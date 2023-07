El hospital de autogestión recibe cientos de pacientes diario y ofrece atenciones a problemas complejos

Recientemente el Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y Trasplante (Cecanot) fue galardonado como uno de los hospitales de autogestión con mejor desempeño en la red pública, por su buen manejo administrativo y la calidad de los servicios que ofrece a la población.



Esa es una de las razones que para su director, el doctor Félix Valdez Suero, hacen que el hospital esté entre los mejores establecimientos de salud que tiene el país.



“Es de tercer nivel y de especialidad, se hacen cosas que ningún hospital de la red realiza, principalmente casos complejos”, expresó el galeno en el desayuno conjunto de elCaribe y CDN.



Manifestó que se practican procesos de neurocirugía avanzada de alta complejidad, a pacientes con tumores localizados en diversas partes del cerebro.



Asimismo, señaló que se realizan trasplantes renales y de córnea, así como cirugías cardiacas y de otras especialidades, debido a la división por sectores de los servicios quirúrgicos organizados por el maestro de la medicina, José Joaquín Puello.



Volumen de usuarios



Valdez Suero declaró que por día en Cecanot se atienden entre 800 y 1,200 personas de barrios del Gran Santo Domingo y del interior que buscan atenciones médicas especializadas, sobre todo de oftalmología, que es el área de servicios más demandada.



El subdirector médico del hospital, doctor Francisco Felipe, destacó que para ello cuentan con 106 profesionales de la medicina a disposición de la población.



A pesar de que resaltó que el flujo de pacientes que reciben diariamente se concentra en el área oftalmológica, expuso que a la de neurocirugía también acude un gran número de personas que no solo presentan algún problema en la cabeza, porque en dicha unidad además se asisten tumores medulares y patologías que puedan presentarse en la columna vertebral como la hernia cervical, dorsal o lumbar.

No obstante, explicó que las citas pueden alargarse para las especialidades que tienen más demanda, por el poco espacio de la infraestructura del centro, pero indicó que siempre trabajan para prestarles atenciones a todos los que la requieren.



“Las citas para un ecocardiograma son tres semanas (…), las especializadas pueden durar uno o dos meses dependiendo la demanda”, precisó. Pero a la vez manifestó que para los estudios de oftalmología general se toman turnos diarios, y hasta quienes van por primera vez pueden consultarse.



Felipe informó que para contrarrestar la situación, dentro de las edificaciones que tiene la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar hay una que será para Cecanot, la cual está un 95 por ciento lista y puede ser entregada según las estimaciones de los ingenieros del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) dentro de 45 o 60 días.



El médico detalló que la nueva estructura que lleva por nombre “Edificio A”, albergará las oficinas administrativas, alrededor de 12 quirófanos, una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), así como un angiógrafo para hemodinamia y neurocirugía endovascular, pero no tendrá habitaciones nuevas ni consultorios.



Sostuvo que será un Cecanot más especializado con el que se dará más espacio al edificio viejo, y contribuirá a aumentar la cartera de servicios y a darles mejor calidad a los pacientes.

“De enero a junio del 2023 ofrecimos 53 mil 228 consultas externas, y 3 mil 949 emergencias de oftalmología. Si abrimos el edificio nuevo eso aumentaría sobremanera sabiendo que esos números sobrepasaron las expectativas del año pasado”, explicó.



Cobro



El doctor Valdez Suero, director de Cecanot, declaró que desde sus inicios el hospital ha sido autogestionado, es decir que cobra a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) por los servicios prestados, aunque señaló que también atienden a las personas que no tienen seguro.



Según el gerente financiero del centro, Francisco Villabrille, el promedio de ingresos que reciben mensualmente ronda los 60 y 65 millones de pesos, y tiene una tendencia al aumento por todos los pacientes que reciben. “Nos permite desenvolvernos con cierta holgura, pero las aspiraciones son llegar y superar los 90 millones”, expresó.



