El inmortal de Cooperstown habla de los acuerdos que hacen los equipos de las Mayores con menores de edad

A Juan Marichal le duele la manera en cómo se está llevando a cabo el proceso de firmas de jugadores desde muy temprana edad en la República Dominicana. Esta situación va cada día en aumento y, porqué no, a la vista de muchos. Ante esa situación, el primer miembro dominicano en el Salón de la Fama de Cooperstown entiende que esa “situación” debe cambiar y que el gobierno local debe ser parte de esa reestructuración.



“Hoy en día da pena que un niño de 14 años lo recluten y hagan contratos firmados con los padres de estos para mantenerlos en las academias. Hay que cambiar esas reglas y mientras eso persista, no vamos a tener jugadores amateurs”, señaló Marichal durante su participación en el Desayuno de elCaribe y CDN. Calificó de “error garrafal” esta situación, ya que a su juicio, en vez de hacerle un bien, lo que le hacen es un mal, en especial a jóvenes con talentos que sobrepasan los 16 años y en su mayoría no son tomados en cuenta por esas organizaciones.



“Hay muchos de esos jóvenes que tienen cualidades para ser Grandes Ligas y hasta pueden llegar más fácil que uno con menor edad que muchos de ellos. Todavía con 16 años son niños y ahí es donde está el problema”, puntualizó Marichal, quien fuera firmado por los Gigantes de Nueva York en 1957.



Debido a esta situación, y desde hace un tiempo, la Major League tiene en carpeta establecer un draft internacional y que ha recibido la aprobación de entrenadores influyentes cansados de ver cómo peloteros con edades tan jóvenes hasta con 13 años terminan pactando con organizaciones de las Grandes Ligas.



“Yo no estoy en contra de los bonos que a ellos se les otorga. Yo estoy a favor de los bonos. A mí me dieron 500 dólares cuando yo firmé y hay muchos que le dieron menos de ahí, pero un niño de 16 años ni cédula tiene. Entiendo que las reglas las debemos poner nosotros. El Gobierno dominicano es quien debe poner las reglas para firmar esos jóvenes. Ellos ponen sus reglas allá (en Estados Unidos). Nosotros debemos poner la nuestra y eso hay que corregirlo”, sostuvo el diez veces seleccionado al Juego de Estrellas de las Grandes Ligas.



Uso de sustancias prohibidas



Manifestó que muchas veces, los scouts o buscones por recibir un bono “bastante jugoso” incurren en situaciones que afecten el sueño de esos talentos en convertirse en profesionales.



“Estas personas incurren en cosas que dan pena. Hay jóvenes de esos que han tenido que amputarle una pierna o un brazo por el uso de sustancias prohibidas que les inyectan. Eso da vergüenza”, dijo Marichal. Fuentes de entero crédito le informaron a elCaribe que hay organizaciones de las Grandes Ligas que han llegado a acuerdos “apalabreados” con niños menores a preadolescentes por importante suma de dinero (en dólares). Toda esta situación, en muchas de las ocasiones, lleva a que estos jóvenes abandonen las escuelas y hasta llevan a los propios padres a “querer cuarto de una vez”. “La Major League Baseball lo hace porque las leyes nuestras se lo permiten. Lo que hay que cambiar son las leyes y obligar a que ese muchacho antes de los 18 años no pueda firmar”, indicó.



El mensaje



La gloria de las Grandes Ligas y primer Salón de la Fama de Cooperstown dominicano, Juan Marichal, envió un mensaje a los prospectos y jóvenes peloteros que aspiran a llegar a las Grandes Ligas sobre el uso de sustancias anabólicas que sirven para mejorar el rendimiento físico de los deportistas. Marichal, quien a lo largo de su carrera cosechó 243 victorias, 244 juegos completos, 52 blanqueadas y una efectividad de 2.89, sostuvo que nunca tuvo necesidad de usar esteroides para alcanzar esos números.



“Para usted ser un miembro de Grandes Ligas no hay que usar ningún tipo de sustancia. Mucho de esos jugadores que usaron esteroides, fueron buenísimos en sus primeros 10 años: Barry Bonds, Sammy Sosa, Mark McGwire, toditos fueron buenísimos antes de que llegara a la mente de ellos de que necesitaban eso para más poder, más velocidad…”, expresó la leyenda deportiva. Marichal contó que él vino de un campo y duró 16 años en Grandes Ligas, y nunca usó esteroides ni ningún otro anabólico.



“Lo único que yo usaba para el frío era ungüento, que eso hasta te quema la piel que es tan caliente que tú solo lo usas para mantener el brazo caliente. Era lo único que yo usaba”, indicó la gloria dominicana.



Los cambios en el juego



La MLB implementó nuevas reglas para hacer más ágil el juego y que se ha estado llevando a cabo al pie de la letra.



Juan Marichal saluda esa decisión, porque a su juicio, hace que el tiempo del partido sea más corto.

