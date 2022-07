El locutor, productor de televisión y humorista, Jochy Santos, aseguró que para ser político hay que tener formación política, además de tener una vocación social y un compromiso muy fuerte para ayudar a sus comunidades.

Santos habló en esos términos durante el Desayuno semanal que realizan Multimedios de elCaribe y CDN al responder a la pregunta de que si ha pensado alguna vez en introducirse a la política.

“Yo siento que la política es para los políticos, y entonces yo no soy político; y cuando te lo digo es por la sencilla razón de que hay gente que sí le gusta la política, que viven investigando y que son conocedores de la política. Yo no, yo veo un acontecimiento de momento y de presente pero no me dedico plenamente a eso”, expresó el icónico locutor.

Agregó que: “Eso es un compromiso muy fuerte; o sea, el que es político y es sinceramente político, tiene que resolver, tiene que tener muchas propuestas, estar 24-7 en eso, y entonces como yo no tengo esa virtud, yo me quedo en mi entretenimiento tranquilo, y no tengo que estar en eso”.

No está de acuerdo con ninguna mordaza

Jochy Santos también se refirió al proyecto de ley que regularía el derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen, la cual ha sido criticada por numerosos sectores que la catalogan como “Ley Mordaza”.

“Definitivamente no, eso no puede ser; una sociedad como la nuestra es en democracia y en libertad, lógicamente sin ofender a nadie y si hay algún tipo de acusación falsa que se recurran a los tribunales. Pero no dizque poner una ley mordaza”, expuso Santos.

En la entrevista al “entretenedor”, como Santos se define de manera jocosa, participaron el director de elCaribe, Nelson Rodríguez; la directora de CDN, Alba Nely Familia; el editor de Artes y Espectáculo de CDN y el Caribe, Alfonso Quiñones y las periodistas Katherine Hernández y Patria Urbáez.