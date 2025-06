Al cierre de mayo de 2025, la entidad alcanzó una cartera de crédito de RD$11,055 millones

Con sesenta años de historia, la Cooperativa Médica de Santiago de Servicios Múltiples (Coopmedica) consolida su liderazgo dentro del cooperativismo como una entidad financiera de prestigio con más de 70,000 socios y RD$14,164 millones de activos totales.



Los directivos del Consejo de Administración Central atribuyen este crecimiento a la confianza que brinda mantenerse en el mercado por más de seis décadas con un compromiso innegociable con los principios de transparencia, excelencia y responsabilidad social.



No obstante, la visión al 2026 de Coopmedica es posicionarse como la cooperativa más destacada en inclusión financiera a nivel nacional, con servicios innovadores y atención de calidad.



Su historia, programas y servicios fueron ampliamente expuestos en el Desayuno de Multimedios del Caribe por los miembros del consejo de Coopmedica: Francisco Enrique Estepan Herrera, presidente; Andrés Roberto Rivas Peña, vicepresidente; Héctor Enmanuel Saba García, gerente general; y Robert Persio Cabrera López, presidente del Comité de Crédito.



Los directivos destacaron la misión de Coopmedica de promover el desarrollo económico de sus asociados con una cartera de servicios financieros ajustados a las necesidades y orientados al desarrollo de los sectores productivos del país.



De manera que al cierre de mayo de 2025, la cooperativa alcanzó una cartera de crédito de RD$11,055 millones, con activos totales que ascienden a RD$14,164 millones, ahorros por RD$1,887 millones, plazos fijos que suman RD$6,173 millones y aportaciones que alcanzan los RD$2,081 millones.



Coopmedica continúa en expansión, con 70,242 socios que confían en la gestión de la institución y con la instalación de 18 sucursales que cubren las regiones Norte, Este y Sur del país.



En la actualidad, esta cooperativa tiene presencia en Santiago (donde nació), Santo Domingo, La Vega, San Francisco, Puerto Plata, San Pedro, La Romana, Higüey, Bávaro y Barahona.

Ejecutivos de Coopmedica comparten con periodistas de Multimedios de elCaribe.

Este avance se sustenta en una administración transparente y responsable con una visión enfocada en el desarrollo económico regional y nacional, destaca el presidente de Coopmedica, Francisco Enrique Estepan Herrera.



No obstante, resalta que el norte de la cooperativa siempre ha sido sembrar la cultura del ahorro.



“Generalmente el dominicano no tiene cultura de ahorro y eso lo hemos podido comprobar durante todos estos años que hemos estado trabajando”, comentó. El también presidente de la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC) enfatizó que las cooperativas son entidades para crear riquezas, como un bien que se crea a través del ahorro y la implementación de proyectos que cuenten con créditos; y, por consecuencia, puedan mejorar la calidad de vida de las personas para que crezcan financieramente.



“Generalmente pensamos en cooperativa de ahorros y créditos para tomar prestado; y, no, es para hacer proyectos , también para crecer en el ahorro, por eso enseñamos a la gente a que ahorre. Damos educación en cómo manejar sus finanzas personales para que sigan creciendo y hagan crecer a su comunidad”, subrayó.



En ese orden, el gerente general de Coopmedica, Héctor Saba, destacó el impacto de los servicios financieros en el desarrollo de las microempresas en zonas rurales, históricamente desatendidas.



Explicó que los productos de Coopmedica están orientados al desarrollo económico y social del país puesto que otorgan facilidades de crédito a particulares, comerciantes y microempresarios.



El ejecutivo precisó que por su naturaleza, el sector mipymes concentra el 60% de la cartera de la cooperativa.



Coherente con sus inicios como la primera cooperativa de la región enfocada en médicos, la entidad continúa priorizando al sector salud. Gracias a las facilidades de préstamos otorgados han visto la luz nuevos consultorios así como centros médicos y de diagnóstico.

Héctor Saba, Francisco Estepan, Robert Cabrera y Andrés Rivas durante la entrevista.

Coopmedica también ofrece productos especializados para enfermeras con créditos enfocados en la adquisición de viviendas y vehículo y en la educación de sus hijos.



La Cooperativa Médica de Santiago de Servicios Múltiples está muy alineada con el sector de construcción con cómodas tasas y plazos para el desarrollo y adquisición de viviendas.



