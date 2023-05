Históricamente la institución cerraba los años con déficit; ahora se apega a las buenas prácticas administrativas



El director de Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), Jean Luis Rodríguez, que tiene una dualidad de funciones, porque también dirige RDVial, asegura que está enfocado en hacer un trabajo transparente y apegado a buenas prácticas administrativas y financieras.



“Y eso nos ha permitido poder mejorar ambas instituciones. En una tenemos más tiempo ejerciendo que en la otra, porque en Apordom estamos desde el inicio del Gobierno y podemos resaltar que esa institución pasó de ser una que perdió dinero por más de diez años, a ser una institución que en cada uno de los años que hemos dirigido –desde agosto de 2020- ha obtenido beneficios”, resaltó.



En Autoridad Portuaria Dominicana –según su director- no es ya aquella que cada año cerraba con déficit. Y para sustentar eso, informó que, por ejemplo, en diciembre de 2020 cerró con 80 millones de pesos de beneficios, el 2021 finalizó con aproximadamente 180 millones y para el año 2022 finalizó con unos 300 millones de beneficios. Eso se mantiene en el año en curso, de acuerdo al reporte numérico más actualizado que se tiene.



“La clave para nosotros ha estado en ser eficientes en cuanto a los ingresos y a los gastos y en ser austeros. No gastamos por gastar, sino que invertimos en lo que entendemos que tenemos que hacerlo”, dice Rodríguez, entrevistado en el Desayuno de elCaribe y CDN.



Explicó que desde que asumió el cargo desarrolló un plan que tenía fundamentalmente en la mira sanear financieramente en una primera etapa a Apordom. Y lo ha conseguido.



“Hoy es una institución que deja beneficios al país, que honra sus compromisos. No le debe un peso a ningún suplidor. Tiene deudas, obviamente, de prestaciones laborales, que es algo histórico. Pero hay que decir que cuando llegamos eran unos 800 millones de pesos que debía Apordom por ese concepto, pero hoy son menos de 200 millones. Son alrededor de 180 que debemos, pero seguimos pagando, algo que en veinte años nunca se hizo, porque era una bola de nieve. Todo el mundo desvinculaba personal y nadie pagaba prestaciones. Estamos prácticamente al día con las prestaciones de nuestra gestión y debo reiterar que seguimos pagando las anteriores”, apuntó.



Dentro del plan que refiere Jean Luis, también se colocó como una prioridad trabajar para posicionar a la República Dominicana como un hub logístico. “De esto se hablaba mucho, pero en la práctica faltaban acciones, que este gobierno ha logrado. Y para poner un ejemplo, podemos mencionar la promulgación de la Ley General de Aduanas, que viene a facilitar todo el tema de comercio en el país; se promulgó recientemente la Ley de Comercio Marítimo, que viene a añadir valor al sector portuario logístico del país, y desde nosotros, desde Apordom estamos revisando la Ley 70, del año 1970, que creó a la institución y rige el sector portuario nacional”, expuso.



Lo que se busca es homogeneizar algunos de los aspectos de esa normativa (de la ley de 1970) con leyes como la de Aduanas y la de Comercio Marítimo, entre otras. “Hay que hacer una labor y ya estamos en eso, para que esta ley igual venga a adaptarse a los nuevos tiempos. Esto obviamente trae mayor seguridad jurídica al país y genera un clima más favorable para la inversión extranjera. Donde tú tienes garantías, mediante leyes como esta, te ves más atraído a invertir en países como el nuestro”, dijo el funcionario público.



Respondiendo a preguntas formuladas, Jean Luis Rodríguez resaltó que se está apostando al desarrollo portuario nacional en lo inherente a infraestructura dentro del mismo plan. Y se destaca, como elemento muy importante el puerto de Manzanillo, que en la licitación que se realiza a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de Obras Públicas será adjudicado para junio o julio de este año y se estaría trabajando posiblemente a principios del año 2024 la construcción del muelle.



Es una inversión de 100 millones de dólares, de los que alrededor de 45 millones serán invertidos en un nuevo muelle y 55 millones en infraestructura vial, para mejorar todo lo referente a la conectividad de la zona norte, desde Santiago hasta Manzanillo, fundamentalmente.



Referencia caribeña



Apordom también ha puesto en agenda que no solo se hable de hub logístico, sino también de convertir a este país en el hub de cruceros del Caribe. “Esa ha sido quizás la apuesta más fuerte de nuestra gestión. Obviamente, hacia el hub logístico teníamos avances y hoy ya por la ubicación geográfica de nuestro país y con los avances que hemos tenido los últimos años, entiendo que ya hoy, si no somos, estamos muy cerca de ser ese hub logístico del Caribe, pero nadie hablaba del hub de cruceros y yo siempre lo preguntaba”, explicó Rodríguez.



