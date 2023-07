Dice acciones tomadas por la nación norteamericana son por RD hacer uso de su prerrogativa constitucional



El ministro para Políticas de Integración Regional de la República Dominicana, Miguel Mejía, consideró que la postura del Gobierno en la aplicación de su política migratoria frente Haití es la verdadera razón por la cual Estados Unidos ha emitido alertas respecto a la seguridad de sus ciudadanos en el país y ha tomado acciones con una empresa de capital norteamericano instalada en este territorio.



El también secretario general del Movimiento Izquierda Unida (MIU) mencionó la alerta con la que Estados Unidos advirtió a sus nacionales de tez oscura que podían ser víctimas de supuesto trato desigual por las autoridades dominicanas (y que ya fue retirada) y la decisión de detener la importación de azúcar de Central Romana. “No es justo. Esa decisión viene porque los Estados Unidos le pidieron al gobierno dominicano montar un campo de concentración aquí y con todo el valor, y con toda la responsabilidad, dentro de un marco soberano, el presidente se opuso y de ahí viene esa campaña. Es una intolerancia porque ellos no están acostumbrados a manejarse con gobiernos que sean soberanos aun sean amigos de ellos. Ellos lo que quieren tener colonias que respondan a todos sus caprichos”, criticó Mejía durante su participación en el Desayuno de elCaribe y CDN.



Tras calificar de correcta la decisión del Gobierno dominicano de insistir en el pedido de ayuda a la comunidad internacional para que se busque una solución a la situación de Haití, Mejía indicó que mientras eso sucede, la República Dominicana ha hecho uso de su prerrogativa constitucional de la política migratoria, pero no solo con los nacionales del vecino país sino con todos los extranjeros.

“¿Y cuál ha sido la consecuencia? Decirles a los conciudadanos norteamericanos que no vengan aquí, a un país que depende del turismo”, resaltó.



Sobre las alertas emitidas sobre los niveles de inseguridad en República Dominicana, Mejía puntualizó que es cierto que hay que buscar una solución a la delincuencia, pero negó que esto haya salido de control o que impida que los turistas visiten el país con total libertad.





“Cuando se buscan las estadísticas de todos esos países, nosotros tenemos un crecimiento de la delincuencia y debemos buscar solución a eso, pero cuando hacemos un cotejo de las estadísticas de un país y otro, lo de nosotros es manejable todavía. Pero eso no les da derecho a ellos (a los Estados Unidos) para hacer las cosas como lo están haciendo con el país, que en el fondo es porque no nos hemos dejado endosar esa desgracia en Haití como ellos quieren”, dijo.



“Clamor del presidente Luis Abinader hay que apoyarlo”



Sobre el reclamo de ayuda para Haití, que ha sido tratado en el Consejo de Seguridad de la ONU, afirmó que el gobierno dominicano ha tomado una posición “digna y justa” que todos deben apoyar. “El clamor del presidente Luis Abinader hay que apoyarlo con relación al tema de Haití. La comunidad internacional, sobre todo Francia, Estados Unidos y Canadá, -que históricamente ha querido endosar esa desgracia, que no son fronteras con Haití-, cuando los haitianos van allá, los patean y los maltratan”, refirió.



Sostuvo que China y Rusia no se han opuesto a una presencia auxiliar en Haití, pero que ambas potencias piden un plan de desarrollo que acompañe a las fuerzas estabilizadoras. “Lo que ellos dicen es que eso debe estar acompañado con un plan de desarrollo que pueda generar empleo, que la parte social y calamitosa que esté en Haití no se va a resolver con las simples tropas de ocupación. Ya Naciones Unidas lo hizo y fracasó totalmente”, argumentó.



El MIU hará alianzas territoriales



Sobre los pasos a dar por el MIU de cara a las elecciones de 2024, el secretario general de esa entidad indicó que se ha decidido hacer alianzas territoriales para los comicios municipales de febrero.



“Eso quiere decir que nosotros vamos a participar en aquellas provincias que tengamos estructuras, que las tenemos en casi todo el territorio nacional, y vamos a ofertar a nuestros candidatos en función de la calidad de los candidatos que puedan ofertar las fuerzas con las que vamos a aliarnos. Cuando digo la calidad me refiero a que nosotros tenemos para establecer una alianza varios requerimientos”, señaló.

Lo primero que sus candidatos deben cumplir es con una depuración total, que no tengan antecedentes con el crimen o vínculos con el narcotráfico y lo segundo tiene que ver con la oferta territorial que hagan. “En los últimos tiempos hemos visto que el dinero se impone a la hoja de servicio, se impone a la ética, a la moral y el dinero lo compra todo y ya nos hemos encontrado escándalos de personas que tienen un antecedente penal y van al Congreso o a los ayuntamientos como refugio o como detergente para limpiar su imagen”, indicó.



Para el MIU “no hay mayo sin febrero”, según dijo Mejía y por tanto, aclaró que la alianza de febrero no compromete a la organización en la de mayo.



Dejó claro que el MIU tiene una alianza desde 1993 con el PLD, que fue rubricada con Juan Bosch en vida. Dijo que esa alianza tiene un carácter más electoral y coyuntural que estratégica.



Contribución al gobierno



Mejia, acompañado de Martha Pérez, diputada del Parlacen y secretaria de Asuntos Internacionales del MIU y los dirigentes Robinson Acevedo y Brígida Solís, afirmó que se ha mantenido en este gobierno por varias razones. La primera es por un vínculo personal y afectivo, pero además, porque esta administración surgió en medio de una pandemia y necesitaba del apoyo de todas las fuerzas del país. “En medio de esa situación pandémica, consideramos que el deber nuestro era acudir a ese llamado de la historia… Si hoy el país sufrió menos los embates de la pandemia, fue porque nosotros hicimos nuestra humilde contribución cuando hicimos el puente con los chinos para que le permitieran traer las vacunas a la República Dominicana, en un momento en el que los grandes países que tienen el gran desarrollo, impidieron que los laboratorios comercializarían la vacuna”, contó.

Una visión sobre el panorama global



En medio de un mundo convulso por guerras y los efectos de la pandemia, Miguel Mejía comentó que todo esto ha hecho que gobiernos que han surgido en este contexto no hayan podido cumplir con sus ofertas en los planes de desarrollo social.



Refirió, además, que como consecuencia de la situación ha habido un crecimiento del desempleo y la delincuencia, pero también ha desmejorado la calidad de vida de los ciudadanos. Citó también que la crisis global ha roto esquemas, dentro de esto los sistemas de partidos.



“Por ejemplo, en el caso de Brasil, Lula que fue un hombre satanizado, fue encarcelado, fue victimizado, sin embargo, Bolsonaro que fue con un discurso fascista con una ejecutoria a espaldas de los intereses populares, Lula sale de la cárcel a gobernar, a la Presidencia y así se están dando otros movimientos como sucedió en Bolivia, Honduras”, ilustró.