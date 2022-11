Los procesos contables en bancos implican un exceso de actividades repetitivas y exhaustivas. Esa es la razón por la que el sector bancario adoptó satisfactoriamente la tecnología de automatización, porque acorta tiempos de operación y sube el valor de cada hora de trabajo.



Como sucede en cualquier empresa, las instituciones bancarias tienen complejas labores contables como son las conciliaciones que, si se llevan a cabo de forma manual, causan estragos en la operatividad y pérdidas monetarias, plantea René Salazar, jefe de Soluciones Bancarias para Latinoamérica de Fiserv, empresa mundial de tecnología financiera y procesamiento de pagos.



Indica que al conciliar, se realizan comparaciones para cerciorarse de que la contabilidad no presenta irregularidades, lo que lleva a la verificación de cuentas, facturas, deudas, pagos y depósitos, entre otros movimientos. Por ello, una de las tecnologías que mejor contribuyen a minimizar errores y disminuir la carga al personal es la automatización de conciliaciones.



“En su contabilidad, los bancos también pueden aprovechar al máximo las capacidades de esta solución. Al incorporar esta tecnología, simplifican la operatividad e incrementan su productividad. Si se sustituye el proceso manual con la automatización de conciliaciones, el equipo de trabajo se sentirá menos estresado y tendrá más tiempo para enfocarse en otros objetivos de negocio”, explica René Salazar.



En 2021, la Unidad de Inteligencia de The Economist publicó el informe “Making up for lost time: The race to digitise banks in Latin America” con el cual encuestó a más de 100 bancos en la región. Cuando se les preguntó cuáles serían sus prioridades para mejorar su organización en los próximos tres años, un 30 % respondió que automatizar tareas. La industria bancaria se mantiene a la vanguardia de la tecnología.