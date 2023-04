Los empleados del sector privado no sectorizado que entren en la categoría de salario mínimo deberán ver reflejado en su sueldo un aumento de un 15 % a partir de este 15 de abril.



Desde hoy entra en vigencia la resolución del Comité Nacional de Salarios (CNS) que aprueba un aumento salarial de un 19% en gran parte del sector privado. El alza fue dividida en dos etapas. El 15 % empieza a correr a partir de este sábado 1 de abril y el 4 % restante en febrero del 2024.



La medida no aplica para los trabajadores de sectores como turismo, zonas francas industriales y la construcción.



En torno al discutido aumento, surgen algunas interrogantes; ¿Qué pasará con aquellos salarios que queden muy cerca o rocen con el mínimo establecido en la última resolución?



Se prevé que este aumento arrastraría un efecto dominó que podría llevar a algunas empresas a realizar ciertos ajustes en sus nóminas. La presidenta de la Confederación Patronal Dominicana, Laura Peña Izquierdo, habló al respecto.



“Vamos a cumplir con esa resolución y obviamente vamos a monitorear cuáles son los efectos sobre el trabajo y sobre el sistema laboral que pueda acarrear. Las empresas todas están enteradas del tema”, dijo a elCaribe.



Sostiene que algunas empresas, tendrán que hacer ajustes a otros niveles especialmente aquellas que ya tenían sueldos muy cerca del mínimo establecido. Sin embargo, aclara que este ajuste no es obligatorio porque el compromiso asumido es con el salario mínimo.



“Si a los que están en el salario mínimo los suben, de acuerdo con lo que indica la resolución, según tu renglón empresarial, si ese salario mínimo se pegó del otro, entonces a ese, normalmente, hay que hacerle también un ajuste. No es obligatorio, porque la resolución sólo me obliga a aumentar el salario mínimo”, enfatizó.



Explicó que aunque en el diálogo tripartito no se determinó una respuesta ante ese posible escenario, la situación ya es una realidad en algunas empresas.



“No lo hablamos en las conversaciones formales, pero es algo que nosotros sabemos que sucede, por eso es que se debe tomar tanta cautela cuando haces una revisión del salario mínimo porque eso afecta el presupuesto completo de la empresa”, señaló Peña.



Factores por considerar



Precisó que se deben tomar en consideración factores, porque cada empresa tiene una realidad diferente y se evalúan temas de productividad y presupuesto. Además, de cómo se refleja esta medida en la nómina, cada empresa debe evaluar el aumento en la carga laboral.



En ese sentido, indicó que por cada peso pagado hay que agregar 64 centavos de carga laboral. Ahí entra la seguridad social, con los seguros de salud, pensiones y riesgos laborales. A esto se suma el sueldo 13, bonificaciones y vacaciones. “Por eso es que en el presupuesto salarial, tengo que tomar en consideración cuando hago aumento, porque sobre ese aumento, voy a pagar más de mi carga laboral, sobre todo el tema de la cesantía. Mi pasivo laboral aumenta. Todo esos temas los tomamos en consideración cuando vamos hacer una revisión de salario mínimo”, señaló la empresaria.

Pepe Abreu entiende se puede dar efecto dominó

Consultado sobre el particular, el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael (Pepe) Abreu, sostuvo que este aumento arrastra un efecto dominó en el tema salarial que queda a consideración de las empresas. “Muchas veces hay personas que ganan por encima de lo mínimo con una diferencia que no es tan amplia y cuando le aumentan al trabajador de la escala menor de la empresa y de la menor calificación, al subir ese mínimo, se ven obligados a ajustar otros salarios. Hay empresas que no lo hacen, si el trabajador más calificado tiene una diferencia de hasta 500 pesos con el otro, lo dejan así, pero hay otras que lo producen”, dijo. Sostuvo que aparte de los más de 700 mil empleados que dice serían impactados directamente con el aumento acordado en la resolución, calcula que cerca de un millón 100 mil personas se beneficiarán.



En caso de que las empresas incumplan con el aumento del salario mínimo fijado, reiteró que las confederaciones sindicales están en la disposición de llevar los casos de violación a las disposiciones salariales ante el Ministerio de Trabajo. Aseguró que es la vía más idónea para hacer la denuncia con la garantía de que no se revelará la identidad del trabajador reclamante. No obstante, consideró que las empresas están conscientes de que una retención salarial tiene una connotación mayor frente a las otras violaciones laborales, por lo que las consecuencias podrían ser más drásticas.