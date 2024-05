Las madres consultadas afirmaron que prefieren dinero, perfumes, flores, ropas o que la saquen a cenar

El último domingo de cada mes de mayo la República Dominicana conmemora el Día de las Madres. Con el objetivo de exaltar a ese ser especial, que comparte con el creador la capacidad de dar vida, en una fecha como esta es común ver cómo hijos, esposos y otros familiares agasajan a las progenitoras.

En muchos hogares dominicanos se tornará normal este domingo 26 de mayo el ver la sala de la matriarca llena de electrodomésticos, cristalería, muebles, y otros enseres del hogar, que son los regalos tradicionales.



Sin embargo, con el pasar de los años la tradición de regalar los obsequios arriba descritos ha ido cambiando, debido a que no todas las madres han expresado ser felices con este tipo de regalos.

Tras un recorrido realizado por elCaribe en busca de saber qué regalo quiere mamá, los periodistas conversaron con Belkis Almánzar, mientras compraba ropa para estar regia durante la celebración del Día de las Madres.



La señora Belkis es madre de cuatro hijos mayores de edad, por lo que al preguntarle qué regalo querrá para el domingo expresó: “Yo lo que quiero que me regalen es dinero, joyas o perfumes yo no quiero ‘trastes’ (enseres del hogar), porque yo lo que quiero es ponerme bella y con dinero en los bolsillos”.

Agregó que se siente agradecida a Dios por darle cuatro hijos. “Tengo a mi madre con vida y le daré dinero, porque es lo que quiere”, afirmó.



De igual manera se encontraba Grisel Pérez, quien aseguró que lo que quiere es amor, qué será feliz con lo que sus hijos le puedan dar. Que espera que todas las madres sean felices como ella, “pero, hay que ser sincera, mamá no quiere tazas”.



No obstante, la tradición de regalar enseres del hogar a las madres dominicanas aún sigue muy arraigada en la cultura de este país, razón por la que cientos de personas se dieron cita en las diferentes tiendas de la icónica avenida Juan Pablo Duarte para comprar artículos para las madres.



Este es el caso de doña Elvira Ferrera que se encontraba en la Tienda La Gran Vía comprando tazas, vasos, platos y otros objetos de cocina para sus cinco hermanas y miembros de la iglesia, porque cada año les hace regalos por la celebración.



Arreglos de flores; un detalle que no pasa de moda



El regalar flores durante el Día de las Madres es un obsequio que siempre mantiene su posición en el gusto de las progenitoras, debido a que el mensaje que este tierno regalo envía cambia en función del color, porque simboliza la maternidad, el amor que perdura en el tiempo, la calma, estabilidad, la ternura y dulzura, así como la alegría de las mamás.



Comercios se dinamizan



La celebración del Día de las Madres es una fiesta que dinamiza varios sectores de la economía, debido a la gran cantidad de artículos del hogar y de féminas que se venden en esta fecha.



El gerente de la Tienda La Gran Vía, Manolito Fernández, declaró a elCaribe que aunque el clima no ha sido favorable para las ventas, por las constantes lluvias de los últimos días, las gentes han desafiado el fenómeno atmosférico y están acudiendo a comprar.



Añadió que el volumen de personas que visitan el negocio hace placentero el nivel de ventas de la tienda.

El gerente dijo que el regalo que mamá quiere es dinero, ropa, perfumes, que la saquen a cenar, porque es lo que ellas realmente disfrutan, sin embargo lo que la tienda más vende es porcelana, cristalería y electrodomésticos.



Gerentes de otras tiendas y buhoneros también resaltaron el aumento de sus ventas durante la víspera del Día de las Madres.