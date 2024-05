En la sesión de ayer, la Cámara de Diputados declaró de urgencia, aprobó en segunda lectura y convirtió en ley el proyecto que modifica la Ley 491-06 de Aviación Civil de la República Dominicana.



La pieza fue sometida por el Poder Ejecutivo el pasado 11 de abril y refrendada por el Senado el día 30 de ese mismo mes. Ese texto contó este miércoles con el voto favorable de diputados de distintas bancadas partidarias. No hubo votación en contra.



La legislación, que pasará al presidente Luis Abinader para su promulgación u observación, fue tratada y aprobada con rapidez en ambas cámaras parlamentarias porque el pasado mes de abril la Junta de Aviación Civil Internacional dio un ultimátum al país de 45 días para actualizar la ley de hace casi dos décadas. El plazo se vencería en menos de dos semanas, de lo contrario, la nación perdería la categoría uno.



El propósito de la Ley es actualizar al marco internacional vigente sobre la aviación civil, las actividades relativas al uso de drones en el espacio aéreo nacional, operadores aéreos, navegación aérea, meteorología aeronáutica y operadores de aeródromos, programas de entrenamiento o los instructores de vuelo, entre otros aspectos. El nuevo marco legal reforma y deroga varios artículos de la Ley 491-06, de hace casi dos décadas.



La normativa contó con el aval de sectores relacionados a la aviación, quienes favorecieron la reforma, aunque se quejaron de las nuevas multas que esta contempla contra los pilotos que operen aviones bajo los efectos de las drogas o el alcohol, las cuales son millonarias.



La reforma legislativa propone penas contra quienes usen las aeronaves para delitos, tales como el narcotráfico o el transporte ilegal de armas.



También establece multas millonarias contra los operadores de drones que manejen los dispositivos sin autorización ni licencia; y para quienes los usen para actos delictivos o terroristas.



Destacan ultimátum al país



La comisión especial designada para tratar la pieza, presidida por Napoleón López, resaltó en su informe que el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) enfrenta un nuevo desafío, que es demostrar ante la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) que cumple con todos los elementos críticos que exige la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para que un sistema aeronáutico funcione adecuadamente.



Otro punto a destacar por la comitiva, es que el Estado dominicano reconoce la necesidad y tiene el compromiso de mantener su legislación actualizada y a la par con las normas internacionales en materia de seguridad operacional, en especial en lo relativo al indicado Convenio de Chicago.



Al rendir su informe ante el Pleno, Napoleón López manifestó que la Junta de Aviación Civil Internacional conminó al país a poner su legislación al día, o que de lo contrario podría perder la categoría uno, y no permitir que sus aeronaves vuelen a territorio norteamericanos. Indicó que la última sugerencia de ese organismo fue en abril, cuando conmina a la República Dominicana a ponerse al día en 45 días, que justamente en 12 días se cumple el ultimátum.



Antes de la votación de la pieza, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, hizo un llamado de atención al IDAC para que continúe dando el carácter de rigor a la Ley de Aviación Civil, al entender que hay algunos aspectos en los que el país debe estar mejor y es responsabilidad del Instituto, que la nación no baje a categoría dos.

Dan espaldarazo a nueva ley; justifican cambios

El diputado Pedro Martínez, de Alianza País, resaltó que la República Dominicana se encuentra en riesgo de caer en la categoría dos de la Aviación Civil, de no cumplirse con los requerimientos necesarios para regular este sector. Lo mismo señalaron otros colegas.



Tobías Crespo, vocero de la bancada del partido Fuerza del Pueblo en el órgano legislativo, ponderó que la modificación a la Ley sobre Aviación Civil fue producto de dos auditorías que realizó la FAA, sobre algunos requerimientos en torno a la Aviación Civil, para que el país no cayera en sanciones por algunos términos que hacían falta.



Asimismo, el portavoz de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana en el ala congresual, Luis Henríquez, sostuvo que la posición de su bancada es sensata ya que el proyecto de ley trae una regulación importante para el país en el cumplimiento de los tratados internacionales.



Tras solicitar que la iniciativa sea declarada de urgencia, el vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno, Julito Fulcar, expresó que la modificación viene a actualizar la Aviación Civil a las normativas internacionales y que son muy necesarias para no retroceder en este aspecto.