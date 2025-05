Las estadísticas oficiales muestran que en los últimos cinco años la informalidad ha promediado 56.6% de la ocupación total. En números redondos, por cada 10 ocupados seis se encuentran fuera del sistema de las legislaciones vigentes.



El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) indica que en economía, como en cualquier ciencia, es importante estudiar las causas de los fenómenos. Sostiene que la informalidad representa un reflejo de un problema; es el síntoma.



“Las trabas existentes en la economía dominicana provocan que los costos de cumplir con las normas vigentes superen los beneficios de la formalización; ahí radica el problema en sí. Las regulaciones de República Dominicana encarecen las actividades formales. Como consecuencia, empleados y empleadores se ven forzados a realizar transacciones fuera de la formalidad”, dice el centro de pensamiento y análisis en un estudio.



Explica que quien emprende lo hace para tratar de elevar el nivel de bienestar de los consumidores que le comprarán su producción. Sin embargo, debe enfrentarse a los permisos, las regulaciones industriales, los impuestos y las leyes laborales. Costos que le dificultan su propósito. Contratar en la formalidad es un reflejo de la situación imperante.



El CREES establece que para un empleador formal los costos laborales no salariales mínimos alcanzan entre 29.3% y 31.1% del salario anual de un empleado. Estos costos incluyen seguridad social, pago al Infotep, el salario número 13 y las vacaciones.



De acuerdo con la legislación vigente, las empresas deben repartir como mínimo el 10% de sus ganancias entre los empleados. En consecuencia, el costo laboral no salarial, es decir, el costo adicional al salario acordado contractualmente por empleado y empleador, aumenta a un mínimo que se sitúa entre 45.0% y 52.1% del salario anual. Si una empresa se ve precisada a despedir a un trabajador, calcula el CREES, el costo laboral no salarial alcanza 54.48% si ese empleado tiene un año laborando. Se cita el caso de una persona que trabaja por 20 años en una empresa y es desahuciada; en ese último año el costo puede llegar a representar 222.8%.



La entidad expresa que la cesantía constituye un costo importante que representa un pasivo contingente. “Es decir, una obligación que puede ocurrir en cualquier momento, y para la cual las empresas no siempre pueden contar con los fondos para hacerle frente. Toda persona que conoce cómo opera una empresa reconoce esa realidad de República Dominicana”, argumenta el centro de análisis.

La Estrategia Nacional de Desarrollo y economía

Dos legislaciones han tratado de corregir ese problema, respetando los derechos adquiridos: la Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social y la Ley número 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo.



Según el CREES, las estadísticas sobre la informalidad están enviando una señal a las autoridades: el sistema formal dificulta las actividades económicas y las hace más caras en en la República Dominicana.