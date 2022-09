Miami, EE.UU.- Hoy trataremos qué podría afectar la aplicación a la ciudadanía de Estados Unidos de una persona.

“Soy residente permanente y deseo aplicar a la ciudadanía, pero, ¿qué factores o cosas podrían afectar mi ciudadanía y que reciba yo una negación?”, pregunta un lector.

Lo primero que debes de saber es que, si eres una persona que no le has proveído soporte a tus hijos, ya sea económico o emocional, esto puede afectar grandemente en la aprobación de tu ciudadanía.

Igualmente, si no pagas impuestos, si tienes deudas con el Estado, con el IRS (El Servicio Interno de Impuestos), también definitivamente el oficial de Migración podría negarte la aplicación.

Además, si tienes antecedentes penales y estos se consideran faltas graves, no solamente esto va a provocar la negación de tu caso, sino que podría ser que se te coloque en deportación, debido a que las faltas se consideran tan graves que entonces se puede entender que sería lo idóneo que seas expulsado de los Estados Unidos.

Otros puntos que definitivamente afectarían tu aplicación a la ciudadanía es el cometer fraude o el mentir en dicha aplicación, es decir, cosas que realmente no son, como por ejemplo que no tienes la presencia física en Estados Unidos y mientas en el número de días o la estadía que has tenido dentro del país.

Otra razón por la que se te puede negar la ciudadanía es que no tengas un requisito de residencia para cumplir lo que la ley exige.

Si una persona aplica para la ciudadanía, esta usualmente su prerrequisito es que dentro de cinco años siendo residente, puede aplicar. Se toma como periodo de análisis si esta persona califica o no, estos mismos cinco años. Durante ese tiempo se presupone que la persona tiene que tener una presencia física en los Estados Unidos.

Para poder decirlo de una manera más llana y comprensible, la persona tiene que tener un mínimo de seis meses por cada año que ha residido en Estados Unidos. Si no tienes esta presencia física o si mientes sobre esto, no vas a calificar por dos motivos: primero por no tener la presencia física y por haber cometido fraude.