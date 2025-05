La DGII adquirió una flotilla de 21 vehículos por RD$65,534,580, con el fin de mejorar y fortalecer la movilidad del personal que se traslada a localidades del interior a realizar trabajos de auditoría externa, fiscalización, investigación, inspección y de control del cumplimiento de las obligaciones tributarias.



Para esos fines, fueron adquiridas 15 camionetas Toyota Hilux 4×4, año 2025 por un monto de RD$47,642,400; y dos minibuses Toyota Hiace año 2025 de 16 pasajeros, por un monto de RD$8,473,920, según informó la institución a través de un documento remitido a la prensa.



De igual manera, fue adquirido un autobús Toyota Coaster año 2026 de 30 pasajeros por un monto de RD$5,921,760 y tres automóviles Sedan Kia Soluto por un monto de RD$3,496,500.



Los datos ofrecidos por la institución indican que la entrega de los vehículos estuvo encabezada por el director general, Luis Valdez Veras, quien aseguró que con la compra y puesta en operación de estos vehículos nuevos buscan ayudar la movilidad y al desarrollo de las actividades de la institución.



“Esto es una sustitución de parte de la flotilla que tiene la DGII en malas condiciones, los cuales están siendo descargados a la Dirección General de Bienes Nacionales”, explicó Valdez Veras.



El servidor público aclaró que la inversión hecha en los nuevos vehículos no proviene de fondos adicionales o partidas especiales del gobierno, si no que ha sido fruto del ahorro y de la eficientización del gasto público de los recursos asignados en el presupuesto que recibe la DGII todos los años, lo que permite realizar la compra.



“La Presidencia nos autorizó la compra de esta flotilla, pero el dinero proviene de los ahorros del Presupuesto General que recibimos todos los años. No ha habido una erogación ni una asignación extra por parte del Gobierno Central”, señaló.



De su lado, la gerente de Infraestructura y Logística de la DGII, Mariluz Escolástico, agradeció al director general de la institución por la compra de los nuevos vehículos para las labores propias del personal de la institución.



“Con esta nueva flotilla vehicular vamos a poder desde la Sección de Transportación de la DGII brindar un mejor servicio y a la vez cumplir con todas las necesidades que exigen los colaboradores dando que la demanda es alta”, manifestó Escolástico.



Los vehículos serán descargados a Bienes Nacionales, de los cuales algunos de ellos se encuentran en estado crítico por los años de antigüedad y uso.

Encargado de aplicar la política de tipo tributario

Dirección General de Impuestos Internos (DGII) es el organismo en República Dominicana encargado de aplicar la política tributaria del Estado dominicano, mediante la administración eficiente de los impuestos internos. Con la adquisición de esta flotilla, la DGII busca optimizar sus operaciones en el territorio nacional, mejorar el servicio a los contribuyentes y garantizar una mayor efectividad en el control fiscal y recaudación.