“Antes, los culpables de que el tiempo del juego fuera más largo, eran los mánagers. Después del séptimo comenzaban a sacar lanzadores y en cada salida de estos se iban entre cinco y diez minutos y eso no agilizaba el juego y muchos de esos cambios que se están viendo ahora es gracias a esas limitaciones que a ellos se les impusieron”, expresó el ex lanzador de 85 años (20 de octubre 1937).



Entre los cambios implementados está el que los jugadores contarán con 15 segundos para comenzar su movimiento en el montículo desde que reciben la bola del cácher. Cuando haya hombres en base, el reloj tendrá 20 segundos. Si el lanzador rompe la regla la cuenta sumará automáticamente una bola. Como sucede en las ligas menores, los bateadores tendrán 30 segundos para llegar a la caja de bateo. Si no lo hacen, tendrán un strike en contra.



Juan Marichal y sus recuerdos con elCaribe



Entre risas, la gloria dominicana y el primer Salón de la Fama de Cooperstown dominicano, Juan Marichal, repasó varias anécdotas de su juventud con relación al periódico elCaribe.



Lo primero es que, para la leyenda de las Grandes Ligas, elCaribe era un toque de queda y prácticamente una lectura casi obligatoria para que el pueblo se mantuviera informado de los hechos en el país.

“Para un grupito que éramos Felipe, Mateo, Jesús, Mota, Chichí García Plana y yo; todas las mañanas, lo primero que hacíamos después de cepillarnos los dientes, bañarnos y cambiarnos, era leer elCaribe. Eso era mandatorio, eso era lo primero que nosotros hacíamos cuando salíamos de nuestra casa”, señala Marichal.



Siguió diciendo que: “cuando Felipe y sus hermanos (los Alou) se mudaron en la capital, les llegaba el periódico a la casa y era más fácil porque no teníamos que salir a comprarlo. Pero elCaribe, ese era la forma de nosotros mantenernos al tanto de lo que pasaba en el deporte, la política… aunque en ese tiempo no se hablaba tanto de política”.



Finalmente, Marichal reveló que, en ocasiones, Jesús Rojas Alou compraba elCaribe a 10 cheles en ese tiempo. No obstante, cuando él terminaba de leer, para que los demás pudieran leerlo tenían que pagarle la mitad, o sea: cinco cheles.



“Jesús era un vivo, compraba a 10 elCaribe, y luego que lo leía, había que darle 5 para él

soltarlo”, dijo entre risas el Salón de la Fama de Cooperstown.



Orgullo dominicano



Marichal es a veces llamado el “Dandy Dominicano”, debido a su elegante imagen y estilo. La mayor parte de su carrera estuvo con los Gigantes de San Francisco y de sus 16 temporadas en las Mayores, fue 10 veces miembro del equipo de estrellas de la Liga Nacional.



En 1975 se retiró, tras permanecer un año con los Medias Rojas de Boston y otro con Los Dodgers de Los Ángeles.



Finalmente, en 1983 se convirtió en el primer dominicano en ingresar al exclusivo Salón de la Fama de Cooperstown.



Marichal fue descubierto por el escogidista Ramfis Trujillo, hijo del entonces dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Ramfis fue el principal promotor del equipo de béisbol Aviación Dominicana de la Fuerza Aérea Dominicana en el que Marichal lanzó una vez en Montecristi dándole la victoria 2-1.

Desde ese mismo momento en que terminó el juego, Marichal se hizo miembro oficial del equipo por órdenes de Ramfis.



Sobre Alcántara, De la Cruz y Pérez



El Sandy Alcántara de esta temporada no es el mismo lanzador que ganó el Cy Young de la Liga Nacional con los Marlins de Miami.



Su 3-6 y efectividad de 4.82 es una muestra. Para Marichal esa baja se debe a que no está ejecutando sus lanzamientos en la zona de strike. “No es la misma a la del año pasado”, expresó. “Cuando no dominas la zona de strike, eso te trae problemas. Si tiras un lanzamiento bola y vuelves y tiras otro, ya el bateador sabe más o menos con lo que tú vienes y te va a batear con más facilidad y ese es el caso que le está pasando a Sandy este año. Él es un gran lanzador, pero su dominio en la zona de strike le está fallando”, agregó.



Sobre Elly de la Cruz, Marichal calificó de “fenomenal” lo que está haciendo con los Rojos de Cincinnati. “Quizás lo podamos ver en unos playoffs y en una Serie Mundial”. Desde que fue subido a las Grandes Ligas, De la Cruz se ha convertido en uno de los jugadores más productivos de ese equipo en la actualidad.



Y relacionado con Eury Pérez, lanzador de los Marlins, don Juan también tuvo palabras de elogio.

“Es un buen lanzador. Ese tipo está fuera de serie. Ahora mismo está fuera de grupo”, expresó.

En cuanto a los jugadores extranjeros que están militando en las Grandes Ligas, Marichal manifestó que el trabajo que viene realizando Shohei Ohtani con los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim es “algo grandioso”. “Ohtani también es un fenómeno”.