Dijo que como hospital estatal también reciben una asignación del Servicio Nacional de Salud (SNS), que utilizan para pagar parte de la nómina.



El subdirector médico, Francisco Felipe, valoró el crecimiento en facturación que tiene el centro por su impacto significativo, pero lamentó que pese a ser una unidad quirúrgica especializada que utiliza insumos de costos elevados, los precios en los servicios para las personas que pertenecen al régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud (Senasa), que son los que más demandan atenciones en el centro, no hayan variado desde el 2008. “Seguimos con los mismos precios, a pesar de que todo se ha elevado por la post pandemia y por el conflicto Rusia y Ucrania”, determinó.



Pero destacó que no dejan de asistir médicamente a todas las personas, quienes incluso pueden recibir servicios de cirugía especializada pese a no estar aseguradas.



Baja en los trasplantes



En los primeros meses del año, el doctor Francisco Felipe manifestó que con relación al 2022 los procesos quirúrgicos aumentaron, ya que se hicieron 6 mil 364 cirugías en áreas como la ortopedia, la otorrinolaringología y la cardiovascular. “Hemos aumentado los procesos quirúrgicos y tenemos una proyección de 13 mil o 14 mil cirugías para este año”, enunció.



Sin embargo, destacó que por cuestiones ajenas al centro, los trasplantes han disminuido por temas de logística y la falta de medicamentos de alto costo.



Señaló que entre los meses de enero a junio se realizaron solo seis trasplantes renales, lo que refleja una baja para alcanzar la cifra acumulada en años anteriores, cuando se realizaban al menos 32.



Explicó que detuvieron los implantes de córneas porque están armando un nuevo equipo de trasplante de tejidos, los cuales se retrasan por la poca cultura de donación de órganos que tiene el país.



“Es baja, hay que cambiarla y para eso hay que llevar programas, publicidad, promover; buscar personas que hayan sido trasplantadas y que den su testimonio como tal y familiares de pacientes que hayan sido donantes”, resaltó.



El director Félix Valdez Suero, garantizó que los trasplantes volverán a aumentar porque tendrán en las instalaciones del hospital una farmacia de alto costo, con la que los pacientes podrán recibir los medicamentos que necesitan para poder sustituir un órgano que esté afectado especialmente cuando el proceso de donación sea cadavérico. “Tenemos los productos y eso va a reforzar y a aumentar el número de trasplantes”, dijo el facultativo, que manifestó que la lista de espera de Cecanot de los pacientes que necesitan un trasplante actualmente tiene alrededor de 45 personas.



Destacó que los trasplantes son otros de los pilares del hospital, por lo que esperan incluir en el futuro los que son de tipo hepáticos.



Agregó que la farmacia es una primera etapa sólo tendrá medicamentos para las personas trasplantadas, y luego será abierta para todos los pacientes que necesiten fármacos para tratar enfermedades catastróficas.



Valdez Suero reconoce que las moléculas que obtienen las personas que son beneficiadas por la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (Damac) le cuestan bastante al Estado, pero consideran que se deben seguir cubriendo para que quienes padecen afecciones complejas y que no son muy comunes, puedan tener una mejor calidad de vida cumpliendo con el tratamiento que les asignan los médicos especialistas.



Uso de tecnología y centro de formación



El doctor Félix Valdez Suero, director de Cecanot, informó que para el próximo año estarán implementando la cirugía robótica, y se convertirán en uno de los pocos hospitales de Centro América y el Caribe en tener este modelo para la realización de neurocirugías. Declaró que los procesos quirúrgicos por medio de la robótica llegaron para quedarse, y también pueden utilizarse para la realización de intervenciones en el abdomen y en la urología. El centro también es una escuela de formación de nuevos especialistas, así lo destacó el subdirector Francisco Felipe, que señaló que tienen residencias médicas en medicina interna, oftalmología, medicina crítica, otorrinolaringología y neurocirugía.