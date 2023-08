El representante de la empresa dice la demanda de electricidad en el país ha crecido a unos 220 megas anuales

La inversión en proyectos de transmisión eléctrica y expansión de infraestructura por parte de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) ha sido un motor clave para el fortalecimiento del sistema eléctrico en la República Dominicana.



Actualmente, la ETED desarrolla 33 proyectos de transmisión, líneas y subestaciones, con una inversión estimada de RD$21,000 millones. Esas iniciativas desempeñarán un papel crucial en la mejora de la infraestructura eléctrica del país y facilitarán la incorporación de fuentes de energía renovable.



Adicionalmente, cada día surgen nuevas licitaciones, lo que lleva a Martín Robles Morillo, administrador de la ETED, a proyectar que de manera global el 2023, cerrará con una inversión de RD$23,000 millones en proyectos, abarcando un período de tres años (2020-2023). Esas inversiones tienen como objetivo no solo asegurar la transmisión de la energía existente, sino también preparar el terreno para la generación futura, especialmente a partir de fuentes renovables.



Uno de los puntos destacados por Robles Morillo al participar en el Desayuno de elCaribe y CDN es la importancia de colocar esos capitales en fuentes de energía no convencional. En este sentido, se han contemplado cerca de 20 proyectos de interconexión de energías renovables, con una capacidad de unos 700 megavatios. Esta apuesta por las energías limpias refleja el compromiso de la ETED con la sostenibilidad y la reducción de la huella ambiental.



Las licitaciones de líneas y subestaciones son elementos esenciales en el proceso de expansión y mejora de la infraestructura eléctrica. Las licitaciones de líneas se enfocan en proyectos de construcción, expansión y mejora de las líneas de transmisión, mientras que las licitaciones de subestaciones se centran en la construcción y mejora de las instalaciones de subestaciones eléctricas.



El incremento en la capacidad de generación renovable es un logro significativo. En la gestión de Robles Morillo se ha dado un aumento sustancial en la capacidad instalada de generación renovable, pasando de 450 megavatios a 1,100, un aumento de 650 megavatios (144 %). Esta expansión ha sido impulsada en gran medida por el sector privado, que ha aprovechado las oportunidades facilitadas por el gobierno en el sector eléctrico.



En relación con la estabilidad política y social de la República Dominicana, Robles resalta que este factor es crucial para atraer inversiones extranjeras y para el éxito del sector eléctrico en particular. El país ha sido reconocido como el mayor receptor de inversión extranjera en la región, lo que subraya la confianza en su entorno económico.



En consonancia con su compromiso con la calidad y la eficiencia, la ETED ha demostrado un sólido desempeño institucional. Los indicadores del Sistema de Medición y Monitoreo de la Gestión Pública (SMMGP) muestran un incremento en la puntuación promedio en comparación con años anteriores, lo que refleja una gestión transparente y eficaz.



Además, la empresa ha incorporado la innovación a través de la integración de tecnologías de fibra óptica en su infraestructura.



Inmersa en una trayectoria de éxitos continuos, según su administrador general, la ETED ha marcado el año 2023 como un período clave en su compromiso con el desarrollo y fortalecimiento del sistema eléctrico. Este compromiso se refleja en el Informe Semestral de Rendición de Cuentas, que destaca una serie de logros destacados bajo el liderazgo del ingeniero Martín Robles Morillo.



Uno de los pilares fundamentales de la ETED es su enfoque en la calidad y la gestión eficiente. La empresa ha establecido una cultura de transparencia y resultados tangibles, alineados con la visión del Presidente de la República. Así lo explica Martín Robles Morillo.



En sintonía con estos esfuerzos, la ETED está en la contienda por el Premio Nacional de la Calidad en el Sector Público 2023, tras haber obtenido la Medalla de Oro en la edición anterior. Esta búsqueda de la excelencia demuestra su firme compromiso con el progreso y la mejora continua.



Lo amigable, las certificaciones



El compromiso de la ETED con la sostenibilidad y la innovación también se manifiesta a través de su apoyo a las fuentes de energía limpia y más amigable. Es un tema al que se refirió varias veces el administrador de la institución.