Agregó que afortunadamente le llegó la oportunidad de ser director de Apordom y ha podido aportar al crecimiento de esa actividad (de la cruceril).



“Logramos inaugurar Taíno Bay, que es la terminal que está en Puerto Plata y que ha sido una bendición. Es una obra que tenía dos años paralizada cuando llegamos al gobierno, por un asunto de intereses importantes que había allí de diferentes sectores, entre ellos el naviero, los sindicalistas, el sector privado y empresarial, y logramos con unas cincuenta o sesenta reuniones, mal contadas, llegar a acuerdos que nos permitieron iniciar los trabajos y que se terminara”, rememoró. De Taíno Bay, además de la primera etapa, se inauguró la segunda, con una ampliación de la terminal, amenidades, piscinas, bares, restaurantes y otros atractivos.



El director de Autoridad Portuaria resaltó que el país ha superado los números, en término de llegada de cruceristas que había antes de la pandemia, lo cual no se puede resaltar en muchos otros sectores diferentes al mencionado.



“Y no solamente que lo hemos superado. En el año 2019, que fue el mejor año de cruceros de República Dominicana antes de la pandemia, llegamos a un millón 100 mil cruceristas. Ya para el año 2022 alcanzamos el millón 350 mil cruceristas. O sea, estamos hablando de 250 mil cruceristas más. Eso es prácticamente más del veinte por ciento de lo que fue antes de la pandemia”, enumeró.



Para el año en curso se proyecta lograr entre 1.6 y 1.8 millones de cruceristas, lo que sería un salto superior al 50 %, comparado con las cifras previas al inicio de las crisis sanitaria por covid-19.

“Esto se debe, fundamentalmente, a que cuando llegamos, por ejemplo, solo teníamos una terminal con capacidad de recibir barcos tipo Oasis, que son los cruceros de tamaño más grande del mundo, y ya hoy contamos con tres.



El crucero tipo o clase Oasis posee, según la literatura revisada 220 000 TRB (Toneladas de registro bruto) y capacidad para más de 5,400 pasajeros.



Un salto notorio



Rodríguez recordó que previo a Taíno Bay solamente se contaba con Amber Cove. “Pero eso creó también las condiciones para que La Romana hiciera una ampliación que nosotros inauguramos y que ya permite recibir barcos de tipo Oasis. O sea, que de una sola terminal que teníamos con esa capacidad, en estos dos años y medio hemos logrado que ya tengamos tres”, expuso.



Hace diez días se hincó el primer pilote de lo que será el muelle turístico y de cruceros de Cabo Rojo, Pedernales. En esa obra se trabaja a todo vapor y hay un movimiento importante, que desde ya dinamiza la economía de una zona con grandes retos y con elevada pobreza.



Se estima que el Puerto Cabo Rojo reciba en el primer año unos 300 mil cruceristas y que sea el punto de partida de un desarrollo, para la región Enriquillo (Barahona, Bahoruco, Pedernales e Independencia) y otras partes del sur, porque la obra generaría una cadena.



En esa cadena figuran quienes abastecen los buques, suplidores de productos y los comercios. Rodríguez calcula que para enero del año 2024 se estarían recibiendo los primeros cruceros en Cabo Rojo, Pedernales.



Comportamiento de las recaudaciones



Apordom recauda entre 130 y 140 millones de pesos mensuales. Los puertos que mayor volumen le generan son Haina y Caucedo, en término de los ingresos de esa institución pública. Rondan en promedio los 40 millones de pesos cada uno de éstos. En el caso SanSoucí poco más de 20 millones en promedio, y en el caso de Puerto Plata, que es un puerto que administra el Estado, se generan entre ocho y nueve millones de pesos mensuales. Hay otros de menor volumen, como el Puerto de San Pedro de Macorís, que aporta entre cinco y seis millones. Se citó el abarcador proyecto de muelles pesqueros, que ha incluido, por ejemplo, la inauguración de unos y otros en ejecución. Se inauguraron dos en Luperón (uno pesquero y otro de veleristas); el de Boca Chica, el de Boca de Yuma, el de Sabana de la Mar y el de Cañitas. En Cabeza de Toro se construyen dos en Miches y en el sur se trabaja con otros.