Damián, el bebé 8.000 millones: un hito mundial gestado en RD

La llegada al mundo de Damián, nacido en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia de Santo Domingo, es noticia mundial. Nada más y nada menos que por ser primer el bebé que, simbólicamente, nace en República Dominicana como aporte al conteo mundial de 8.000 millones de personas.

Con sus 2,77 kilos y 52 centímetros, Damián es el protagonista indiscutible de este martes 15 de noviembre de 2022. Una fecha que marca un hito en materia de crecimiento demográfico, al llevar a la población mundial a esta cifra que el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) visibiliza bajo el lema «8 Mil Millones Más Fuertes».

«¡Feliz día de los 8.000 millones!» dijo este martes Natalia Kanem, directora del Fondo de Población de la ONU, en una conferencia de prensa.

8 billion people.



That’s now the size of our human family.



Societies that thrive are those that guarantee women’s empowerment and bodily autonomy.



Together, let’s create a world of infinite possibilities. #8BillionStrong pic.twitter.com/VhWwrKFcZy