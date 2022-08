El senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, reveló que en principio aspiraba para formar parte del bufete directivo del Senado, específicamente como vicepresidente, pero que, al ser ratificada la directiva actual, muchas aspiraciones quedaron en el aire (incluyendo la de él).



Romero habló durante el tradicional Desayuno de elCaribe y CDN sobre cómo fueron los pormenores que resultaron en su elección como vocero del bloque del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Senado.



“Al Faride decir que no sería más la vocera del PRM, entonces se abrió la oportunidad de esa vacante. Se le ofreció la vocería a varios legisladores y no la decidieron tomar, porque te puedo decir que hay senadores con las capacidades muy amplias para la vocería”, expresó el legislador.



Agregó que: “por ejemplo, don Ricardo de los Santos, senador por la provincia Sánchez Ramírez, que aspiraba a la presidencia, le ofrecen a él la vocería y él decide no aceptar la vocería. Entonces nos preguntamos a quién pondríamos en la vocería, y es entonces que ahí a mí los medios me hicieron vocero”.



El senador sostuvo que en principio él tampoco quería porque, aunque eso lo iba a catapultar, también le quitaría tiempo para trabajar en sus obligaciones con su provincia.



“Al final, en una reunión que sostuvimos, decidimos unificar nuestras aspiraciones y accedí a tomar la vocería. No fue algo buscado”, detalló Romero al decir que los medios siempre le dieron visibilidad durante sus intervenciones en el Senado, por lo que muchos entendieron que él sería el ideal.



“La responsabilidad es muy grande. Y como vimos nosotros a nuestra compañera Faride, por la forma como nos representó en esa vocería, tú te expones demasiado y aparte de exponerte tú te puedes descuidar porque una vocería toma demasiado tiempo. Hay que coordinar la agenda y las iniciativas con la presidencia del Senado, así como trabajar con el bloque de tu partido”, expuso Romero.



Franklin Romero fue elegido como el vocero de la bancada del PRM en el Senado para el periodo 2022-2023.



Mientras que como vice vocero fue electo el senador por Hato Mayor, Cristóbal Venerado Castillo. Y como secretaria, la senadora por Bahoruco, Melania Salvador.



Trabajos en su provincia



Romero habló de los trabajos que ha realizado como legislador de la provincia Duarte.



“En San Francisco hemos hecho lo que no se había hecho nunca. Como senador, estoy representando al presidente Luis Abinader en un proyecto denominado “Tres R”, que son recuperación, refinería y remozamiento de la infraestructura que están siendo subutilizadas y no se les daba el uso adecuado”, expresó el legislador.



Puso de ejemplo que en Inespre se conectaban 20,000 pies de infraestructura, donde solo se utilizaba un día en la semana en el parqueo para los mercados populares.



Además, anunció que están trabajando en proyectos como la construcción de una fortaleza y seis oficinas gubernamentales en el mismo lugar, en conjunto con las diversas instituciones del Estado.



También, dijo, está en carpeta la remodelación del Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís, así como la construcción de un puente en ese municipio.

Sobre Franklin Romero

Como Diputado por la Provincia Duarte, Romero presentó 135 iniciativas. Resalta la Ley de Mecenazgo, el Hospital Regional San Vicente de Paul (proyecto en ejecución), Sistema de Emergencia 9-1-1, Plaza de la Cultura. De igual forma, la iniciativa Mercado Público Equiparación Laboral para Personas con Discapacidad, Ley de Protección del Menor en horas nocturnas, entre otras.



Actualmente preside la Comisión Permanente de Cultura del Senado de la República. Además, forma parte de las Comisiones de Contrato, Deportes, Interior y Policía, Obras Públicas y Relaciones Exteriores.