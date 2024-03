El sociólogo Cándido Mercedes advirtió que las cárceles del país constituyen un enorme drama social donde todos los gobiernos del país han fracasado, “porque creemos que el que llega allí no es gente”.



Aseguró que la situación de las cárceles refleja una expresión de que la sociedad anda muy mal, porque 26 presidios del país son sinónimo de oprobio, espeluznantes, atroces y descomunales desde el punto de vista humano.



Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, el experto consideró que hay gente que guarda prisión que no debería estar privada de su libertad.



“Creo que en la Europa del siglo XIX no había cárceles como las que tenemos nosotros, hoy en el siglo XXI, para que entienda cuál es el drama social”, significó.



Mercedes dijo que el 67% de los reclusos que guardan prisión en las cárceles son preventivos, en espera de ser procesados para determinar si son condenados por los tribunales.