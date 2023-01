Participó junto al dirigente Linares y al presidente de Fedom, Juan Núñez, en el Desayuno de elCaribe y CDN



A pesar de que hay 18 jugadores del equipo dominicano objetados para su participación en el venidero Clásico Mundial de Béisbol, hay esperanza de lograr esos permisos por una serie de pasos que agotarán, dentro de los cuales estará la opinión de un médico independiente, cuyo parecer tendrá un gran peso en las decisiones finales.



Así lo señalaron Nelson Cruz, gerente general del equipo, y Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom), en el desayuno de elCaribe y CDN.



Cruz indicó que la idea de un médico de este tipo se hace con la finalidad de que pueda evaluar las condiciones en las que se encuentre un pelotero jugador que esté en el grupo de los que por ahora tienen prohibición de participar.



“Cómo federación, junto a la MLB y la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas vamos a agotar un proceso para que un doctor independiente verifique si el pelotero puede jugar o no en el Clásico”, dijo Cruz. Conseguir permiso para que un jugador represente a su país en un certamen internacional siempre ha sido tema de discusión y más si se trata de las Grandes Ligas.



“Esta situación afecta el roster de cualquier equipo”, dijo Cruz. “Dentro de las reglas existe que ese equipo (el de las Grandes Ligas) puede prohibirle a cualquier jugador, que no necesariamente pueda ser por una lesión, como en muchos casos suele suceder”, agregó.

Por igual si una organización de Grandes Ligas tiene a más de 12 peloteros de su nómina que quieren participar en el Clásico Mundial, puede hacer un reclamo para impedir que más acudan.



El nuevo integrante de los Padres de San Diego entiende que hay procedimientos que los equipos imponen en ciertos jugadores, en especial aquellos que vieron acción durante toda la temporada, situación que los lleva a colocarlos dentro del renglón de fatiga extrema, lo que complica su participación en cualquier tipo de competencias como el Clásico o en los torneos de béisbol otoño-invernal del Caribe.



“Aquí también influye la parte del seguro que se está protegiendo con que ese jugador no se lesione en ese evento. Si el jugador se lesiona, entonces el equipo no te paga, es el seguro que lo hace. Eso lo vemos como algo común, porque tan pronto que un pelotero juegue 160 partidos de una vez lo va a colocar en fatiga extrema”, manifestó el también veterano jugador de 18 temporadas en las Mayores.



Dentro de los procesos que se agotarían antes de acudir al médico independiente está, primero la decisión firme del propio jugador en querer participar en el Clásico y luego hacer una evaluación con el galeno para entonces tener un pronóstico más acabado en cuanto a la disposición mostrada por el pelotero.



“La idea nuestra es poder llevar al Clásico Mundial la mejor calidad posible de jugadores posibles”, apuntó el nativo del municipio de Las Matas de Santa Cruz en Montecristi.



Cruz, durante una breve participación en el programa “Mañana Deportiva”, que se transmite de lunes a viernes de 7-9 de la mañana por CDN Radio, dijo que debido a esta situación han diseñado varios planes con distintos niveles y es por eso que en el roster preliminar de 50 peloteros han incluido a peloteros que participaron en el pasado campeonato otoño-invernal, entre ellos Emilio Bonifacio y César Valdez, ambos de los Tigres del Licey, y Webster Rivas, de los Gigantes del Cibao, entre otros.

Buena disponibilidad



La República Dominicana tiene hasta el día 7 de febrero para enviar a la MLB el listado definitivo de los 30 jugadores más cinco suplentes (Taxi Squad).



“Ya será el día 8 o 9 cuando sabremos si ciertamente esos 35, que ellos han escogido, sí están seguros y ahí podrán darnos el visto bueno para presentar la lista al país”, expresó Núñez. La República Dominicana estará en su quinta participación en el Clásico Mundial de Béisbol. Para esta nueva versión el combinado criollo integrará el Grupo D con Puerto Rico, Venezuela, Israel y Nicaragua.



“Tenemos jugadores suficientes. La República Dominicana tiene la gracia de tener más de 100 jugadores disponibles para el Clásico y solo necesitamos de 30. Tenemos la capacidad para tener cuatro equipos. Eso lo tenemos previsto. Si fulano no puede ir, entonces tenemos a este y este staff que tenemos, con Nelson a la cabeza, ha estado trabajando de manera permanente para la estructuración de un buen equipo”, expuso el federado.



Núñez manifestó que el equipo tiene alrededor de seis meses en arduo proceso de trabajo con la finalidad de estructurar un equipo que pueda traer, por segunda ocasión, el trofeo de campeón.



De la misma manera se expresó Rodney Linares, dirigente del equipo dominicano, y señaló que ha habido problemas con obtener los permisos para que varios estelares, que no mencionó, participen en este importante certamen mundialista, cuya versión 2013 fue conquistada por el equipo tricolor de manera invicta.



