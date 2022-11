Email it

La Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores) le hizo un reconocimiento al Gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, por sus grandes aportes al sector turístico, en el marco de la V edición de su “Foro Asonahores de Inversión Turística”.

Tras la entrega de la distinción, Valdez Albizu expresó que «quisiera agradecer a la Asonahores, a su presidente Rafael Blanco Tejera y vicepresidente ejecutivo Andrés Marranzini y en ellos a todos los directivos y miembros que conforman este importante gremio empresarial por este reconocimiento que me confieren en el día de hoy, el cual constituye para mí un gran honor y satisfacción.

A continuación las palabras íntegras de Valdez Albizu tras recibir el reconocimiento:

Rafael Blanco Tejera, Presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores)

Andrés Marranzini, Vicepresidente de Asonahores

Señores Miembros de Asonahores y empresarios del sector turístico

Señores Funcionarios gubernamentales presentes

Quisiera agradecer a la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, a su presidente Rafael Blanco Tejera y vicepresidente ejecutivo Andrés Marranzini y en ellos a todos los directivos y miembros que conforman este importante gremio empresarial por este reconocimiento que me confieren en el día de hoy, el cual constituye para mí un gran honor y satisfacción.

Recibo esta distinción con humildad no solo en mi nombre, sino en el de todo el equipo de funcionarios y técnicos del Banco Central de la República Dominicana que me acompañan en el día a día a cumplir con gran sentido de responsabilidad y compromiso la crucial misión de velar por la estabilidad de precios y garantizar la regulación del sistema financiero, así como promover la eficiencia y seguridad de los sistemas de pagos, actuando como ejecutor de las políticas monetaria, cambiaria y financiera, para coadyuvar con la estabilidad y el crecimiento de la economía nacional.

Les confieso, mis amigos, que si bien ha sido un importante desafío dar fiel cumplimiento con este propósito en los últimos dos años, dada la pandemia del COVID-19 y sus secuelas, así como por los conflictos geopolíticos, particularmente la invasión de Rusia a Ucrania, no es menos cierto que mi optimismo por el desarrollo de la nación se ha visto más fortalecido. Mirando en retrospectiva, el país demostró una vez más su gran resiliencia para superar las crisis, por los esfuerzos conjuntos del Gobierno, el Banco Central y del sector privado que ha sido un gran protagonista de la recuperación económica.

En el caso del turismo, la realidad es que esta actividad ha tenido un rol sumamente importante en la reactivación de la economía, por su efecto multiplicador en la demanda de bienes y servicios locales y en la generación de empleos, así como por su alta incidencia dentro de las exportaciones totales del país. El turismo, como he mencionado en otras ocasiones, puede considerarse como la espina dorsal de la economía dominicana por sus vasos comunicantes con todos los demás sectores económicos.

En efecto, el sector turístico se ha recuperado más rápido de lo esperado, gracias a las distintas iniciativas llevadas a cabo por el Gabinete de Turismo, que contaron con la voluntad y apoyo irrestricto del excelentísimo señor presidente Luis Abinader junto a Ministro de Turismo David Collado, contribuyendo a su reactivación y a recobrar los empleos perdidos durante la pandemia. Cabe destacar que tuvo también una notable efectividad el Plan de Recuperación Responsable del Turismo que se ejecutó de la mano con el Sector Privado, que incluye incentivos fiscales a las empresas relacionadas al turismo, una estrategia de promoción eficiente, dirigida y focalizada en los destinos emisores prioritarios, entre otras medidas para fortalecer la imagen del país como un destino vacacional atractivo y seguro, concomitantemente con la aplicación exitosa del programa de vacunación en la República Dominicana, el cual fue dirigido por la excelentísima señora vicepresidenta Raquel Peña.

Aprovecho la ocasión para destacar que durante el presente año 2022, la actividad hoteles, bares y restaurantes ha sido la de mayor contribución al crecimiento de la economía dominicana, explicando aproximadamente la tercera parte del crecimiento acumulado de 5.4% de los primeros nueve meses del año. En términos de valor agregado real, el sector registró una expansión de 28.9% en enero-septiembre de 2022, mientras que los ingresos por turismo alcanzaron un monto de US$6,341.9 millones, para una variación relativa de 65.7 % con respecto a igual periodo de 2021.

El presente año ha sido extraordinario para el sector turístico en la República Dominicana, superando todas las expectativas, registrándose flujos sin precedentes en la llegada de pasajeros no residentes, acumulando 5.8 millones de visitantes en diez meses, de acuerdo a los datos anunciados por el Ministerio de Turismo, es decir, 7.4 % y 8.7 % más visitantes no residentes que en 2018 y 2019, respectivamente. Se proyecta que al finalizar el año 2022 los visitantes no residentes se ubiquen en torno a 7.2 millones, superando por primera vez en la historia el umbral de los 7 millones, con ingresos por turismo que superarán los US$8,500 millones, un máximo histórico.

Todo lo anterior revela que, a pesar de las adversidades que ha enfrentado la industria turística a nivel mundial ante la actual coyuntura internacional, la República Dominicana se mantiene como el destino líder en términos de llegada de turistas en la región del Caribe Insular y Centroamérica. Estos son, sin duda alguna, logros dignos de resaltar dado el impulso que representa el turismo para la actividad productiva nacional y la generación de divisas.

Finalmente, les reitero mis amigos que todas estas buenas noticias representan sobradas razones para seguir apostando a que la economía dominicana continuará ocupando una posición cimera en términos de la recuperación, sosteniéndose en sectores como el turismo, de alta generación de divisas, inversión extranjera directa y empleos directos e indirectos. De igual forma, el Banco Central, dando fiel compromiso a su misión, reafirma su compromiso de conducir la política monetaria hacia el logro de su meta de inflación, contribuyendo además con el buen desenvolvimiento de la activad económica, manteniendo un ambiente de certidumbre, el cual es indispensable para el adecuado flujo de inversiones locales y extranjeras, combinado con un clima de paz social, seguridad jurídica y reglas claras y transparentes, lo que es de vital importancia para la estabilidad en un contexto de fuertes fundamentos macroeconómicos.

Muchas gracias.