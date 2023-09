Director de Inabie: “Si hay un sector que está contento es el textil”

El director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Víctor Castro, afirmó que los empresarios textiles están contentos porque han tenido la oportunidad de hacer inversiones para ampliar su producción.

Castro habló durante el tradicional Desayuno de elCaribe y CDN, y estuvo acompañado de Ana Carolina Báez, directora de Formulación y Evaluación Nutricional, y Luisa Luna, directora Financiera.

“En Inabie, si hay un sector que está contento es el sector textil, porque los textileros se están quitando los talentos, uno con otros. Mira, pasar de RD$895 millones a RD$5,200 millones, eso ha traído como consecuencia que todas las industrias textiles de Republica Dominicana están haciendo inversiones para ampliar su producción”, expresó el funcionario.

El director de Inabie indicó que cuando iniciaron la gestión había alrededor de 60 suplidores de indumentarias en la institución. No obstante, en el proceso reciente fueron adjudicadas 200 empresas.

“En República Dominicana no hay una empresa textil que no tenga trabajo 24/7 y los 365 días del año; y te puedo decir que su capacidad de producción es suficiente para la demanda que tenemos nosotros en este momento. Lo bueno de eso es que esto es permanente, esto no retrocede”, señaló el incumbente.

Función del Inabie

Esta entidad fue creada en el marco de la Ley General de Educación 66-97, como una institución adscrita el Ministerio de Educación, con la finalidad de asegurar el acceso, permanencia y progreso académico de la comunidad estudiantil preuniversitaria más vulnerable del sistema público de educación mediante la estructuración de un sistema de protección social integral que asegure la cobertura de sus necesidades básicas de alimentos, salud, nutrición; así como las psicológicas, sociales, culturales y recreativas.

El Inabie ofrece a los estudiantes cuatro tipos de servicios: Servicio de Alimentación y Nutrición Escolar; Servicio de Salud Escolar, Servicios de Apoyo Escolar y Servicio de Participación Estudiantil; los cuales se entregan a través de programas, tendentes a crear un escenario favorable para el aprendizaje y desarrollo integral del estudiante, que faciliten su entrada y garanticen su permanencia en el Sistema Educativo Dominicano formal.