sobre este u otro tema de migración puedes comunicarte conmigo. Soy tu abogada Jenniffer Meléndez y me puedes contactar por [email protected]