Acudió al encuentro en compañía de Mercedes Arias, directora de Planificación Estratégica, y Seily Liberato, directora de Comunicación Estratégica



La empresa ha otorgado certificaciones de acceso a la red eléctrica nacional a 21 proyectos de generación renovable no convencional, como plantas fotovoltaicas, eólicas y de residuos sólidos. Estos proyectos, con una capacidad total de alrededor de 1801 megavatios (MW), subrayan su dedicación a una generación de energía más limpia y respetuosa con el medio ambiente.



Notas de aprobación



El desempeño institucional de la ETED también ha sido sobresaliente, evidenciado por los indicadores del SMMGP.



En la primera mitad del año 2023, la empresa alcanzó una puntuación promedio del 91.4%, un aumento del 3% en comparación con el año anterior.



“La alta transparencia y eficiencia en las contrataciones públicas son testimonio de la integridad y el enfoque efectivo de la gestión de la ETED”, indica la organización en un documento entregado a elCaribe.

En lo que respecta a su papel crucial en la expansión y mantenimiento del Sistema de Transmisión Nacional (STN) y la Operación del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), la ETED ha demostrado una impresionante disponibilidad de activos.



Con un promedio de disponibilidad del 99.27% en líneas y subestaciones de transmisión, la empresa mantiene estándares excepcionales de confiabilidad y calidad en sus operaciones.



La ETED ha realizado licitaciones para expandir la infraestructura de transmisión a 345 kilovoltios. Las licitaciones para nuevas subestaciones prometen aumentar la capacidad del Sistema Nacional de Transmisión, impulsando el crecimiento energético del país.



En lo inherente a proyectos de construcción y ampliación de líneas de transmisión y subestaciones, la inversión ha sido calculada en aproximadamente, de RD$5,266 millones, según el Informe Semestral 2023. Estos proyectos extenderán la red de transmisión en más de 500 kilómetros y agregarán más de 2,900 megavatios de capacidad al Sistema Nacional de Transmisión, beneficiando a alrededor de cuatro millones de personas en toda la República Dominicana.



La empresa se ha mantenido en sintonía con la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Programa de Gobierno 2020-2024, al impulsar el acceso universal a Internet de banda ancha y promover la utilización productiva de las tecnologías de la información y la comunicación.



Fibra óptica en acción



El desarrollo de una unidad de negocios basada en fibra óptica es otro logro notable de la ETED. Esta iniciativa, que en el primer trimestre de 2021 tenía una inversión de RD$750 millones, refleja su compromiso con la innovación y el apoyo a las telecomunicaciones en el país.



“La fibra óptica ha sido clave en la mejora de la conectividad de servicios cruciales como el sistema 9-1-1 y la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (Optic)”, indicó Martín Robles en el diálogo.



El horizonte de este año incluye una serie de 44 proyectos estratégicos que abarcan áreas cruciales para la optimización y el fortalecimiento del sistema eléctrico. Entre estos, se destacan la construcción de 19 nuevas líneas de transmisión, un proyecto ambicioso de sustitución de cable de guarda convencional por un cable de fibra óptica OPGW de 24 y 48 fibras, la implementación de ocho consultorías estratégicas y la edificación de 16 subestaciones.



Los ingresos por peaje y la empleomanía



La ETED posee 103 subestaciones. Las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) tienen otra parte de subestaciones en sus concesiones. La construcción de 16 subestaciones agregará capacidad y flexibilidad al sistema de transmisión, asegurando una distribución confiable y equitativa de energía.



La ETED, que posee alrededor de 1,300 empleados, percibe ingresos de US$130 millones al año, por peaje de transmisión, o derecho que tienen los generadores, de conexión al sistema para poder inyectar su energía. Es el pago que deben hacer por el transporte de la electricidad que se genera en cada punto y el pago por el uso de la línea. Es un valor regulado que lo determina la Superintendencia de Electricidad. A partir del momento en que la ETED transporta la energía que despachan los generadores, entonces Edesur, Edenorte y Edeeste se encargan de la distribución y comercialización, algo así como “llegar al consumidor final”.