“Conseguir esos permisos ha sido un poco difícil. Aquí sabemos que todo el mundo quiere jugar”, señaló Linares.



El primer partido de la tropa tricolor será el sábado 11 de marzo ante Venezuela a las 7 de la noche en el LoanDepot Park, hogar de los Marlins de Miami. Durante el Desayuno de elCaribe y CDN, Cruz, Linares y Núñez estuvieron acompañados de Juan Mercado, director de operaciones del equipo dominicano; Pavel Aguiló, gerente de mercadeo, así como Yancen Pujols, director de prensa del seleccionado.



El desayuno estuvo encabezado por Nelson Rodríguez, director de elCaribe, y Alba Nelly Familia, directora de CDN.



Será en marzo cuando se junten



En tanto, Mercado señaló que será a partir del siete de marzo cuando el equipo dominicano inicie sus entrenamientos con miras al Clásico. Agregó, que el cronograma continúa con la celebración de dos partidos de fogueos, el primero el 8 de marzo ante Minnesota, mientras que al día siguiente se medirán a Atlanta.



Luego, el día 10 de marzo, se trasladarán al estadio de los Marlins de Miami donde tendrán su primera práctica previo al encuentro frente a Venezuela.



El dirigente Linares se hará acompañar de un equipo de trabajo en el terreno, integrado por Luis Ortiz, que fungirá como coach de bateo; Tony Díaz (de la banca), Ramón Santiago (de tercera), Julio Borbón Jr. (de primera), Wellington Cepeda (de picheo), José Canó (de bullpen) y Frank Valdez (asistente de Ortiz).



El trabajo de los scouts de avanzada



Mercado informó, asimismo, que el equipo tiene un total de diez scouts que pertenecen a las diferentes organizaciones de las Grandes Ligas, cuya misión es la de recopilar una serie de informaciones de las demás naciones que estarán participando en la justa mundialista a celebrarse del 8 al 21 de marzo venidero.



En el Pool A, que se jugará en Taiwán las selecciones de los países de China Taipéi, Holanda, Cuba, Italia y Panamá, viajarán a scoutear Jesús Stephens (Gigantes de San Francisco) y Jonás Lantigua (Cerveceros de Milwaukee). Ese grupo tiene como fecha del 8 al 12 de marzo.

Japón, Corea, Australia, China y República Checa se enfrentarán en el Pool B, en Japón entre 9 y 13 de marzo, y allí laborarán Miguel Benítez (Dodgers de Los Ángeles) y Willy Espinal (Vigilantes de Texas).



En el C, en Arizona del 11 al 15 de marzo estarán los equipos de Estados Unidos, México, Colombia, Canadá y Gran Bretaña. Allá observarán a los jugadores de esas selecciones Jesús Lantigua (Piratas de Pittsburgh) y Arturo de Freites (Bravos de Atlanta).



República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, Israel y Nicaragua conforman el Pool D, del 11 al 15 de marzo, allá scoutearán Juan Pirón (Yankees de Nueva York), Edward Artiles (Marlins de Miami), Raymond Sánchez (Astros de Houston) y Ocumárez (Marlins).



Otra de las novedades con las que contará el equipo es con la presencia del analista canadiense Jonathan Erlichman (J-Money), quien ayudará a la conformación del plantel, así como de la alineación mediante los reportes de analítica que el jugador pueda tener.



Venta de las chaquetas



A partir de la semana próxima las indumentarias del equipo dominicano estarán a la venta al público. Así lo informó Pavel Aguiló, gerente de mercadeo. Adelantó que las chaquetas del equipo tricolor tendrán un valor de 120 dólares (6,776.40 pesos a la tasa de RD$56.47 del Banco Central de la República Dominicana). Manifestó que estas piezas estarán en venta en la tienda de Lidom Shop, en establecimientos especializados en deportes, así como en grandes cadenas de supermercados de todo el país.



Costos y premios si se gana el Clásico



La primera fase de estructuración del equipo dominicano para el Clásico ronda el millón de dólares. Así lo expresó Juan Núñez, quien adelantó que parte de ese presupuesto ya fue aprobado por el presidente de la República, Luis Abinader.



“Los recursos básicos los pone MLB para los equipos. Hay otros renglones en donde siempre recurrimos al gobierno dominicano, en este caso en el presidente Luis Abinader, quien nos ha aprobado el presupuesto para complementar el equipo. Eso incluye el pago de todo el staff, así como estadía del personal extra en los Estados Unidos”, dijo Núñez.



Referente a los premios a ganar en el Clásico, el federado manifestó que el equipo que levante el trofeo se llevará la suma de tres millones de dólares, monto que será repartido en la mitad para el ganador y el restante para programas que implementará la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom).



“De inicio, a cada equipo, por solo participar, le toca la suma de 300 mil dólares. Luego, esa suma se va incrementando dependiendo de su avance en el evento” concluyó.