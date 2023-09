El alza registrada en los precios de los productos agrícolas como el plátano, el guineo verde, yautía y la yuca, mantiene bajo el comercio en el Mercado Nuevo de la avenida Duarte.



Así lo expresaron comerciantes mayoristas del área, quienes se quejaron de las pérdidas económicas generadas en sus negocios debido a las pocas ventas por el encarecimiento de las mercancías que traen al mercado desde las zonas de producción ubicadas al interior del país.



“Aquí se están pudriendo los productos porque no hay quien los compre, eso lo que da es pena. Todo está muy caro, nosotros los negociantes lo que estamos es perdiendo mucho dinero”, lamentó Israel de Jesús, quien se dedica a la venta de plátanos en el Mercado de la Duarte.



De su lado, Eddy Matos, vendedor de diversos vivieres al por mayor, indicó que tanto el precio de los plátanos, la yuca y la yautía, han presentado mayor incremento en el costo, lo cual atribuyó a la escasez de estos rubros por la actual temporada y los efectos de la tormenta Franklin, que afectó al país el pasado 23 de agosto.



Según informó, la yautía se comercializa hasta en 100 pesos la libra, mientras que los plátanos están entre 30 y 40 pesos la unidad. “La yautía está súper cara por la temporada. Ahora mismo no hay, está a cien pesos la libra y diez mil el quintal. Los plátanos están a treinta pesos la unidad y eso es por el clima de la tormenta que los ha tumbado. Estamos haciendo más líos para invertir más capital y poder sobrevivir”, dijo.



Matos abogó por que las autoridades dirijan más su atención hacia el campo y los mercaderes para aplicar que contrarresten el aumento en los precios en los productos agrícolas.



Durante el recorrido de reporteros de elCaribe por el referido mercado, se pudo notar la limitada asistencia de compradores al lugar, quienes también manifestaron su descontento los precios de los productos de la canasta básica. “Ya no se puede casi comprar, los precios están por las nubes. La tormenta se llevó mucha comida y ahora todo está caro”, expresó una de las compradoras.



Condiciones del mercado



De igual forme, los mercaderes se quejaron de las condiciones de insalubridad que se generan en el Mercado de la avenida Duarte.



También se refirieron a la necesidad d líneas de drenaje en el área comerciar para evitar las inundaciones del lugar cuando se presentan lluvias, lo cual le ha provocado pérdida de sus mercancías.

Denuncian escasez de azúcar afecta el mercado

Además de la escasez de algunos víveres, la Asociación de Detallistas del Distrito Nacional informó el pasado jueves que el desabastecimiento de azúcar sigue afectando al mercado local.



El presidente de la entidad, Antonio Tejeda, dijo que la situación prevalece, a pesar de que el Instituto Azucarero Dominicano (Inazucar) emitió en el mes de junio una resolución para permitir la importación de 75,000 toneladas de azúcar.