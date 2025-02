proyecto. La fundación corporativa de Acciona ha iniciado su actividad en República Dominicana con la puesta en marcha de su programa de electrificación rural Luz en Casa en la provincia Elías Piña, con el que beneficia a 90 hogares en los municipios de Hondo Valle y El Llano.



El programa lleva electricidad, mediante sistemas fotovoltaicos domiciliarios, a unas 360 personas de las comunidades de Rosa Las Piedras, Los Guayabos, Palo Blanco y El Valle, zonas de difícil acceso en las que no hay cobertura de calidad por parte del servicio eléctrico convencional.



Elías Piña es la provincia menos poblada de República Dominicana. Según la Oficina Nacional de Estadística (ONE), cuenta con el porcentaje más bajo de electrificación del país (87.8% en 2022). La cobertura del servicio eléctrico es parcial, varias comunidades en la zona norte y sur de la provincia no disponen de red eléctrica y las zonas que están cubiertas tienen un servicio de baja calidad, con varias interrupciones diarias.



Estas características han llevado a acciona.org a elegir Elías Piña para iniciar su actividad en República Dominicana, con el fin de reducir la brecha eléctrica en el país. Antes de la llegada de Luz en Casa, el 96% de los hogares encuestados en la zona de actuación no tenían acceso a electricidad y las principales fuentes de iluminación en el hogar eran linternas y velas, aunque el 20% de los hogares simplemente carecían de fuentes de luz.



Los programas de acciona.org se enfocan en el fortalecimiento del tejido social para garantizar la cohesión y permanencia del proyecto. La población beneficiada se involucra, coopera y apoya el proyecto. A través de comités se gestionan las interlocuciones con la comunidad y con la creación de centros de gestión del servicio se da mantenimiento a los sistemas y asesoramiento a las personas beneficiadas.