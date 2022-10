La inestabilidad en el sector eléctrico, que ha estado presente este año y gran parte del 2021 en República Dominicana, es apenas el preludio de lo que podría venir en 2023, si no se hacen los correctivos de lugar.



Y eso que podría venir se llama apagones, una palabra conocida en el país, porque ha estado en toda la historia de la nación. En unos años ha habido más apagones y en otros menos apagones, pero siempre han estado.



El experto en temas energéticos Bernardo Castellanos atribuye a varios factores la crisis que podría darse el año venidero en materia de electricidad y uno de ellos tiene que ver con pasos que debieron darse y no se dieron. “Ya tenían que haberse instalado 600 megavatios y en 2023 otros 600 y solo van a entrar 200”, advierte. Significa que apenas el 16.6 % de los 1,200 megavatios que se esperaban han podido llegar



Para agosto se tenía prevista la recepción de ofertas para licitar 800 megavatios, pero eso fue suspendido sin una explicación, en un primer momento. Un mes después se dieron algunas excusas en un programa radial.



Una de ellas indicaba que la renuncia del superintendente de Electricidad de entonces (Rafael Velazco), así como la necesidad de hacer cambios en los términos de referencia, movió a la citada cancelación de recepción de ofertas.



Esa era la tercera licitación que se realizaría en procura de captar inversiones privadas para la instalación en el país de 2,000 Mw nuevos, como se había anunciado a nivel de Gobierno.



“Si hay plantas de las que usan gas natural que no tienen contratos o tienen limitado el suministro van a tener que moverse a diesel”, aconseja Bernardo Castellanos.



Pero hay la disyuntiva –según explica- de que si se encienden esas plantas con diesel, eso aumentaría significativamente el déficit de caja y el déficit financiero de las distribuidoras. Pero si no se encienden con diesel para no elevar ese déficit, entonces podrían venir los apagones. Es un dilema al que estaría enfrentado el Gobierno si “las cosas” no mejoran. l

ADIE y su visión sobre la parte de la distribución

La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) ha considerado relevante que se realicen licitaciones para agregar nueva capacidad de generación y atender la creciente demanda de electricidad. Se refirió a ese tema en agosto. Sobre el sector de distribución, la ADIE plantea que se debe acelerar el plan de adecuación de las empresas de distribución de electricidad para lograr la necesaria sostenibilidad financiera de las mismas.