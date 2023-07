Email it

Santo Domingo. – El Banco BHD y Junior Achievement Dominicana (JA Dominicana) anunciaron una alianza para la ejecución del programa Mujer Digital, una iniciativa que ofrecerá capacitación técnica gratuita a mujeres vulnerables en áreas como desarrollo web, codificación, ciberseguridad, entre otras.

El acuerdo, que tendrá una vigencia de dos años, beneficiará a 200 mujeres entre 17 y 30 años en República Dominicana cuyos cupos serán cubiertos por la entidad financiera. Mujer Digital es un programa diseñado entre Junior Achievement Américas y el laboratorio de innovación del Grupo BID, BID Lab.

Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD, resaltó que “nos unimos a este proyecto con el fin de impulsar la inserción laboral de mujeres en carreras STEM y promover su participación en la cultura digital a través de herramientas que facilitan este proceso y que pueden aplicar en sus emprendimientos. El apoyo a iniciativas como esta se enmarca en la Estrategia de Género Mujer BHD que venimos desarrollando desde hace casi una década y la cual nos convoca a respaldar a la mujer en sus diferentes roles”.

En tanto que César Asiático, director ejecutivo de JA Dominicana, señaló que «estamos muy contentos de retomar el vínculo histórico con el Banco BHD y más en este programa que no tiene precedentes en el país y se alinea con su estrategia de género. Mujer Digital busca brindar oportunidades a mujeres en condiciones de vulnerabilidad para que puedan prepararse en habilidades tecnológicas y al mismo tiempo ayudarles a insertarse laboralmente aportando a que mejoren su calidad de vida de forma sostenible”.

Como parte de la alianza, el Banco BHD también proporcionará a las participantes formación y desarrollo de habilidades que faciliten la toma de decisiones inteligentes sobre finanzas a través de su programa de educación financiera, Finanzas Responsables.

Mujer Digital es un programa impulsado por BID Lab a nivel regional diseñado para mujeres residentes en República Dominicana, México, Honduras, El Salvador, Guatemala y Costa Rica, que cuenten con educación secundaria completa, una computadora y acceso a internet para recibir las capacitaciones.

¿Cómo pueden participar?

El programa ofrece becas 100 % y para inscribirse, las mujeres interesadas deben ingresar a la página www.jamujerdigital.org y completar sus datos en el formulario en línea. Si cumplen con los requisitos serán contactadas para continuar el proceso de selección.

Con esta iniciativa se busca apoyar a mujeres que no se encuentran inscritas actualmente en el sistema educativo superior y que no cuentan con un empleo formal estable. Además, buscará incluir a mujeres pertenecientes a grupos minoritarios como migrantes o víctimas de desplazamiento, pertenecientes a un grupo étnico, etc.

Sobre Estrategia de Género Mujer BHD

Desde el 2015, el Banco BHD cuenta con esta iniciativa pionera en el mercado dominicano a través de la cual profundiza sobre el conocimiento de las necesidades de las mujeres, las respalda, reconocen en sus diferentes roles y principales retos sociales. Además, vela por la igualdad y equidad de género dentro de la institución. Asimismo, brinda a sus clientas una propuesta de valor financiera y no financiera diferenciada y contribuye al empoderamiento de mujeres que aportan a sus comunidades, con el propósito de apoyarlas en su éxito económico y humano.

Sobre Junior Achievement (JA) Américas

Como parte de una de las ONG más grandes del mundo sirviendo a la juventud, JA Américas activa a los jóvenes para los empleos del futuro. A través de un tipo de aprendizaje experiencial y combinado en educación financiera, preparación para el trabajo y emprendimiento, capacita a los jóvenes para que desarrollen sus ideas emprendedoras, perfeccionen sus habilidades laborales, administren sus ganancias y aseguren mejor calidad de vida para ellos, sus familias y sus comunidades. Con 25 países, la red JA Américas está impulsada por más de 38.000 voluntarios y mentores, que sirven a cerca de 1.4 millones de jóvenes cada año. Más información en www.jaamericas.org

Sobre BID Lab

BID Lab es el laboratorio de innovación del Grupo BID, la principal fuente de financiamiento y conocimiento para el desarrollo enfocada en mejorar vidas en América Latina y el Caribe. El propósito de BID Lab es impulsar innovación para la inclusión en la región, movilizando financiamiento, conocimiento y conexiones para probar soluciones del sector privado en etapas tempranas con potencial de transformar la vida de poblaciones vulnerables afectadas por condiciones económicas, sociales y ambientales. Desde 1993, BID Lab ha aprobado más de US$ 2 mil millones en proyectos desplegados en 26 países