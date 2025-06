Aerolínea inaugura vuelo; la nueva ruta, con frecuencia diaria, ofrece más opciones y mayor conectividad entre EE.UU. y el Caribe. Ministro de Turismo cita importancia

Newark, Nueva Jersey. 30 años después Arajet se convirtió en la primera aerolínea dominicana que conecta Santo Domingo con Nueva York/Newark. El vuelo DM 2310 con 185 pasajeros llegó a las 10:30 de la mañana, encabezado por el ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado; el director del Instituto Dominicano de Aviación Civil, Igor Rodríguez y el fundador y CEO de Arajet, Víctor Pacheco, quienes levantaron las banderas de República Dominicana y Nueva Jersey desde la cabina de pilotos como símbolo de conquista de este nuevo destino en la red de la aeronave, que se convierte en el tercero en Estados Unidos, junto con Miami (MIA) y San Juan (SJU), y el vigésimo octavo en todo el continente americano.



La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey y Arajet celebraron el lunes el lanzamiento del servicio sin escalas y con frecuencia diaria entre el aeropuerto de Newark Liberty International (EWR) y el Aeropuerto Internacional Las Américas de Santo Domingo (SDQ) con un acto en New Jersey en el que también participó el congresista Adriano Espaillat, el cónsul dominicano en Nueva York, Jesús Vázquez, el cónsul dominicano en New Jersey, José Santana, entre otras autoridades gubernamentales y congresuales. Esta nueva ruta ofrece a los viajeros una conexión directa y asequible entre el área metropolitana de Nueva York y el Caribe.



El CEO y fundador de Arajet, Víctor Pacheco, anunció: “Ofrecer esta ruta ha sido siempre nuestro principal objetivo desde el inicio de nuestras operaciones, porque Nueva Jersey y Nueva York son las zonas donde se concentra la mayor diáspora dominicana y también son los estados que más turistas aportan a la República Dominicana. Gracias a Arajet, todos esos pasajeros ahora tendrán una opción diaria para viajar a nuestro con precios bajos y un servicio de primera clase”.



El ministro David Collado resaltó la importancia que tiene para el país contar con un pañuelo nacional que ofrezca la conectividad que está sirviendo Arajet. “Nuestro objetivo es aumentar la conectividad del país, por eso nos enfocamos en lograr el tratado de cielos abiertos, para que las aerolíneas dominicanas puedan brindar rutas que permitan traer más turistas al país, pero que también permita que los dominicanos en el exterior puedan venir al país con precios justos”, afirmó.



Arajet, con sede en Santo Domingo y Punta Cana, opera una moderna flota de aviones Boeing 737 MAX 8. Desde su lanzamiento en 2022, el avión se ha expandido rápidamente a 26 destinos en 17 países y recientemente superó la marca de los dos millones de pasajeros. Con una participación del 81% del mercado dominicano, Arajet continúa su misión de redefinir los viajes aéreos en las Américas mediante tarifas flexibles, un servicio confiable y un enfoque centrado en el cliente.



Este logro fue posible en parte gracias al Acuerdo de Cielos Abiertos, que facilita una mayor conectividad entre la República Dominicana y Estados Unidos.



Los vuelos comienzan el 16 de junio y ya están disponibles, con tarifas de ida y vuelta desde US$262. Los boletos de ida se ofrecen desde US$127 de Newark a Santo Domingo y desde US$135 de regreso. La ruta sirve como un enlace vital entre Estados Unidos y la República Dominicana, especialmente para la comunidad dominicana con profundos lazos culturales y familiares en el área metropolitana de Nueva York.



Arajet volará diariamente entre Santo Domingo y Newark a partir de hoy, y esta expansión en el mercado estadounidense representa un paso significativo para fortalecer la presencia del país en la aviación internacional.



Una vez en Santo Domingo, los viajeros pueden explorar las vibrantes ciudades, playas y sitios patrimoniales del país, o conectarse fácilmente con 24 destinos en Latinoamérica y el Caribe a través de la red en expansión de Arajet. El nuevo servicio a Newark no solo fortalece las conexiones transfronterizas, sino que también posiciona a EWR como un centro estratégico para los viajes regionales, ofreciendo fácil acceso a través de conexiones de tránsito directo y proximidad a Manhattan.



Arajet es la aeronave insignia de República Dominicana. Reconocida en la Cumbre Mundial de Aviación como la Mejor Aerolínea Nueva del Mundo en 2023. Iniciando operaciones en 2022, opera dos bases: el Aeropuerto de Las Américas en Santo Domingo y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, con una nueva flota de Boeing 737 MAX. La aerolínea ofrece viajes seguros y económicos hacia y entre República Dominicana y diversos destinos en América del Norte, Central y del Sur, y el Caribe.



Datos de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey



La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey es una agencia biestatal que construye, opera y mantiene muchos de los activos de infraestructura de transporte y comercio más importantes del país. Durante más de un siglo, la red de la agencia de aeropuertos principales; puentes, túneles y terminales de autobuses críticos; una línea ferroviaria de cercanías; Y el puerto marítimo más activo de la Costa Este ha sido uno de los más vitales del país, transportando a cientos de millones de personas y transportando bienes esenciales hacia y desde la región.



La Autoridad Portuaria también posee y administra el campus del World Trade Center, de 6.5 hectáreas, que hoy recibe decenas de miles de empleados de oficina y millones de visitantes anuales.

Víctor Pacheco, CEO de Arajet y el ministro dominicano de Turismo, David Collado.

Transformación de tres principales aeropuertos

El histórico plan de capital de 37,000 millones de dólares a 10 años de la agencia incluye la transformación histórica de los tres principales aeropuertos de la región (LaGuardia, Newark Liberty y JFK), así como una serie de otros activos nuevos y modernizados, incluida la renovación de 2 mil millones de dólares del Puente George Washington, de 93 años de antigüedad. El presupuesto anual de la Autoridad Portuaria, de 9.4 mil millones de dólares, no incluye ingresos fiscales de los estados de Nueva York y Nueva Jersey, ni de la ciudad de Nueva York. La agencia recauda los fondos necesarios para la mejora, construcción o adquisición de sus instalaciones principalmente con su propio crédito. Para más información, visite www.panynj.gov o consulte el blog “Now Arriving”.