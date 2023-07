Impuestos impagos y contratos que incumplen normativas figuran entre los hallazgos de la Contraloría en el Utepda

La auditoría de la Contraloría de la República a la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos Desarrollo Agroforestal (Utepda) reveló irregularidades en la entidad que van desde impuestos impagos hasta contratos que incumplen normativas por montos que ascienden a más de 543 millones de pesos.



La Utepda fue creada mediante decreto en el año 2017 con el objetivo de coordinar y supervisar proyectos de reforestación y desarrollo sostenible aprobados por el presidente de la República. Desde esa fecha hasta la actualidad ha manejado la suma de 9,876 millones de pesos, exceptuando el año 2022.

Durante la revisión del presupuesto de la Utepda, los auditores de la Contraloría encontraron datos irregulares sobre la asignación y ejecución de fondos, según se presentó ayer en el programa Reporte Especial con Julissa Céspedes.



La auditoría revela que la Utepda ha tenido una ejecución presupuestaria variable en los últimos dos años. Aunque en 2020 lograron una ejecución cercana al 90% (RD$1,696 millones de RD$1,906 millones recibidos) en 2021 se ha evidenciado una menor utilización de los recursos al ejecutar, hasta agosto, RD$755 millones de RD$1,855 millones asignados, dejando una disponibilidad del 59.29% para los cuatro meses restantes.



Además, el reporte señala que la institución recibió ingresos extrapresupuestarios por un monto de 77 millones de pesos provenientes de donaciones destinadas a la construcción de un sistema de riego por goteo en la comunidad de Los Pinos del Edén, ubicada en el municipio La Descubierta, provincia Independencia.



El periodo auditado por la Contraloría de la República va desde el 01 de septiembre del 2020 al 31 de agosto del 2021. Los presuntos errores o irregularidades cometidos recaen en la gestión del actual director de la Utepda, Eliferbo Herasme.



Entre los hallazgos más importantes, el documento establece que durante el período auditado no se elaboraron los Estados Financieros, lo que incumple los requisitos establecidos por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.



A esto se suma que, la institución tiene una estructura organizacional que excede lo que fue aprobado por el Ministerio de Administración Pública. Esta ampliación fue rechazada en el 2019 y en el 2021.



Otro elemento irregular encontrado es que la entidad realizó una adenda de 18 millones de pesos al contrato que firmó con Verymare Dominicana, propiedad de los socios Edward Enmanuel Mancebo Guerrero y Juliana Estefany Núñez Ramos, para la construcción de sistemas de riego en la comunidad de Los Pinos del Edén, en la provincia Independencia, esto sin la debida certificación.



Además, se ha identificado la firma de un contrato por 105 millones de pesos con la empresa Viveros Jarem, propiedad de Annabel Marcelino Paulino y Natividad Paulino Marcelino para la adquisición de plantas de cardamomo, nuez moscada, malagueta y clavo dulce sin las pólizas establecidas en la ley para garantizar el cumplimiento de la obligación por parte de los contratistas.



El documento establece que la Utepda otorgó dos contratos por más de 153 millones de pesos a empresas que no cumplían con el tiempo de experiencia requerido, según el pliego de condiciones, el cual establecía que, los oferentes debían tener al menos 5 años de experiencia en obras similares y 3 años en la producción de plantas similares.



A pesar de solo tener tres años de haber sido constituida, en el año 2021 Amapola Garden, recibió un contrato por 47 millones de pesos para la adquisición de 300 mil plantas de café, entre otras cosa. Por otro lado, en junio del 2021, Viveros Jarem, obtuvo un contrato por un 105 millones de pesos para la adquisición de plantas variadas, a pesar de haber sido constituida en octubre del 2019.



Ausencia de planificación



La Contraloría establece entre los hallazgos que durante los años 2020-2021 en la Utepda se llevaron a cabo 38 procesos de compras y contrataciones por un valor de 1,153 millones de pesos 246 sin previa planificación, lo cual incumple la ley de Compras y Contrataciones.



También se descubrió que no contaban con un sistema computarizado para hacer un seguimiento preciso del consumo del inventario. En su lugar, utilizaban diferentes métodos en esta gestión, como los “conduces” para validar las entregas, y entre el 2017-2019 usaban “bitácoras” completadas a mano por los técnicos y formularios de registro por beneficiario. Esto a pesar de haber contratado a la empresa Grupo Von Bargen para implementar un Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo.



Por igual, se identificaron que 28 vehículos de la Utepda no están registrados en la Dirección General de Impuestos Interno (DGII), lo que representa un costo de RD$282 millones. Además, se constató que la Utepda adquirió 57 vehículos de motor más de RD$266 millones durante el 2020-2021, pero ninguno de ellos cuenta con una póliza de seguros.

Faltas en la declaración de impuestos

Durante el período 2020-2021, se descubrió que la Utepda no declaró los impuestos del IR-13 por un valor de 107 millones de pesos, según se registra en la auditoría realizada por la Contraloría. Esto significa que la institución no reconoció el gasto de nóminas y, al mismo tiempo, omitió los saldos a favor de los empleados debido a retenciones realizadas. Además, la Utepda no presentó los formularios 606 y 607, lo cual afecta la declaración de impuestos por ITBIS y el IR-17. Estos incumplimientos van en contra de lo establecido en los artículos 253 y 254 de la Ley 11-92. Conforme los auditores esto conlleva riesgos como sanciones y problemas financieros debido al incumplimiento de normativas tributarias.