El exsecretario general del PLD y dirigente político Charlie Mariotti cuestionó este las declaraciones de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, sobre la reducción de la tasa de homicidios en el país, y las calificó como una “foto descolorida de un país que no se reconoce en los números, sino en el miedo”.

“Mientras la ministra celebra que hemos bajado de 13.1 a 8.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, una familia en Santiago entierra a un adolescente asesinado a tiros. En La Vega, ejecutan a un empresario en su vehículo. Y en Guerra, la Policía está acusada de matar a un joven mecánico que ya estaba esposado. ¿De qué bajada estamos hablando?”, planteó Mariotti, miembro del Comité Político del PLD.

Mariotti reaccionó también al anuncio de una nueva ley orgánica para la Policía Nacional. Según el dirigente político, el país no necesita más letras escritas, sino “una Policía que no dispare primero y no pida perdón después”.

“Prometieron una reforma policial y lo que hemos visto es un cambio de uniforme, no de cultura institucional. ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde están las sanciones por los abusos?”, cuestionó.

Recordó que, en el caso de Guerra, testigos señalan que la víctima fue ejecutada sin ofrecer resistencia. “¿Quién responde por eso? ¿Quién protege a los barrios del gatillo fácil?”, agregó.

Mariotti reconoció la importancia de las estadísticas, pero advirtió que el Gobierno “está cayendo en la trampa del Excel y el PowerPoint, mientras la gente sobrevive con terror en sus calles”.

“Los números bajarán, pero los velorios aumentan. Y eso, señora ministra, no se resuelve con gráficos ni con diplomacia regional, sino con justicia local y autoridad real”, afirmó.

El dirigente político concluyó con un mensaje al Gobierno: “El país no necesita discursos de celebración cuando la gente tiene miedo de salir al colmado. Necesita soluciones, respeto a la vida y una Policía al servicio del pueblo, no del pánico. Porque si la vida vale tan poco, entonces el Estado ha dejado de cumplir su razón de ser.”