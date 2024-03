Compartieron con la DGII formas en que pueden ser reguladas todas las plataformas digitales en RD; ahora se encuentra a la espera de la resolución

En el 2008, la plataforma digital de alquiler a corto plazo Airbnb surgió como un concepto nuevo de servicios, lo que le permitió crecer sin marco regulatorio. Tras 15 años, la plataforma tuvo una progresión libre en diversos países y se disparó en pandemia, en especial en la República Dominicana, uno de los tres mercados más grandes de la región. Durante esa crisis de salud mundial, mucha gente descubrió que a través de este servicio podía tener un escape fuera del encierro de sus casas y hacerlo en territorio local en la playa o la montaña, explicó en una visita a este diario Carlos Muñoz, rector de Asuntos Públicos para Centroamérica y Caribe de Airbnb.



Muñoz reconoce que la empresa tiene años de establecida y ha crecido. “Ya ese crecimiento orgánico, no regulado, es riesgoso (para el turista y anfitrión). Nosotros como empresa preferimos operar bajo unas reglas claras, sencillas, modernas, fáciles de cumplir, tanto para la plataforma como para nuestros anfitriones”, dijo.



Percepción errónea en cuanto al aporte al fisco

Aclaró que aunque hay una narrativa y percepción de que están evadiendo o escondiéndose ante las intenciones de las autoridades dominicanas de regular su servicio y el pago de los impuestos, es completamente lo contrario. “Estamos aquí para desmentir que Airbnb no quiere colaborar con la DGII ni con el Ministerio de Turismo. Sí lo queremos hacer, así como lo hacemos en muchos otros países. En más de 2,200 jurisdicciones internacionales Airbnb está aportando al fisco”.



Destacó que no es simplemente un tema de voluntad por parte de la empresa, sino que también tienen que estar los marcos legales para cumplir con esa obligación. “Lo que hemos intentado hacer es que esas obligaciones locales se alineen al extranjero donde tiene su jurisdicción, para que sean compatibles y que las empresas puedan cumplir”.



Una fiscalización que no obstruya

“Algo que discuto mucho con legisladores, ministros, es que la regulación no tiene que ser limitante, no tiene que obstaculizar ni dificultar el funcionamiento del sector, porque puede generar un impacto negativo para esa actividad y no es necesario”, enfatizó Muñoz.



En cambio, señaló que si existe una buena legislación esta puede acoger y ayudar a promover una actividad sana y eso es lo que la empresa quiere: colaborar respetuosamente con República Dominicana, basada en su experiencia internacional.



El primer encuentro fue con la DGII

El primer encuentro que tuvieron los ejecutivos de las plataformas digitales con el director de la DGII fue en el 2022 cuando se les informó que estaban contemplando una resolución para poder fiscalizar a las prestadoras de las plataformas de servicios digitales.



“Este es un modelo de negocio nuevo que la ley no contemplaba, entonces, ¿cómo la ley captura a una empresa que no existe en su territorio para poder fiscalizarla, sino que es transfronteriza y digital?, por eso hubo varias mesas de trabajos en las que participamos junto otras grandes plataformas”, manifestó.



Muñoz sostuvo que pusieron buenos ejemplos que permitan al Estado cumplir con sus responsabilidades. “Airbnb se dedica a promover buenas prácticas reglamentarias; buscamos las oportunidades y las conversaciones con los embajadores de decisiones para decirles de manera respetuosa que tenemos experiencia en estos temas y quisiéramos compartirlas para promover un marco regulatorio que acoja y ayude a promover este nuevo sector”.



De acuerdo con Muñoz, se enviaron a la DGII ejemplos, textos de modelos que ya existen, “porque no hay que reinventar la rueda, simplemente requiere de algunos cambios. Nosotros le hemos entregado las llaves de cómo se puede fiscalizar Airbnb y otras plataformas digitales”.



Aún en espera de la regulación

Tras su colaboración para lograr una resolución justa, para que todas las plataformas sean fiscalizadas, Muñoz resaltó que ahora están a la espera de los procesos internos gubernamentales de revisión y de aprobación para que esa resolución salga y se implemente. “Estamos esperando en República Dominicana para ver cómo quedó; ahora mismo entendemos que está en revisión legal”.



¿A qué debe ajustarse esa resolución?

“Luego entraremos a una etapa de implementación, de si la resolución salió con las recomendaciones que les hicimos todas las plataformas que participamos en la mesa. Hay una manera de hacerlo, también pensemos en que todas estas plataformas están radicadas en otros países donde hay jurisdicción local y tienen que cumplirse las leyes locales, porque si no las empresas están sujetas a sanciones locales”.



¿Por qué pudiera haber sanciones a nivel internacional a las plataformas?

“Hablando de data, es difícil para nosotros poder compartir públicamente información. En la Unión Europea donde está radicada Airbnb y sus operaciones internacionales, nosotros primero tenemos que cumplir con las leyes de privacidad de datos. En la Unión Europea existe una ley que se aprobó hace unos años y es la regulación general de protección de datos que es sumamente estricta”, explicó sobre la limitante de compartir datos de privacidad. “No es simplemente darle a la DGII y al Ministerio de Turismo la información, porque me veo sujeto a una sanción severa como empresa”, concluyó.

¿En qué consiste la fiscalización?

El representante de la aplicación digital de alquileres a corto plazo, Carlos Muñoz, está de acuerdo con la regulación y el pago de los impuestos por los servicios ofrecidos. Con esta regulación se persiguen varios aspectos de acuerdo a declaraciones del ministro de Turismo David Collado: tener una competencia leal en el mercado, la calidad del servicio ofrecido, el cuidado del turista y el pago de los impuestos. “Una persona que tenga un pequeño negocio, el ser informal no le permite que crezca, por lo que hay que implementar modelos reglamentarios sencillos de cumplir. Esto permite que la gente cumpla con la ley; pero si es una ley complicada, que tiene muchos requisitos, hay una resistencia a la fiscalización”.