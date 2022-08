Email it

Al cumplirse el segundo año de ejercicio gubernamental del presidente Luis Abinader, ciudadanos consultados por elCaribe mantienen opiniones encontradas sobre el desempeño del mandatario y sus funcionarios.



Algunos consultados le reconocen al presidente Luis Abinader, los esfuerzos para enfrentar problemas heredados de gestiones pasadas y otros de orden mundial, como la pandemia y la crisis generada por la guerra entre Rusia y Ucrania.



Otros ven estos dos años de gestión como un fracaso debido a la alta inflación y a los que considera una mala gestión de algunos funcionarios.



El ingeniero electromecánico Rafael Martinez, entiende que por encima de todas las dificultades que encontró el mandatario, ha mostrado una actitud responsable para enfrentar los problemas.



“Los reportes con relación a la economía siempre han sido favorables, y me parece que tiene buenas intenciones de llevar al país por un buen rumbo”, dijo Martínez.



En cuanto a la canasta familiar, varios consultados coinciden en que productos de gran consumo como el pollo y el arroz han presentado alzas importantes. “En realidad estos dos años de gobierno del presidente Abinader me parecen terribles, debido a que la situación es cada vez peor. La canasta básica está totalmente fuera de control, hoy uno compra un artículo a un precio y mañana lo encuentra a otro”, manifestó Yokeily Reyes, una madre soltera residente en el sector San Carlos.



Esperan un cambio



La mayoría de los consultados considera que en los próximos dos años de su gobierno, Abinader debe remozar su gabinete, y algunos consideraron que debe tomar en cuenta a más dirigentes del Partido Revolucionario Moderno.



En ese sentido, el abogado Federico Herrera sostuvo que la base del partido está muy desencantada. De igual manera opina el comerciante Félix Frías quien considera que si el jefe del estado quiere reelegirse deberá “ponerse las pilas” y tomar en cuenta a los que lo ayudaron a subir al poder.



De su lado, el artesano Miguel Soto sostuvo que desde su llegada al Gobierno, el mandatario ha enfrentado con destreza muchos problemas ajenos a su gestión. “Él no tiene una varita mágica. El está trabajando y la mayoría de los que lo acompañan, al igual que Abinader, también están trabajando”, afirmó Soto.