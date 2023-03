Email it

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) calificó como una burla lo externado por el presidente Luis Abinader en el campo de la educación, en su discurso de rendición de cuentas por el aniversario 179 de la Independencia Nacional.



En nota de prensa, el gremio negó que exista plena garantía del derecho a la educación preuniversitaria como lo afirmó el primer mandatario.



“El derecho a la educación no consiste, simplemente, en la libertad de asistir a la escuela, sino que el derecho a la educación requiere de que las escuelas públicas cuenten con los insumos, los procesos y las políticas sociales y educativas que posibiliten el logro de los aprendizajes esperados en nuestros estudiantes, lo cual no está garantizado en el estado de situación en que se encuentra la educación preuniversitaria en la República Dominicana actualmente, expresó la agrupación en el documento.



La entidad también refutó la afirmación del jefe de Gobierno con relación a que ningún niño se quedó fuera de las aulas en el presente año escolar, porque la sobrepoblación estudiantil sigue siendo uno de los mayores problemas de la educación pública por la falta de espacios en los centros educativos, lo que dificulta el logro de los aprendizajes esperados en los alumnos.



Asimismo, lamentó que se haya presentado como un logro que 2 mil 014 estudiantes recibieron un bono para ser atendidos en colegios ante la falta de cupo en las escuelas y los liceos, cuando el sistema tiene una matrícula estudiantil de más de 2 millones en los recintos públicos.



Agregó que el déficit de aulas actualmente supera las 10 mil y que las construcciones escolares realizadas en los pasados dos años no cubren ni el 10 por ciento.



De igual manera, resaltó que la infraestructura y los insumos básicos están en crisis.