“Líneas de crédito que son bastante interesantes para el capital de trabajo. Tenemos un abanico amplio de productos que realmente se adaptan a las necesidades de nuestros socios. En fin, nosotros tenemos productos para toda las necesidades en el aspecto financiero”, expresó el gerente general, Héctor Saba.



Producto más demandado



Según sus puntualizaciones, el producto más demandado es el crédito de consumo y el crédito comercial.

Coopmedica maneja la tasa promedio de mercado, orientada a la política monetaria del país.



“Prácticamente, es un poco más baja, porque realmente vamos orientados a un aspecto social diferente.



Nosotros vamos muy de la mano con la comunidad. Somos más inclusivos y solidarios. La tasa de nosotros, por ejemplo, en crédito de consumo ahora mismo puede andar en un 16%”, precisó el gerente de Coopmedica. Puntualizó que son muy prudentes al momento de hacer variaciones de tasas, porque piensan primero en el bienestar y en la tranquilidad de sus socios. “Estamos hablando de casi 4 puntos por debajo de lo que es realmente la banca comercial en este momento”, agregó.



Baja tasa de morosidad



En ese sentido, calificó como excelentes los bajos niveles de morosidad, que ronda 2.4 % a cartera de más 60 días vencidos. ¿Cuáles son los requisitos o qué debe saber una persona que quiera afiliarse a la cooperativa?



Según las especificaciones de Coopmedica, primero se hace la debida diligencia para cumplir con los lineamientos de prevención de lavado activo. Exigen a sus socios, carta de trabajo, estados financieros y referencias que pueden ser tanto personales como comerciales. Se evalúa la solicitud y se toma en cuenta la capacidad de pago de cada socio.



En esa línea, el vicepresidente de Coopmedica resaltó que son muy cuidadosos para aceptar un nuevo socio dentro de la cooperativa. “Yo creo que nosotros somos una de las pocas cooperativas que tienen un departamento de cumplimiento que es por la raya. El departamento de cumplimiento es el que se encarga de depurar a todo aquel que solicita ser socio de la cooperativa”, indicó Andrés Rivas. Por su naturaleza financiera, Coopmedica es supervisada por la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC), y por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) Además como cooperativa de ahorros y crédito, deben cumplir con los indicadores financieros y de calidad para poder mantenerse dentro del sistema.

Miembros del Consejo Administrativo de Coopmedica destacan el rol del cooperativismo.

Coopmedica mantiene además un firme compromiso con la responsabilidad social. Durante el período 2024-2025, la Comisión de Educación ejecutó más de 40 actividades formativas, que impactaron a más de 12,000 personas entre socios y miembros de la comunidad, y destinó más de RD$12.9 millones a la reserva educativa.



Estas iniciativas abarcan educación financiera y cooperativa, salud y bienestar, liderazgo, emprendimiento y desarrollo personal.



El vicepresidente de Coopmedica y encargado de la fundación Futusol, Andrés Rivas, explicó que estas iniciativas sociales están diseñadas para los socios de la cooperativa sin embargo, eventualmente, otorgan algunas ayudas a personas que lo necesiten aunque no estén afiliadas. En el área de salud, cuentan con un programa de donación de medicamentos y de ayudas económicas para intervenciones quirúrgicas. También ofrecen mamografías para sus socias.

Anuncian evento“Camina por tu salud”

La Fundación Futuro Solidario, de Coopmedica, celebrará este domingo 29 la tercera versión de la carrera “Camina y Corre por tu Salud”, la cual se realizará en el Parque Jardín Botánico Eugenio de Jesús Marcano, en Santiago.



De acuerdo con Robert Persio Cabrera López, presidente del Comité de Crédito, en este evento participarán 600 personas. Los premios se dividirán así: Primer lugar: RD$20,000; segundo lugar RD$ 15,000; y tercer lugar RD$10,000. El objetivo es recaudar fondos para el programa Presea dirigido a reducir la tasa de embarazo en adolescentes. En el ámbito de prevención, ofrecen en colegios y escuelas charlas sobre el embarazo, riesgos y consecuencias a temprana edad. En cuanto al seguimiento, el programa acompaña a estas adolescentes hasta el final del embarazo para luego insertarlas en programas formativos del Infotep para que aprendan un oficio y logren su independencia económica.