El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), Feliciano Lacen, consideró que debe llamar a la reflexión la alta abstención en las elecciones municipales, que atribuye a la falta de interés o desconfianza que tienen los dominicanos en los partidos políticos y la carencia de propuestas creíbles.



“En sentido general, nos sentimos apenados por la falta de compromiso de muchos dominicanos, pero también por los partidos políticos, por falta de propuestas contundentes”, agregó.



Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, sostuvo que la falta de propuestas convincentes provoca desencanto en el elector y no despierta el deseo de que vaya a votar.



Lacen dijo que la Junta Central Electoral (JCE) realizó un buen trabajo en la organización de los comicios, que constituyen un importante ensayo para las elecciones del 19 de mayo próximo. Exhortó a los candidatos que compiten para los venideros comicios tratar de convencer a los ciudadanos con propuestas y no con la compra de cédulas ni las denominadas logísticas.



Advirtió que las nuevas autoridades municipales electas el 18 de febrero tienen un desafío bien fuerte y deben estar sentados en la silla de la reflexión porque no es lo mismo salir a hacer una campaña política sin un plan de gobierno local, que ganar las elecciones.



El líder evangélico manifestó que ahora deben aterrizar sus propuestas y tratar de resolver los problemas neurálgicos que tienen los municipios y distritos municipales que tuvieron la confianza de depositar sus votos.